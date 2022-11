Saskatchewan. Les dirigeants des Premières Nations demandent un financement du gouvernement pour lutter contre les taux de suicide élevés

De 2000 à 2020 en Saskatchewan, les taux d’hospitalisation pour automutilation étaient significativement plus élevés pour les membres des Premières Nations que pour tout le monde, selon un nouveau rapport de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN).

« En moyenne, les taux étaient plus de sept fois plus élevés pour les femmes inscrites des Premières nations et plus de quatre fois plus élevés pour les hommes inscrits des Premières nations », indique le rapport.

La FSIN représente les Premières Nations de la Saskatchewan. Il cherche un financement fédéral et provincial pour inverser ces schémas d’automutilation avec une proposition de promotion de la vie.

Le nouveau rapport de la FSIN explore les hospitalisations dues aux préjudices, aux agressions, à la santé mentale et aux dépendances, aux blessures, aux accidents de la route et aux chutes de 2000 à 2020.

Lors d’une conférence de presse lundi matin, de nombreux orateurs ont partagé leurs réflexions et leurs expériences sur l’aggravation de la crise du suicide dans leurs communautés.

“La crise du suicide et de la santé mentale est une autre pandémie en soi”, a déclaré Ronald Mitsuing, chef de la Première Nation Makwa Sahgaiehcan.

Il a noté qu’il avait perdu sa sœur et un ami proche par suicide pendant la saison des vacances de l’année dernière.

“Au gouvernement fédéral et provincial, faisons bouger les choses. Les signes ne sont pas bons là-bas.”

Ronald Mitsuing, chef de la Première Nation Makwa Sahgaiehcan, dit qu’il a perdu sa sœur et un ami proche par suicide pendant la période des fêtes de l’année dernière. (Kayla Guerrette/CBC)

Les taux d’hospitalisation en raison de blessures étaient les plus élevés dans les deux anciennes régions sanitaires du nord de la Saskatchewan et dans l’Athabasca Health Authority, indique le rapport. Pendant ce temps, les taux d’hospitalisation pour troubles mentaux et dépendances étaient les plus élevés dans les trois anciennes régions sanitaires les plus au sud de la Saskatchewan.

Le chef de la nation Ochapowace, Okimaw Iskwew Margaret Bear, a déclaré qu’il existe de nombreux facteurs qui conduisent aux suicides dans sa communauté. Ochapowace est à environ 150 kilomètres à l’est de Regina.

“Des suicides se sont produits et se produisent dans ma communauté de la nation Ochapowace. La santé mentale, la toxicomanie, les activités des gangs et de tels problèmes sont toujours là”, a déclaré Bear.

“Le cadeau de la vie – avec une naissance – est si beau, mais quand il s’agit d’une vie prise par suicide, c’est très dévastateur.”

Le chef de la nation Ochapowace, Okimaw Iskwew Margaret Bear, affirme que le financement gouvernemental aiderait les collectivités à combler les lacunes en matière de prévention du suicide. (Kayla Guerrette/CBC)

Bear a déclaré que les familles de nombreuses communautés sont encore sous le choc des suicides passés.

“Je fais partie d’une famille qui a vu le suicide. Ma sœur s’est suicidée en 1985 et à ce jour, nous ne nous en sommes jamais remis”, a-t-elle déclaré.

“Nous comprenons le cycle de la vie, comme lorsqu’un aîné peut mourir de causes naturelles, mais quand quelqu’un se suicide, c’est très difficile à gérer.”

En 2016, le taux de décès par suicide chez les membres des Premières Nations en Saskatchewan était 4,3 fois plus élevé que chez les autres.

“Le suicide a affecté nos communautés, nos familles et nous en tant qu’individus”, a déclaré la cheffe Audrey Isaac de la nation Ochapowace.

“Moi, ma famille, sommes également touchés. Récemment, un autre jeune homme s’est pendu. Nous avions une ligne d’écoute téléphonique pour le suicide, des soutiens, des thérapeutes en santé mentale, des travailleurs en toxicomanie, mais comment avancer ?”

La chef de la nation Ochapowace, Audrey Isaac, affirme que la dépendance est écrasante dans leur communauté et que la pandémie n’a fait que l’exacerber. (Kayla Guerrette/CBC)

Issac a déclaré que les installations les plus accessibles se remplissent souvent, laissant de nombreuses personnes sans ressources. Elle souhaite que les installations de réadaptation et de désintoxication et les infirmières cliniciennes soient présentes dans leur communauté.

“La dépendance est écrasante dans notre communauté, mais le COVID-19 l’a aggravée. Maintenant, nous devons faire face à des drogues dont nous ne savons rien”, a déclaré Issac, notant qu’il y a deux travailleurs en toxicomanie dans la communauté.

Bear a déclaré que la proposition de promotion de la vie de la FSIN aidera les communautés à se remettre de la crise du suicide et à combler les lacunes dans les services.

Elle a déclaré que de nombreuses communautés sont toujours aux prises avec les séquelles du système des pensionnats, de la rafle des années 60 et de la colonisation.

“Ce qui nous est arrivé dans le passé a été fait par le système fédéral, et maintenant ce dont nous avons besoin, c’est du soutien du gouvernement fédéral pour aider notre peuple à commencer à avancer ensemble vers l’action.”

CBC a demandé une copie de la proposition de promotion de la vie de la FSIN, mais ne l’a pas reçue au moment de la publication.

Le nouveau rapport indique qu’au cours de la période de cinq ans allant de 2016 à 2020, plus de 1 300 femmes inscrites des Premières Nations ont été hospitalisées pour des actes d’automutilation, contre un peu plus de 450 hommes des Premières Nations, bien que les populations soient similaires.

“À l’heure actuelle, les Inuits sont les personnes numéro 1 par habitant dans le monde entier pour l’automutilation et le suicide. Nous sommes le deuxième et en bonne voie pour être le numéro 1”, a déclaré David Pratt, vice-chef de la FSIN.

“Il est temps d’agir. Nous apprécions les investissements des gouvernements fédéral et provinciaux dans le passé. Mais maintenant, nous avons besoin d’engagements durables à long terme pour créer une capacité au niveau national.”

David Pratt dit que de nombreux soutiens en santé mentale expirent cette année, ce qui signifie que plus d’action et d’investissements critiques sont nécessaires. (Kayla Guerrette/CBC)

Le rapport indique que les régions les plus susceptibles d’être hospitalisées étaient le nord de la Saskatchewan pour les femmes et la région sanitaire de Saskatoon pour les hommes.

Pratt a déclaré que de nombreux soutiens en santé mentale expirent cette année, ce qui signifie que davantage d’actions et d’investissements critiques sont nécessaires.

“Nous sommes prêts à partir. Nous avons juste besoin d’engagements et d’investissements, puis nous réglerons ce terrible problème et empêcherons toute autre tragédie de tuer notre peuple.”