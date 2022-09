OTTAWA –

À la fin mai, un agent de libération conditionnelle a émis un mandat d’arrêt contre un délinquant au passé criminel violent qui venait d’être libéré d’une prison en Saskatchewan et qui avait depuis disparu.

Plus de 100 jours plus tard, Myles Sanderson est resté illégalement en liberté lorsqu’il a été nommé suspect dans un saccage au couteau qui a fait 11 morts – dont son frère, Damien Sanderson, qui a également été nommé suspect – et 18 autres blessés. dans la Nation crie de James Smith et Weldon, Sask.

Après une chasse à l’homme de quatre jours, Sanderson a été arrêté sur un tronçon d’autoroute rural et est décédé en détention après que la GRC a déclaré qu’il était entré en “détresse médicale”.

La tragédie a suscité un examen minutieux de la manière dont Sanderson a réussi à rester libre dans les mois qui ont précédé les attentats et de la manière dont les autorités devraient traiter les délinquants violents qui violent les règles de leur libération.

Le cas de Sanderson semble révéler une lacune dans le système.

Alors que le Service correctionnel du Canada affirme qu’il appartient à la police de capturer les délinquants qui brisent leur libération conditionnelle, la police affirme que les mandats de ces suspects sont parmi d’innombrables autres qui atterrissent sur leur bureau à gérer.

“C’est le problème”, a déclaré Scott Blandford, un ancien sergent de police de London, en Ontario. “C’est un exercice de pointage du doigt.”

Sanderson avait été libéré dans la communauté en août 2021 sur ce qu’on appelle la libération d’office, qui entre en vigueur lorsque les délinquants fédéraux ont purgé les deux tiers de leur peine de prison.

Bien que le cas de Sanderson ait mis en lumière la mesure, un expert affirme qu’elle laisse aux délinquants le temps de réintégrer la société après avoir vécu dans un “environnement carcéral étroitement contrôlé”.

“La grande majorité est grandement aidée lorsqu’elle bénéficie d’une période de soutien à la réintégration”, a déclaré Jane Sprott, professeur de criminologie à l’Université métropolitaine de Toronto, dans un courriel.

Selon elle, l’alternative est de “les libérer sans aucune surveillance ni réinsertion” après leur peine de prison, ce qui augmente leurs risques de récidive.

Quatre mois après sa mise en liberté, il a été constaté que Sanderson avait menti sur ses conditions de vie et sa libération a été suspendue.

Ce n’était pas la première fois qu’il était trouvé en infraction avec de telles règles.

Les documents de libération conditionnelle montrent qu’il avait été reconnu coupable de 59 infractions, dont 28 pour non-respect des conditions de libération ou défaut de comparaître devant le tribunal. Son casier judiciaire comportait des agressions violentes, notamment contre des personnes victimes de ses récentes attaques.

Sanderson a demandé à la commission des libérations conditionnelles d’annuler la suspension, selon les documents, affirmant qu’il était resté sobre et avait trouvé du travail.

Bien que son superviseur des libérations conditionnelles ait recommandé que sa libération soit révoquée en raison de sa “tromperie”, le conseil a décidé en février d’annuler la suspension de Sanderson et a choisi de le libérer avec une réprimande.

Mais en mai, le Service correctionnel du Canada l’a jugé illégalement en liberté et un agent de libération conditionnelle a émis un mandat pour son arrestation.

Une copie de ce mandat, obtenue par La Presse canadienne, montre que Sanderson était répertorié comme n’ayant pas d’adresse fixe.

Le Service correctionnel dit que dans des cas comme le sien, les responsables de la prison contactent les contacts d’un délinquant pour essayer de les localiser, mais c’est finalement à la police de les faire entrer.

“(Nous) travaillerons en étroite collaboration avec la police pour nous assurer qu’elle dispose de toutes les informations nécessaires pour exécuter le mandat et renvoyer le délinquant”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

Brian Sauve, président de la Fédération de la police nationale, qui représente les membres de la GRC, a déclaré qu’à moins qu’il ne s’agisse d’un cas très médiatisé, les autorités de libération conditionnelle ne communiquent pas de manière proactive avec la police lorsqu’un délinquant part en cavale.

Donc, ce qui arrive souvent, c’est que le nom du délinquant apparaît tout simplement dans une base de données. “Ils ne décrochent pas le téléphone.”

Blandford, l’ancien sergent de police, a déclaré que l’arrestation des contrevenants à la libération conditionnelle tombe généralement au bas de la pile de travail des services de police parce que les agents sont trop occupés à répondre à d’autres appels.

Il y a des milliers de mandats émis chaque jour à travers le Canada, a-t-il dit, et “il n’y a qu’un nombre limité de ressources qui peuvent y faire face”.

L’automne dernier, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé un financement pour créer une unité spéciale dédiée à la capture des fugitifs.

Il comprendrait huit agents de la GRC et un analyste de la criminalité qui se concentreraient sur l’arrestation des délinquants « notoires » qui étaient en liberté.

La commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, a fait référence à cette initiative lorsqu’on lui a demandé comment Sanderson avait réussi à rester un fugitif recherché jusqu’aux attentats, affirmant que “compte tenu du nombre de personnes sous mandat dans la province, elles doivent gérer les dossiers à risque”. reçu.

On ne sait pas si l’unité enquêtait activement sur le cas de Sanderson. La GRC en Saskatchewan n’a pas encore répondu à une demande de commentaires.

On ne sait pas non plus si une enquête conjointe du Service correctionnel et de la commission des libérations conditionnelles sur la libération de Sanderson – annoncée par le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino après la tragédie – examinera les raisons pour lesquelles Sanderson est resté en liberté jusqu’aux attentats.

Sauve et Blandford ont tous deux déclaré qu’un changement de politique devrait être apporté pour que les agents de la paix travaillent pour les autorités de libération conditionnelle et correctionnelles, afin que ces établissements puissent jouer un rôle plus actif dans la recherche des délinquants plutôt que de compter uniquement sur les efforts de la police.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 septembre 2022