Saskatchewan. les coups de couteau font 10 morts, 15 autres blessés: GRC

Dix personnes sont mortes et 15 autres sont hospitalisées à la suite de plusieurs coups de couteau à plusieurs endroits, selon la GRC de la Saskatchewan

Les attaques ont eu lieu contre la nation crie de James Smith et dans la communauté de Weldon, en Saskatchewan. Dimanche après-midi, la police enquêtait sur 13 scènes de crime distinctes en relation avec les attaques.

Une alerte aux personnes dangereuses impliquant les deux suspects liés aux attaques a été étendue à l’Alberta et au Manitoba plus tôt dans la journée

“Soyons clairs, nous recherchons toujours les deux suspects. Nous demandons aux résidents de la Saskatchewan et des provinces voisines d’être vigilants”, a déclaré la commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, lors d’une conférence de presse à Regina dimanche après-midi.

Les deux suspects, Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans, pourraient avoir été repérés dans la région de Regina selon la GRC.

Damien est décrit comme mesurant cinq pieds sept pouces et pesant 155 livres. Myles mesure un peu plus de six pieds et pèse 240 livres, selon la police.

Nos pensées vont aux nombreuses victimes décédées et ont blessé leur famille, leurs amis et leurs communautés”, a déclaré Blackmore.

“C’est horrible, ce qui s’est passé dans notre province aujourd’hui”, a déclaré Blackmore.

Dans une mise à jour envoyée peu après midi, la GRC a déclaré que les deux suspects liés aux attaques pourraient avoir voyagé dans le quartier de l’avenue Arcola de la ville vers 11 h 45 dimanche matin.

Les habitants de Regina ont reçu pour instruction de prendre des précautions et d’envisager de s’abriter sur place.

“Comme les suspects sont en liberté, nous avons également demandé que l’alerte soit étendue au Manitoba et à l’Alberta”, a déclaré la GRC dans la mise à jour.

Le service de police de Regina (RPS) a déclaré qu’il aidait la GRC dans son enquête pour appréhender les deux suspects.

“Le service de police de Regina enquête activement sur plusieurs fronts pour localiser et arrêter les suspects. De plus, le RPS a déployé des ressources supplémentaires pour la sécurité publique dans toute la ville, y compris le match de football au stade Mosaic”, a déclaré le sergent d’état-major. a déclaré Shane Riddell dans un e-mail.

Alors que les Roughriders de la Saskatchewan se préparaient à affronter les Blue Bombers de Winnipeg lors du match annuel de la Classique de la fête du Travail, l’équipe a également déclaré que les fans pouvaient s’attendre à voir une présence policière accrue au Mosaic Stadium et dans les environs en raison de la situation actuelle.

“Le club exploite un centre de commande centralisé le jour du match qui permet une connexion immédiate aux services d’urgence locaux et la possibilité de recevoir des informations à la minute près en cas d’urgence”, a déclaré un communiqué des Roughriders.

“Dans chaque situation, le Club travaille dur pour offrir la journée de match la plus sûre et la plus agréable possible.”

La GRC en Saskatchewan a émis pour la première fois l’alerte aux personnes dangereuses dimanche matin en lien avec de multiples rapports d’attaques au couteau contre la nation crie de James Smith. La GRC a déclaré plus tard que Weldon, Sask. a également été le lieu d’au moins un incident violent.

La police n’a pas partagé de détails sur les attaques ou le nombre de victimes.

Dans une déclaration à CTV News, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a déclaré qu’il y avait eu un “nombre élevé de victimes” liées à l’incident et un appel à du personnel supplémentaire a été lancé pour aider à répondre à l’afflux de patients.

“Nous pouvons confirmer que plusieurs personnes sont triées et soignées sur plusieurs sites et travaillent avec nos équipes médicales pour répondre aux besoins des patients au fur et à mesure que cet incident se déroule”, indique le communiqué de la SHA.

La SHA a confirmé qu’elle avait lancé un “code orange” en réponse à l’incident. Une mesure similaire a été prise en réponse à l’accident de bus Humboldt Broncos en 2018 qui a tué 16 personnes et en a blessé 13 autres.

Dans une mise à jour envoyée juste après 10 heures, la GRC a déclaré que les victimes présumées pourraient avoir été attaquées au hasard. L’alerte a également été étendue à partir d’une zone plus localisée pour inclure toute la province.

Diane Shier, résidente de Weldon, a déclaré qu’elle se trouvait dans son jardin dimanche matin lorsqu’elle a remarqué des équipes d’urgence à quelques pâtés de maisons.

Shier a déclaré que son voisin, un homme qui vivait avec son petit-fils, a été tué. Elle n’a pas voulu identifier la victime par respect pour sa famille.

“Je suis très bouleversé parce que j’ai perdu un bon voisin.”

La première alerte émise juste avant 8 heures du matin indiquait que la police recherchait une paire de suspects “après plusieurs appels de coups de couteau” dans la Première Nation située à environ 40 kilomètres au nord-ouest de Melfort.

Dans une mise à jour envoyée quelques minutes plus tard, les suspects ont été identifiés.

Une troisième mise à jour publiée vers 8 h 20 indique que les suspects pourraient voyager dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation de la Saskatchewan 119 MPI.

Vers 6 heures du matin, l’ambulance aérienne STARS a effectué trois dépêches distinctes vers la nation crie de James Smith dimanche matin.

Vers 9 h 30, une quatrième ambulance est dépêchée, cette fois à Melfort.

La GRC a demandé aux personnes vivant dans la région de se mettre à l’abri immédiatement ou de s’abriter sur place.

“Ne quittez pas un endroit sûr. Faites preuve de prudence en permettant à d’autres personnes d’entrer dans votre résidence”, a déclaré l’alerte de la GRC.

L’alerte a également mis en garde contre l’approche de personnes suspectes et l’embarquement d’auto-stoppeurs.

La GRC a demandé aux habitants de la région d’éviter de divulguer les emplacements de la police.

L’alerte indique que toute personne dans la région qui repère une personne suspecte ou qui vit une urgence doit appeler le 911.



Avec des fichiers de la Presse canadienne.



–Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.