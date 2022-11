Saskatchewan. les agriculteurs et les chercheurs craignent que les terres achetées par des investisseurs “vident la campagne”

Alors que Terry Boehm est assis sur une souffleuse à neige propulsée par un tracteur par une froide journée d’hiver et ouvre le chemin vers son magasin, le producteur de céréales et de semences réfléchit à un chemin plus important : celui que sa ville et ses jeunes agriculteurs emprunteront à l’avenir.

Boehm est issu d’une longue lignée d’agriculteurs près de Colonsay, en Saskatchewan, depuis que son arrière-grand-père est arrivé il y a plus de 100 ans dans la région, à environ 50 kilomètres au sud-est de Saskatoon.

La Saskatchewan, une province riche en ressources, représente environ 40 % des terres agricoles du Canada . Les fermes familiales comme celle de Boehm en possèdent la grande majorité, mais les chercheurs affirment que les grandes entreprises agricoles ou les investisseurs qui louent des terres agricoles en contrôlent désormais environ 2%.

Boehm, qui défend depuis longtemps les droits des agriculteurs, et les chercheurs affirment que cette tendance pourrait accélérer la hausse des coûts et obliger les petits agriculteurs locaux à se développer ou à se retirer complètement de l’industrie, ce qui pourrait finalement réduire le nombre de personnes dans les petites communautés rurales.

“Cela crée une situation où les agriculteurs sont vraiment la vache à lait à traire à chaque tétine”, a déclaré Boehm à CBC News.

Boehm dit que si moins de personnes sont impliquées dans l’agriculture, il sera plus difficile de maintenir des services tels que les écoles et les hôpitaux dans les petites villes. (Sam Samson/CBC)

Plus d’investisseurs

André Magnan, professeur agrégé au département de sociologie et d’études sociales de l’Université de Regina, a déclaré qu’au cours de la dernière décennie et demie, davantage d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs privés et de sociétés se sont intéressés à posséder des terres agricoles en Saskatchewan.

“La quantité de terres qu’ils possèdent à tous les niveaux n’est pas énorme en termes de pourcentage, mais dans certains cas, ils peuvent posséder des dizaines de milliers d’acres ou même plus parfois”, a-t-il déclaré.

La plupart des communautés se flétrissent. Il n’y a tout simplement pas assez de monde. – Le fermier Terry Boehm

Magnan a déclaré que l’achat de terres agricoles est utilisé comme stratégie pour diversifier le portefeuille d’une personne ou d’une entreprise et pour couvrir des risques tels que l’inflation.

Bien que ce soit un bon investissement, c’est un coup dur pour les petites villes, a déclaré Magnan.

“Ce que nous constatons, c’est que la propriété est entre de moins en moins de mains et cela a un effet vraiment tangible sur les communautés locales. Cela vide la campagne”, a-t-il déclaré.

Lui et Boehm craignent que si moins de personnes sont impliquées dans l’agriculture, il sera plus difficile de maintenir des services tels que les écoles et les hôpitaux dans les petites villes.

“La plupart des communautés dépérissent. Il n’y a tout simplement pas assez de monde”, a déclaré Boehm.

“Le simple fait de pouvoir avoir suffisamment de personnes pour s’occuper des exigences quotidiennes de l’exploitation dans une petite communauté, cela incombe de moins en moins aux épaules.”

Katherine Aske, coordonnatrice de terrain à la ferme de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), a récemment fait partie d’une équipe de recherche basée à l’Université du Manitoba qui étudie l’évolution de la tenure des terres agricoles dans les Prairies.

Elle a déclaré que la valeur marchande des terres agricoles en Alberta est maintenant complètement déconnectée de ce que les agriculteurs peuvent gagner sur la terre grâce à la production.

“C’est un énorme problème”, a déclaré Aske.

“A mesure que les prix des terres agricoles augmentent, cela devient un problème de plus en plus omniprésent car de moins en moins d’acteurs ou de personnes sont en mesure d’acheter des terres.”

Katherine Aske a récemment fait des recherches sur l’évolution de la tenure des terres agricoles dans les Prairies. (Sam Samson/CBC)

Règles de propriété foncière

Règles de propriété foncière de la Saskatchewan changé il y a près de deux décennies. Jusqu’en 2003, les gens devaient vivre en Saskatchewan pour posséder des terres dans la province. Désormais, la propriété est ouverte aux Canadiens ou aux entreprises canadiennes qui ne sont pas cotées en bourse.

“C’est vraiment depuis que ces règles ont été modifiées … que vous avez vu des groupes d’investisseurs et d’autres personnes fortunées acquérir pas mal de terres”, a déclaré Magnan.

“Avec beaucoup d’inflation, je m’attends à voir beaucoup plus d’intérêt pour l’achat de terres agricoles par des non-agriculteurs.”

La Saskatchewan a encore certaines des règles de propriété foncière les plus strictes au Canada. Cependant, la province accorde des exemptions, dont beaucoup à la condition que les propriétaires louent à la population locale.

Annette Desmarais, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les droits de la personne, la justice sociale et la souveraineté alimentaire à l’Université du Manitoba, a déclaré que la location de terres peut avoir ses problèmes, notamment que les propriétaires ne prennent pas suffisamment soin de la terre ou créent des règles strictes.

« Et si vous vouliez commencer à cultiver biologiquement et que vous louiez des terres à un investisseur qui n’est pas intéressé par l’agriculture biologique? Votre autonomie pour prendre des décisions sur la façon dont vous voulez cultiver va être affectée », a déclaré Desmarais.

Un tracteur agricole se découpe sur un soleil couchant près de Mossbank, en Saskatchewan. Jusqu’en 2003, les gens devaient vivre en Saskatchewan pour posséder des terres dans la province. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

L’un des plus gros investisseurs dans les terres de la Saskatchewan est Robert Andjelic, qui loue plus de 225 000 acres.

Il a déclaré que les locataires enchérissaient sur ses terres et contrôlaient donc les prix.

“Si vous obtenez 10 soumissionnaires, ce sont eux qui dictent le prix”, a-t-il déclaré.

Andjelic a déclaré que la location offre aux agriculteurs une chance de démarrer ou de développer leur carrière sans les risques de la propriété – tant qu’ils prennent soin de la terre.

“La terre est notre pain et notre beurre. Nous devons en prendre soin du mieux que nous pouvons, lui rendre les nutriments et tout le reste, et pas seulement l’exploiter. Nous l’exploitons, pas l’exploitons. S’ils l’exploitent, ils ne sera pas mon locataire », a-t-il déclaré.

Changements de politique

Les agriculteurs et les universitaires canadiens, dont Desmarais, se battent pour des protections contre les monopoles agricoles, craignant que les investisseurs ne représentent une part encore plus importante de la propriété foncière.

“En supposant que la plupart des gens voudraient voir beaucoup plus de fermes, beaucoup plus d’opportunités pour les jeunes agriculteurs, alors vous élaborez une politique pour vous assurer que cela se produise”, a déclaré Desmarais.

Certains chercheurs disent que les provinces devraient augmenter les impôts pour décourager la propriété foncière à grande échelle. D’autres veulent des plafonds sur la quantité de terres qu’une opération peut posséder.

Mais le ministre de l’Agriculture de la province affirme que le Parti de la Saskatchewan ne s’engagera pas dans cette voie.

“Si quelqu’un veut venir et m’offrir X dollars pour ma propriété, ce devrait être mon choix d’avoir le droit de la vendre”, a déclaré David Marit dans une récente interview avec CBC News.

“Mais si le gouvernement met une politique qui dit” non, vous ne pouvez pas lui vendre parce qu’il a atteint son plafond “et que vous devez le vendre à quelqu’un d’autre, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez contrôlait toute la vente des terres.

Le ministre de l’Agriculture de la Saskatchewan, David Marit, a déclaré qu’il n’était pas favorable à l’imposition d’un plafond à la superficie de terres que toute personne ou entreprise peut posséder. (Matthieu Howard/CBC)

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par les dommages causés aux petites villes et aux agriculteurs en voie de disparition, Marit a répondu “nous ne voyons qu’une évolution dans le temps”.

“La communauté d’où je viens il y a 15 ans a également perdu une école, juste à cause du départ des gens, vous avez vu ce changement intergénérationnel dans l’agriculture”, a-t-il déclaré.

“Cela semble juste être ce qui se passe.”

Quant au fermier Terry Boehm, il a dit qu’il voulait vendre ou louer sa terre quand il vieillirait. Il tient à faire vivre sa ville.

« Vous ne pouvez pas tout contrôler. Ma préférence serait de vendre à un agriculteur local qui vit encore dans la région ou à une personne plus jeune qui souhaite se lancer dans l’agriculture », a-t-il déclaré.