Saskatchewan. l’entreprise trouve de nouvelles utilisations pour les anciens élévateurs à grains de la province

Entrer dans l’un des trois élévateurs à grains qui se dressent comme des géants au-dessus de Kenaston, en Saskatchewan, c’est comme entrer dans un musée.

Le bois ancien abrite des machines d’une autre époque et des ascenseurs branlants avec une corde poussiéreuse mènent au sommet de la tour de 30 mètres de haut.

Des points de repère ruraux comme celui-ci sont sur le point d’être presque effacés de la carte de la Saskatchewan. Ils tombent en ruine – et sont par la suite victimes d’un incendie – ou deviennent plus coûteux à entretenir qu’ils ne valent, ce qui conduit les propriétaires à les renverser.

Mais Alvin Herman considère chaque planche altérée comme ayant un potentiel au-delà de la décharge.

“Je viens de me retrouver allergique à la démolition, à l’incendie et à la pollution de l’environnement”, a déclaré cet agriculteur à la retraite de 75 ans et autoproclamé bourreau de travail.

Cet ascenseur de 111 ans à Milden, en Saskatchewan, avait « dépassé sa date de péremption », dit Alvin Herman, et était devenu un handicap pour la ville et ses enfants. (Nathan Jones)

Son premier projet consistait à démanteler un ascenseur vieux de 111 ans qu’il possédait lui-même à Milden, en Saskatchewan, un village à environ 90 kilomètres au sud-ouest de Saskatoon.

Herman a déclaré que l’ascenseur avait “dépassé sa date de péremption” et était devenu une responsabilité pour la ville et ses enfants, pour ses problèmes de sécurité potentiels et comme un terrain fertile pour les parasites.

Mais Herman, 75 ans, n’était pas disposé à abandonner les milliers de pieds de bois qui composaient l’ascenseur.

Cette idée a donné naissance à ABMT Wood Solutions : une équipe en mission pour déconstruire les élévateurs à grains et réutiliser leur bois en matériaux de construction et en logements abordables.

“Nous leur offrons un salut qui ne brûle pas”, a déclaré Herman.

L’équipe démonte actuellement deux des trois silos de Kenaston, à 85 kilomètres à l’est de Milden.

Deux des trois silos à grains de Kenaston, en Saskatchewan, doivent être démolis et leur bois réutilisé. Le maire Dallas Lowdermilk pense que c’est dommage qu’ils viennent. (Cory Herperger/Radio-Canada)

Herman a déclaré qu’ABMT Wood Solutions compte environ 10 personnes de plus sur son registre qui souhaitent que leurs ascenseurs soient déconstruits.

Des logements écologiques et abordables

ABMT affirme que la grande majorité du bois récupéré des tours déconstruites est réutilisable et peut être transformé en n’importe quoi, d’une piste de danse à des meubles décoratifs en passant par des maisons entièrement neuves.

Le bois ancien, qui a servi à construire les ascenseurs, est difficile à obtenir. La Colombie-Britannique, par exemple, reporte l’exploitation des forêts anciennes sur environ 1,7 million d’hectares de forêt.

ABMT Wood Solutions affirme que la grande majorité du bois récupéré des tours déconstruites est réutilisable. Une grande partie est également constituée de bois ancien, difficile à obtenir. (Nathan Jones)

En réaffectant le bois, l’entreprise peut maintenir une faible empreinte carbone, a déclaré Ian Loughran, consultant pour ABMT qui travaille pour Vereco Smart Green Homes, une entreprise de conception de maisons qui vante ses constructions éconergétiques.

“Si ces ascenseurs venaient juste d’être démolis, ils seraient partiellement enfouis et autrement incendiés”, a-t-il déclaré. Cela émettrait du carbone.

L’approche de l’AMBT a le potentiel de produire des maisons à consommation énergétique nette zéro – un objectif que le gouvernement fédéral espère que les provinces adopteront pour leurs codes du bâtiment d’ici 2030.

Cela comprend l’utilisation de panneaux de bois lamellé mécaniquement à l’intérieur qui sont, selon l’équipe, structurellement plus solides que la construction à ossature de bois conventionnelle.

ABMT travaille sur une maison témoin résidentielle de trois chambres utilisant ces panneaux.

ABMT Wood Solutions affirme que les élévateurs à grains sont réaffectés à tout, des pistes de danse aux meubles décoratifs en passant par des maisons entièrement neuves. (Nathan Jones)

Debout à l’intérieur de l’ascenseur de Kenaston, Loughran montra un grand mur derrière lui fait de bois lamellé-collé. Il a déclaré que des sections comme celle-ci pourraient être rembourrées avec de l’isolant, qui pourrait également être fabriqué à partir de bois recyclé, et être installées “un peu comme un kit Lego”. Il a dit que le squelette d’une maison peut être assemblé en quelques semaines.

Loughran a déclaré que c’est une façon de créer des logements abordables dans tout le pays à un moment où le pays fait face à une pénurie de logements, en particulier dans les communautés des Premières Nations.

Perdre des repères

Les trois géants qui surveillent les quelques centaines d’habitants de Kenaston sont visibles à des kilomètres de distance. Le maire de la ville, Dallas Lowdermilk, les a qualifiés de point de repère majeur et a déclaré que c’était dommage qu’ils descendent.

“Selon votre âge, vous les avez vus toute votre vie”, a-t-il déclaré. “Si je devais gagner à la loterie demain, je les achèterais et ils resteraient là-bas.”

Cet ascenseur appartenant à Oli Remmen à Kenaston, en Saskatchewan, est le premier des deux démantèlements d’ABMT Wood Solutions dans la ville. (Dayne Patterson/CBC)

Ali Piwowar, une architecte d’Ottawa originaire de Regina, a rédigé sa thèse de maîtrise sur le patrimoine culturel matériel et immatériel des élévateurs à grains en bois de la Saskatchewan. Elle a noté comment dans les plaines des Prairies, les grands ascenseurs agissaient comme des repères de carte à l’horizon.

“Historiquement, il y en avait un dans chaque ville – cette structure verticale – et c’est devenu cette icône qu’il y avait des gens, il y avait une communauté”, a-t-elle déclaré.

Mais à mesure que les agriculteurs se déplaçaient vers des terminaux intérieurs en béton, puis vers des silos en acier, les ascenseurs en bois sur des terrains loués à des compagnies ferroviaires devenaient obsolètes et coûteux à entretenir.

Oli Remmen, le copropriétaire de l’ascenseur qui est actuellement en cours de déconstruction à Kenaston, a déclaré qu’il coûtait environ 5 000 à 6 000 dollars par an sans être utilisé.

La Fiducie nationale du Canada, un organisme de bienfaisance national dont les objectifs sont de sauver les lieux patrimoniaux, a classé les silos à grains en bois comme un lieu national en voie de disparition. Piwowar estime qu’environ 20 ascenseurs sont perdus chaque année en raison de démolitions, d’incendies ou de catastrophes naturelles.

REGARDEZ | Un drone capture la démolition de Sask. l’élévateur à grains de la ville:

Un drone capture la démolition d’un élévateur à grains en Saskatchewan Trevor Scherman a capté la fin d’une époque dans la petite ville de Rockhaven, en Saskatchewan.

Préserver les repères

Selon le ministère provincial des Parcs, de la Culture et du Sport, 11 élévateurs à grains sont classés comme propriétés patrimoniales en Saskatchewan, bien qu’un ait brûlé en 2010. Piwowar a déclaré qu’il est difficile de les enregistrer en tant que sites du patrimoine si les agriculteurs ne veulent pas qu’ils soient désignés.

Brent Guy, le propriétaire du deuxième ascenseur à déconstruire à Kenaston, a déclaré qu’il avait envisagé cette option, mais qu’il n’avait jamais entendu parler de son député à ce sujet. Il se souvient avec émotion d’organiser des réunions de famille en ville et de laisser les enfants monter dans l’ascenseur pour avoir une vue sur les environs.

“C’est l’une des rares communautés de la Saskatchewan avec ce genre de contexte. Malheureusement, tout dépend des finances”, a-t-il déclaré.

Piwowar a cherché à préserver les ascenseurs en les adaptant à des espaces communautaires, ce qui a été tenté dans certaines collectivités de la Saskatchewan et de l’Alberta. Mais elle apprécie également l’objectif d’ABMT de donner aux gens la possibilité de conserver un morceau de l’histoire de la Saskatchewan d’une manière différente.

Environ 10 autres propriétaires d’élévateurs à grains ont contacté ABMT Wood Solutions au sujet de leurs services de démolition. (Nathan Jones)

Alors qu’Herman traversait l’ascenseur, il passa sa main le long d’une section de bois, indiquant qu’il s’agissait du pied de l’élévateur à godets. Au fil des décennies d’utilisation, le frottement du grain a sculpté et poli le bois en une vague unique.

“C’est du bois patrimonial. Cela ne se reproduira plus jamais ; vous ne trouverez ce bois nulle part ailleurs dans le monde. Si les gens veulent préserver une partie de l’histoire, c’est en quelque sorte le dernier effort pour préserver les anciennes sentinelles. qui parsemaient la Saskatchewan », a déclaré Herman.

“J’espère que notre processus permettra réellement aux gens d’acheter un morceau ou de posséder un morceau du patrimoine de la Saskatchewan.”