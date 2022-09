Saskatchewan. le suspect qui a poignardé n’est peut-être plus à Regina: chef de la police du RPS

Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a annoncé que Myles Sanderson pourrait ne plus être à Regina lors d’une mise à jour au public mardi soir.

“Aujourd’hui, nous avons reçu des informations qui nous portent à croire qu’il n’est peut-être plus dans cette communauté”, a déclaré Bray dans le communiqué publié sur Twitter. “En conséquence, les enquêtes se poursuivent et bien que nous ne sachions pas où il se trouve, nous cherchons toujours non seulement dans la ville de Regina, mais également dans la province.”

La police de la Saskatchewan avait précédemment signalé qu’une possible observation de Myles Sanderson sur la nation crie de James Smith n’avait pas vérifié et le suspect dans une série d’attaques au couteau est toujours en liberté.

Plus tôt mardi, la GRC a publié une mise à jour de son alerte aux personnes dangereuses indiquant que les enquêteurs avaient reçu des informations faisant état d’une éventuelle observation de Sanderson dans la communauté. Les résidents ont reçu pour instruction de se mettre à l’abri ou de s’abriter sur place.

“Normalement, nous prendrions probablement un peu plus de temps pour déterminer la fiabilité de ces informations – mais étant donné qu’il y a eu plusieurs appels, et ce à quoi nous sommes actuellement confrontés et le carnage que Myles Sanderson a déjà infligé à cette communauté, nous avons pris des mesures pour émettre une autre alerte de personne dangereuse », a déclaré la commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, à CTV News.

Peu de temps après la publication de la directive de chercher refuge, un journaliste de CTV News sur place a été témoin de ce qui semblait être une équipe tactique dans la communauté.

Blackmore a déclaré que la gendarmerie “avait vidé” plusieurs maisons où on pensait qu’il avait été aperçu. La GRC a également effectué des recherches aériennes et terrestres, a déclaré Blackmore.

La recherche intensive de Damien Sanderson, 31 ans, et de Myles Sanderson, 30 ans, a commencé tôt dimanche matin à la suite de plusieurs rapports d’attaques au couteau contre la nation crie de James Smith, à environ 200 kilomètres au nord-est de Saskatoon. Les attaques ont fait 10 morts et 19 blessés.

Lundi après-midi, la commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, a déclaré que les enquêteurs médico-légaux avaient maintenant identifié un corps trouvé sur la Première Nation comme étant Damien.

Des véhicules de la GRC sont vus sur la Nation crie de James Smith le 6 septembre 2022. (Jill Macyshon/CTV News)

Un homme de 77 ans a également été mortellement attaqué dans la communauté de Weldon, en Saskatchewan, à environ 30 kilomètres au sud-ouest de la Première Nation.

La police pense que Myles a peut-être été repéré à Regina juste avant midi dimanche. On pense qu’il voyageait dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI de la Saskatchewan.

Myles mesure un peu plus de six pieds et pèse 240 livres, selon la police. La GRC croit qu’il pourrait être blessé et pourrait tenter de consulter un médecin.

Lors d’une conférence de presse lundi, Blackmore a déclaré que Myles était connu de la police.

Selon un document de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, Sanderson a des antécédents d’infractions violentes, notamment un incident de 2017 où il a forcé un complice à cambrioler un restaurant de restauration rapide en le frappant à la tête avec une arme à feu et en le piétinant. Sanderson a observé le vol de l’extérieur, selon le document.

En 2018, alors qu’il buvait dans une maison, Sanderson a poignardé deux personnes avec une fourchette et a attaqué un homme qui passait par là, le battant jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

RENCONTRE POSSIBLE AVEC UN SUSPECT

La résidente de Weldon, Doreen Lees, 89 ans, a déclaré à la Presse canadienne qu’elle et sa fille avaient été approchées dimanche matin par un homme qui a dit qu’il était blessé et avait besoin d’aide.

“Il avait une grande veste sur le visage. Nous avons demandé son nom et il a en quelque sorte marmonné son nom deux fois et nous n’avons toujours pas pu l’obtenir”, a déclaré Lees.

Lees a déclaré que l’homme s’était enfui après que sa fille eut proposé d’appeler à l’aide.

Dans une vidéo publiée sur Twitter tard lundi soir, le chef de la police de Regina, Evan Bray, a reconnu le temps qui s’est écoulé depuis l’observation présumée.

“Cette information qui l’a mis dans notre communauté date maintenant de plus d’un jour et nous n’avons pas eu de nouvelles informations pour déterminer que ce n’est plus factuel”, a déclaré Bray.

“Nous continuons donc à opérer en supposant qu’il est ici jusqu’à ce que nous obtenions des informations indiquant le contraire.”

Bray a profité de l’occasion pour s’adresser aux parents qui pourraient s’inquiéter d’envoyer leurs enfants à l’école avec Myles toujours en liberté.

“Il y a eu des incidents très violents qui se sont produits [Sunday] dans le nord de la Saskatchewan. Cependant, depuis lors, il n’y a plus eu de violence”, a déclaré Bray.

“Il n’y a pas eu de répétition de cette violence dans notre communauté et rien n’indique qu’une menace de violence se produise dans notre ville.”

Cependant, Bray a déclaré que Myles devrait toujours être considéré comme armé et dangereux.

“Nous demandons à notre communauté de continuer à être très consciente de votre environnement et de signaler tout ce qui est inhabituel ou toute information”, a déclaré Bray.

Plus tôt dans la journée, avant que la mort de Damien ne soit confirmée, la GRC a accusé les deux hommes.

Myles fait face à trois chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et un chef d’introduction par effraction.

Damien a été accusé d’un chef de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction.

Une alerte interprovinciale aux personnes dangereuses couvrant la Saskatchewan, l’Alberta et le Manitoba est restée en vigueur mardi.

Mardi, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a déclaré que sur 17 personnes souffrant de blessures liées aux coups de couteau, 10 restent hospitalisées.

“Trois patients sont dans un état critique, sept sont dans un état stable et, depuis dimanche, sept personnes ont été libérées”, indique le communiqué de la SHA.

Dimanche matin, la SHA est passée à un processus de “code orange” pour accepter un nombre élevé de patients critiques.

Une mesure similaire a été prise en réponse à l’accident de bus Humboldt Broncos en 2018 qui a tué 16 personnes et en a blessé 13 autres.

“En plus de continuer à fournir les soins médicaux nécessaires aux personnes touchées, la SHA travaille au déploiement de ressources en santé mentale pour les familles, les communautés, les médecins et le personnel touchés”, a déclaré la SHA.

RÉACTION INTERNATIONALE

Les réactions ont continué d’affluer après la tragédie qui a fait la une des journaux internationaux.

Mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a commenté la série de coups de couteau, la qualifiant d'”insensée”.

« Nous sommes aux côtés du Canada, notre allié et voisin et tous ceux qui sont touchés par cette tragédie et condamnons cette violence insensée », a déclaré Jean-Pierre.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également exprimé leurs condoléances.

“Les attaques contre la nation crie de James Smith et Weldon, en Saskatchewan, sont vraiment déchirantes”, a déclaré un tweet du compte conjoint du prince William et de Kate Middleton.

“Catherine et moi adressons nos meilleurs vœux au peuple canadien.”

–Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.