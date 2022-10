Saskatchewan. Le premier ministre Moe publie un livre blanc sur la façon dont la province peut «défendre» l’autonomie économique

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a publié un document d’orientation affirmant que les politiques environnementales du gouvernement fédéral coûteraient à la province 111 milliards de dollars sur 12 ans et s’engageant à affirmer et à faire progresser “l’autorité constitutionnelle et l’autonomie de la Saskatchewan au sein du Canada”.

Moe a publié le document, intitulé Drawing the Line: Defending Saskatchewan’s Economic Autonomy, lors d’un événement organisé par la Chambre de commerce de Battlefords and District mardi après-midi.

La province a publié une analyse du ministère des Finances qui indique que neuf politiques fédérales sur les changements climatiques coûteront à l’économie de la Saskatchewan 111 milliards de dollars combinés de 2023 à 2035.

L’analyse des coûts du ministère n’inclut pas l’impact de la norme d’électricité propre proposée par le gouvernement fédéral, qui, selon lui, exige « l’élimination de l’électricité produite par des combustibles fossiles conventionnels en Saskatchewan d’ici 2035 ».

Il ne tient pas non plus compte des revenus ou des avantages économiques qui pourraient être générés par la poursuite d’industries énergétiques alternatives, ou d’autres facteurs tels que l’argent de la taxe sur le carbone que le gouvernement fédéral restitue aux gens via des remboursements d’impôt sur le revenu.

Moe a déclaré que la situation économique de la province a été “exacerbée ces dernières années par l’ingérence continue du gouvernement fédéral actuel dans la compétence de la province sur les ressources naturelles sous le couvert d’une réglementation environnementale fédérale”.

“Il est temps de défendre et d’affirmer l’autonomie économique de la Saskatchewan en ‘traçant la ligne’, en prenant un certain nombre de mesures, y compris l’introduction d’une législation provinciale pour clarifier et protéger les droits constitutionnels de la Saskatchewan”, a déclaré Moe.

Le document de 18 pages se termine en énumérant les options que le gouvernement provincial peut prendre :

Adopter une législation provinciale pour clarifier et protéger les droits constitutionnels appartenant à la province.

Poursuivre une plus grande autonomie en matière de politique d’immigration.

Mieux reconnaître les contributions de l’industrie de la Saskatchewan à la croissance durable – par exemple, développer un marché des crédits de carbone pour soutenir nos industries des ressources naturelles.

Préparez-vous à prendre des mesures juridiques, législatives ou autres, pour maintenir le contrôle de l’électricité, des objectifs d’émission/utilisation d’engrais et des émissions/production de pétrole et de gaz.

« Une Saskatchewan forte signifie un Canada fort, mais nous ne pouvons pas permettre que le gouvernement fédéral continue d’empiéter sur notre droit constitutionnel exclusif de développer nos ressources naturelles et de faire croître notre économie. Nous défendrons et protégerons les emplois de la Saskatchewan et notre avenir économique », a déclaré Moe.

Lisez les calculs de la province sur le coût des politiques fédérales suivantes ici :

Les ministres fédéraux répondent

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, et le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, ont publié mardi une déclaration conjointe en réponse au journal.

« Notre gouvernement se concentre sur la croissance de l’économie, rend la vie plus abordable et bâtit un avenir solide et sain pour nos enfants et petits-enfants. Nous sommes prêts à continuer de travailler avec chaque province et territoire pour y arriver », indique le communiqué. .

Les ministres ont déclaré que les habitants de la Saskatchewan recevront leur paiement de l’incitatif à agir pour le climat du système fédéral de tarification de la pollution ce vendredi. Ils ont dit qu’une famille de quatre personnes recevrait 275,25 $.

« Éliminer un programme qui met de l’argent directement dans les poches des gens n’améliore pas la vie des Saskatchewanais. Pas plus que dépenser l’argent des contribuables pour demander à la Cour suprême de revoir une décision qu’elle a prise l’année dernière seulement.

Les ministres ont souligné les récentes politiques visant à aider le secteur des ressources naturelles de la province.

“Le gouvernement fédéral a proposé une réduction d’impôt pour la technologie CCUS (capture, utilisation et stockage du carbone) et s’est engagé à verser 3,8 $ [billion] à la Critical Minerals Strategy, qui recèlent toutes deux un énorme potentiel pour la Saskatchewan. »

La province a critiqué la Loi sur l’évaluation d’impact du gouvernement fédéral (projet de loi C-69) dans son livre blanc. Moe et le gouvernement l’ont qualifié de projet de loi “plus de pipelines” dans le passé.

Les ministres fédéraux ont défendu la loi dans leur déclaration.

“[The Act] mettre en place de meilleures règles pour les grands projets qui rétablissent la confiance, protègent l’environnement, font progresser la réconciliation et garantissent que les bons projets peuvent avancer en temps opportun afin que nous puissions développer notre économie et créer de bons emplois. »

Vues des groupes de discussion sur l’autonomie incluses dans le document

Le journal décrit également les points de vue de certaines personnes anonymes qui ont participé aux assemblées publiques auxquelles ont assisté Moe et les députés cet été et à certaines réunions à huis clos organisées par le député de Thunder Creek Lyle Stewart et Allen Kerpan, un ancien député du Parti de la Saskatchewan et ancien député réformiste.

Moe a choisi Stewart et Kerpan pour diriger ce que le gouvernement a appelé des “réunions de petits groupes de discussion” dans diverses communautés. Le couple a visité Estevan, Saskatoon, Paradise Hill, Kindersley, Moose Jaw, Shaunavon, Yorkton, Weyburn et Carlyle.

Le journal indique que les députés locaux ont invité un «échantillon représentatif d’électeurs» qui ont rencontré «certains défis de la nouvelle politique fédérale», notamment des agriculteurs, des éleveurs, des mineurs, des travailleurs du pétrole et du gaz, des propriétaires de petites entreprises, des conseillers, des préfets, des maires, des universitaires et la chambre de représentants commerciaux.

“En général, le consensus et le thème dominant étaient un désir retentissant de la part de la Saskatchewan de prendre davantage de mesures pour affirmer et atteindre un plus grand niveau d’autonomie dans les domaines de compétence provinciale.”

Le premier ministre Scott Moe s’exprimant lors d’une assemblée publique à Maple Creek, en Saskatchewan, le vendredi 22 juillet 2022. (Stefan Nenson/CBC)

Selon le journal, la Saskatchewan devrait “être plus audacieuse dans la façon dont nous nous positionnons face aux défis de notre autonomie et de notre contrôle sur les ressources naturelles”.

Il a déclaré que les participants aux groupes de discussion souhaitaient que le gouvernement provincial “agisse davantage comme le Québec, à savoir un gouvernement et une province qui agissent au lieu d’agir pour obtenir la permission de défendre leurs intérêts”.

Lisez le livre blanc complet ici :

Le chef de l’opposition dit que Moe essaie de “protéger” son travail

Mardi matin avant la publication du journal, la chef de l’opposition Carla Beck a publié une vidéo sur YouTube.

« Il est important de tenir tête au gouvernement fédéral, mais Scott Moe ne se bat pas pour protéger les emplois des Saskatchewanais. Il présente ce livre blanc pour protéger les siens. Scott Moe est déconnecté de ce que les Saskatchewanais veulent et ont besoin.

Beck a tweeté lundi : “Nous avons des lits d’urgence fermés, une crise du coût de la vie, la dernière croissance d’emplois et des milliers de personnes quittant la Saskatchewan. Au lieu de réparer les dégâts qu’il a créés, Scott Moe a passé son été à transformer sa tournée d’autonomie en livre blanc. “