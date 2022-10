Saskatchewan. Le premier ministre Moe présente des «excuses sans équivoque» pour l’invitation au discours du trône de Thatcher

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, s’est présenté lundi à l’Assemblée législative et a présenté des «excuses sans équivoque» pour que le tueur condamné Colin Thatcher ait été invité au discours du Trône de la semaine dernière.

Thatcher, 84 ans, a été invité au discours du Trône de mercredi par son ami de longue date et député provincial du Parti de la Saskatchewan pour Lumsden-Morse Lyle Stewart.

Lundi, le gouvernement provincial a annoncé qu’il relevait Stewart de ses fonctions de secrétaire législatif.

Thatcher, 84 ans, a été reconnu coupable en 1984 du meurtre au premier degré de son ex-femme JoAnn Wilson, qui avait été retrouvée battue et abattue dans le garage de sa maison l’année précédente.

Il a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avant 25 ans et a obtenu une libération conditionnelle totale en novembre 2006.

Thatcher était ministre sous le gouvernement de Grant Devine. Il a démissionné du cabinet quatre jours avant l’assassinat de Wilson.

Avant le début de la période des questions lundi, Moe s’est levé pour faire une déclaration.

« Cette personne a été invitée par un député du gouvernement et bien que je n’examine ni n’approuve les listes d’invitations des députés, en tant que premier ministre et chef du caucus du gouvernement, je suis ultimement responsable. À tous ceux qui ont assisté au discours du trône et à tous les membres du cette assemblée et au peuple de la Saskatchewan, je présente mes excuses sans équivoque », a-t-il déclaré.

La déclaration de Moe était un changement par rapport à la semaine dernière. Jeudi matin, les journalistes ont demandé au premier ministre s’il s’excuserait d’avoir invité Thatcher.

« De quoi pourrais-je m’excuser ? il a dit.

“Le fait est que nous avons demandé à un député provincial de nous adresser cette invitation. Je n’aurais certainement pas lancé cette invitation.”

Lundi, Moe a déclaré que Thatcher “n’aurait pas dû être invité” et a qualifié l’invitation de “terrible erreur de jugement”.

Moe a déclaré qu’il avait pris le temps pendant le week-end de réfléchir et d’écouter sa famille, ses amis, ses collègues et la province de la Saskatchewan “directement et indirectement”.

« Le message qui a été transmis avec la présence de M. Thatcher la semaine dernière lors du discours du Trône n’est pas un message acceptable pour les gens de la Saskatchewan, ni n’est-il révélateur d’un gouvernement qui a le devoir de faire preuve de leadership dans un dossier aussi important. “, a déclaré Moe.

“En tant qu’individus, nous devons nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre fin à la violence interpersonnelle dans nos familles, dans nos cercles d’amis, dans nos communautés et dans toute la province.”

Regardez les excuses de Moe :

Stewart, qui est un ancien ministre du Cabinet, avait été secrétaire législatif pour l’autonomie provinciale. Stewart a été engagé par Moe pour diriger des réunions internes sur l’autonomie dans plusieurs communautés au cours de l’été.

Mercredi, après le discours du Trône, Stewart a déclaré à la Presse canadienne que Thatcher était une “bonne personne”.

“Colin était un député de longue date, et c’est un de mes électeurs et un de mes amis et c’est pourquoi je [invited him] et je suis content de l’avoir fait”, a déclaré Stewart à La Presse canadienne.

“Si quelqu’un a le droit d’être ici, c’est Colin Thatcher.”

Le lendemain, Stewart a publié une déclaration sur sa décision d’inviter Thatcher.

“Chaque député a la possibilité d’inviter un certain nombre d’invités au discours du Trône. C’était ma seule décision d’inviter Colin Thatcher, qui est un électeur et un ami de longue date. Rétrospectivement, c’était une erreur de jugement car sa présence a détourné l’attention d’un discours du Trône très positif et tourné vers l’avenir, qui comprenait un certain nombre de nouvelles initiatives visant à assurer la sécurité des familles de la Saskatchewan dans leurs collectivités », a déclaré Stewart.