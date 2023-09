Saskatchewan. le premier ministre est prêt à utiliser la clause nonobstant pour protéger la nouvelle règle sur les pronoms et les noms des écoles

Brûleur avant23h50Les origines des « droits parentaux »

Au cours des derniers mois, les gouvernements provinciaux du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan ont apporté des changements controversés à leurs politiques LGBTQ+ dans les écoles. Le consentement parental est désormais nécessaire lorsqu'un élève de moins de 16 ans souhaite utiliser un nom ou un pronom différent en classe. Le chef conservateur Pierre Poilievre a également déclaré que les écoles devraient laisser aux parents les discussions sur les questions LGBTQ. Tout cela se produit à une époque où le concept de « droits parentaux » est une question majeure pour les républicains américains. Un projet de loi sur les droits parentaux a été adopté par la Chambre des représentants républicaine plus tôt cette année et plus de deux douzaines d'États ont adopté une législation similaire. Aujourd'hui, sur Front Burner, Emma Brown du Washington Post parle des origines du mouvement pour les droits parentaux aux États-Unis et de la façon dont il est devenu une force politique massive et comment cela pourrait nous aider à comprendre ses implications au Canada.