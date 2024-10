Saskatchewan. Le parti attaque le candidat du NPD pour de vieilles paroles de chansons, le chef du NPD affirme que l’accent devrait être mis sur les enjeux actuels

La Saskatchewan. Le parti est passé à l’offensive mardi, appelant la Saskatchewan. Candidat du NPD pour les paroles en musique, il a déjà joué au sein de groupes et en tant qu’artiste solo. La chef du NPD, Carla Beck, a répondu en disant que la Saskatchewan. Le parti devrait se concentrer sur des questions plus urgentes.

La Saskatchewan. Le parti a déclaré dans un communiqué de presse que le candidat néo-démocrate Estevan-Big Muddy, Phil Smith, avait utilisé «des paroles misogynes, pro-drogues et pro-crime».

« Conçu pour consommer de la cocaïne, c’est vrai, Phil, le genre à frapper des pierres de taille supérieure pour les grosses tailles garanties », rappe l’artiste identifié comme étant Phil Smith sur le morceau de huit ans. Fred Durst sur la plateforme de streaming SoundCloud.

CBC News a révisé certaines paroles du Sask. Party dit qu’ils sont sexuellement explicites et glorifient la drogue, le trafic de drogue, le crime et la prison, mais il n’était pas immédiatement clair si Smith les avait tous écrits ou chantés lui-même. La plupart des chansons remontent à une décennie.

Interrogé mardi sur les chansons, Beck a déclaré que le NPD cherchait à se concentrer sur les soins de santé, les taux de criminalité et le coût de la vie, et non sur les paroles des chansons.

« Je ne peux pas imaginer ce que cela fait, d’entendre que c’est la priorité d’un gouvernement qui est au pouvoir depuis 17 ans, c’est ce sur quoi il se concentre. C’est incroyablement frustrant », a-t-elle déclaré.

Dans une déclaration faite mardi par son parti, Smith s’est excusé pour les paroles misogynes de sa chanson. Il a déclaré que les chansons en question étaient sorties il y a 10 ans et qu’il ne croyait pas à ce qu’il disait.

« Je m’excuse pour ces paroles, j’assume l’entière responsabilité de mes actes et je m’engage dans une action sociale pour mettre fin à la discrimination fondée sur le genre », indique la réponse envoyée par courrier électronique. « Je me concentre désormais sur le fait d’avoir une influence positive dans notre société et toute la musique que j’ai créée ces dernières années a été consacrée à cela. »

Saskatchewan. Le chef du parti, Scott Moe, n’a organisé aucun événement public mardi, mais a fait campagne sur les réseaux sociaux. Il a posté une courte vidéo sur X (anciennement Twitter) mardi matin.

Moe a déclaré une Saskatchewan réélue. Le parti maintiendrait l’exonération de la taxe carbone sur les factures de chauffage résidentiel au gaz naturel jusqu’à la fin de 2025.

« Cette exemption a permis au ménage moyen d’économiser environ 400 dollars en 2024, et elle permettra à ce même ménage d’économiser 480 dollars l’année à venir », a déclaré Moe dans la vidéo.

Le chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe, photographié à Saskatoon samedi. (Aishwarya Dudha/CBC)

Il a également déclaré que l’exonération de la taxe carbone sur les factures de chauffage électrique des maisons serait prolongée jusqu’au 30 avril de l’année prochaine.

Beck a dit la Saskatchewan. Le NPD sera « prêt » à rivaliser avec la Saskatchewan. Le parti promet une exemption s’il ne parvient pas à conclure un nouvel accord avec le gouvernement fédéral.

« Bien sûr, chauffer les maisons dans cette province ou dans n’importe quelle province du Canada n’est pas un luxe. Nous devons le faire », a-t-elle déclaré.

La comparution de Beck mardi était axée sur la pénurie de travailleurs de la santé dans la province.

Elle a promis de réduire de moitié le roulement du personnel et d’embaucher 800 nouveaux professionnels de la santé au cours des quatre prochaines années si elle était élue. Elle a dit la Saskatchewan. Le NPD améliorera la rétention et l’emploi en convertissant les emplois à temps partiel dans le secteur des soins de santé en emplois à temps plein et en « améliorant les conditions de travail ».

Les deux dirigeants doivent comparaître à Regina mercredi soir pour un débat en direct.

Modéré par Merelda Fiddler-Potter, professeure adjointe de communication autochtone à l’Université des Premières Nations du Canada, le débat sera diffusé sur CBC Television, CBC Radio et Radio-Canada.

Vous pouvez également regarder la diffusion en direct sur Le joyau de CBC et le Chaîne YouTube de CBC Saskatchewan.