Saskatchewan. le livre blanc du premier ministre ignore les droits des Autochtones aux ressources, selon un chef des Premières Nations et un universitaire

L’omission par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, des droits des Premières Nations dans un livre blanc et son discours sur la compétence en matière de ressources cette semaine était légalement et moralement répréhensible, selon les critiques.

“Nous venons de célébrer, le 30 septembre, Every Child Matters, la Journée du chandail orange. [But] qu’est-ce que la réconciliation quand ils continuent d’exclure les peuples des Premières Nations?”, a déclaré le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, dans une interview.

Plus tôt cette semaine, Moe a publié un article intitulé Drawing the Line: Defending Saskatchewan’s Economic Autonomy lors d’un événement pour une foule d’affaires de North Battleford, affirmant qu’il s’agissait « d’une réaffirmation de notre autonomie, de nos droits constitutionnels et des pouvoirs sur les ressources naturelles qui nous sont accordés en vertu de la La Constitution est en ordre.”

Moe n’a fait aucune mention des droits ou de l’histoire des Premières Nations lorsqu’il a publié le journal. Les omissions de Moe sont une “menace directe pour les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations, tels que reconnus et affirmés par l’article 35 de la Constitution”, a déclaré un communiqué de presse de la FSIN.

L’affirmation de Moe selon laquelle l’économie de la Saskatchewan pourrait perdre 111 milliards de dollars d’ici 2035 en raison des politiques fédérales actuelles et prévues a été remise en question par les économistes. Un économiste a qualifié l’analyse budgétaire du journal “d’incroyablement faible”.

Moe a déclaré qu’il était prêt à combattre le gouvernement fédéral devant les tribunaux pour le contrôle de la politique des ressources si nécessaire.

Mais Cameron et Kathy Walker, professeure adjointe à l’Université de la Saskatchewan, disent que cela pourrait se retourner contre eux. La Cour suprême du Canada et les tribunaux inférieurs ont toujours reconnu les droits des Premières Nations et élargi le devoir des autres gouvernements de consulter et d’accommoder les communautés autochtones, ont-ils déclaré.

Walker a dit que Moe aurait dû le savoir. Compte tenu du précédent juridique et historique, il était “vraiment surprenant” que Moe n’ait même pas mentionné les Premières Nations dans le journal ou son discours, a-t-elle déclaré.

“La question plus large des droits inhérents et issus de traités des Autochtones doit être prise en considération. C’est juste, il n’y a pas moyen de contourner cela”, a déclaré Walker.

Les dirigeants autochtones tels que l’ancien chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, ont souvent déclaré que les traités ne cédaient pas les droits miniers, notant la référence du Traité 4 au partage des terres à la « profondeur d’une charrue ».

Il y a aussi le controversé accord de transfert des ressources naturelles de 1930. Le gouvernement fédéral a transféré le contrôle des ressources au gouvernement provincial, mais les Premières nations ont été exclues de toute participation significative, a déclaré Cameron.

Walker a noté que le gouvernement de la Saskatchewan a également des politiques reconnaissant le «devoir légal de consulter» les Premières Nations.

Moe souhaiterait peut-être avoir le contrôle exclusif, mais cela ne le rend pas vrai, a déclaré Walker. L’époque où les gouvernements fédéral et provinciaux piétinaient les droits des Autochtones est révolue, a-t-elle déclaré.

“Cette époque est révolue. Elle n’existe plus”, a-t-elle déclaré.

Moe a été interrogé par des journalistes mercredi sur l’omission. Il a dit que lui et ses collègues députés parlaient fréquemment avec des personnes de tous horizons.

« Nous avons parlé à de nombreux Autochtones à travers la province. Nous avons également parlé à de nombreuses personnes à travers la province qui n’étaient pas autochtones », a déclaré Moe.