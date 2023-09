Saskatchewan. le gouvernement va poursuivre sa politique sur les pronoms scolaires malgré les recommandations des défenseurs des enfants et des jeunes

Le gouvernement de la Saskatchewan prévoit mettre en œuvre sa nouvelle politique sur les pronoms scolaires, même si le défenseur des enfants et des jeunes de la province lui a recommandé d’apporter plusieurs changements pour mieux respecter et protéger les élèves.

La province « reste déterminée à protéger le droit des parents de participer à l’éducation de leurs enfants et à mettre en œuvre la politique d’inclusion et de consentement parental », a déclaré un porte-parole du ministère de l’Éducation à CBC News dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La politique obligerait les écoles à obtenir le consentement des parents avant d’utiliser le nom et les pronoms préférés d’un élève, si l’élève a moins de 16 ans. Les écoles n’auraient pas besoin d’autorisation pour les élèves de 16 ans ou plus.

Lisa Broda, défenseure des enfants et des jeunes, s’est engagée à revoir la politique peu après son annonce le mois dernier, alléguant qu’elle n’avait pas été consultée lors de sa création. Sa critique a été publiée vendredi après-midi.

Cette politique s’est révélée source de division. Il a fait l’objet d’un examen public sévère et a déclenché des protestations, même si Sondage Angus Reid suggère que la plupart des résidents de la Saskatchewan souhaitent que les parents soient informés et que la moitié souhaitent que les parents soient informés et donnent leur permission.

Un groupe de défense a intenté une action en justice contre le gouvernement devant la Cour du Banc du Roi, arguant que la politique relative aux pronoms viole la Charte des droits et libertés.

À la lumière de cette poursuite, le premier ministre Scott Moe avait précédemment déclaré que son gouvernement prendrait une mesure supplémentaire pour que la politique soit inscrite dans un projet de loi qui serait déposé au cours de la session d’automne. Cette semaine, Moe a déclaré que le gouvernement était prêt à utiliser les outils à sa disposition pour y parvenir, invoquant le clause dérogatoire de la chartequi permet au gouvernement de passer outre à certains droits garantis par la Charte pour adopter une loi.

La dérogation peut durer jusqu’à cinq ans, mais le gouvernement peut la remettre en vigueur.

L’examen de Broda visait à évaluer si la politique des pronoms – et son développement – ​​respecte les droits des enfants et des jeunes, selon le document.

Broda, qui n’était pas disponible pour d’autres commentaires vendredi, a fait deux recommandations.

Broda a soutenu la position du gouvernement selon laquelle il souhaite mieux impliquer les parents dans l’éducation de leurs enfants, mais elle a déclaré dans son rapport que cela ne suffisait pas à justifier une violation des droits de l’enfant. (Alexandre Quon/CBC)

L’étude indique qu’elle soutient la volonté du gouvernement de mieux impliquer les parents et les tuteurs, mais que son « appui à un large engagement en faveur des « droits parentaux » à lui seul ne l’emporte pas sur les droits de l’enfant ».

Broda a recommandé de modifier la politique afin qu’elle respecte le droit de la Charte à l’identité et à l’expression de genre, qu’elle définisse l’expression de genre, qu’elle respecte la décision d’un élève en fonction de sa capacité plutôt que de son âge et qu’elle comprenne l’obligation d’enquêter sur les plaintes pour erreur de genre.

La politique devrait également offrir un soutien continu aux étudiants qui souhaitent impliquer leurs parents, mais ne devrait pas forcer la participation des parents s’il s’agit d’étudiants « ayant des capacités », indique l’étude.

Le refus implicite d’utiliser le nom et les pronoms préférés d’un étudiant de moins de 16 ans, sans le consentement des parents et sans déterminer la capacité de cet étudiant à consentir pour lui-même, constitue une discrimination à l’égard de cette personne car cela viole ses droits à l’identité et à l’expression de genre, indique l’étude.

Cette politique pourrait violer les lois provinciales et fédérales sur les droits de la personne, ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ajoute-t-il. Broda a noté qu’il peut y avoir des moments où la limitation de certains droits peut être justifiable, mais elle estime que la norme n’a pas été atteinte dans ce cas.

L’étude indique également que l’utilisation du nom et du pronom préféré d’un élève – à l’école ou ailleurs – s’est avérée meilleure pour sa santé mentale et émotionnelle.

Broda a également recommandé que le ministère élabore et mette en œuvre un plan visant à accroître le soutien professionnel disponible dans les écoles pour aider à inclure les parents sur l’identité de genre « lorsque cela est approprié et dans le meilleur intérêt de l’enfant », indique l’étude.

Elle a noté que la politique contenait certains points positifs qui constituent « quelque chose sur lequel s’appuyer ».

Dans sa déclaration, le ministère a pris note des commentaires de Broda et « est d’accord avec elle sur le fait que cette politique a divers impacts positifs, comme la reconnaissance de l’importance des parents et des tuteurs dans le soutien au développement d’un enfant ».

La politique s’applique à toutes les divisions scolaires de la Saskatchewan, y compris celles qui n’avaient pas auparavant de politiques liées au genre, ce qui pourrait aider certains élèves — même s’il ne s’agit que de 16 ans ou plus — à être identifiés correctement et à prévenir tout préjudice, indique l’examen.

La politique exige une enquête en cas de plainte concernant une personne intentionnellement mal genrée, et elle encourage à fournir du soutien aux étudiants pour qu’ils parlent de leur identité de genre, indique le rapport.

Le porte-parole de l’opposition néo-démocrate en matière d’éducation, Matt Love, soutient l’examen de Broda et suggère que la politique soit abandonnée, selon un communiqué publié dans les médias.

Lire le rapport complet :