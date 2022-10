Saskatchewan. le gouvernement dit à la GRC qu’il n’appuiera pas le rachat d’armes à feu par le gouvernement fédéral

La ministre de la Police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan, Christine Tell, a déclaré qu’elle ne voulait pas que les ressources policières provinciales soient impliquées dans un programme fédéral de rachat d’armes à feu, une position que le gouvernement fédéral qualifie d’insouciante.

Mardi, Christine Tell a envoyé une lettre au commandant de la GRC de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore.

“Le gouvernement de la Saskatchewan ne soutient pas et n’autorisera pas l’utilisation de ressources financées par la province pour tout processus lié au” rachat “de ces armes à feu proposé par le gouvernement fédéral”, a écrit Tell.

En mai 2020, le gouvernement fédéral a adopté un décret interdisant 1 500 armes à feu d’assaut et certains composants d’armes à feu nouvellement prohibées.

Il a annoncé une amnistie jusqu’en octobre 2023, donnant aux propriétaires d’armes à feu le temps de se conformer à la loi.

La lettre de Tell n’explique pas exactement comment le gouvernement s’y prendrait pour empêcher l’utilisation des ressources policières dans le cadre du rachat.

En 2011, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont signé une entente faisant de la GRC la force policière provinciale jusqu’en 2032.

L’entente signifie que la Saskatchewan couvre 70 % des coûts et que le gouvernement fédéral paie le reste.

La lettre de Tell était accompagnée d’une lettre similaire envoyée par le ministre de la Justice de l’Alberta, Tyler Shandro, au commandant de la GRC de l’Alberta.

Le gouvernement fédéral a d’abord indiqué que le secteur privé concevrait et gérerait un programme de rachat d’armes à feu prohibées.

Shandro a déclaré que le ministre fédéral de la Sécurité publique lui avait envoyé une lettre demandant des ressources policières pour commencer à travailler sur le rachat.

Tell a qualifié le programme de rachat de «programme de confiscation», des mots repris par le contrôleur des armes à feu de la province, Robert Freberg.

“Nous ne pensons pas que cela va faire quoi que ce soit pour améliorer la sécurité publique dans la province. Les personnes qu’ils ciblent avec ce rachat ou cette confiscation … ne sont pas les personnes qui causent le problème”, a déclaré Freberg à CBC. mercredi.

Freberg a déclaré que le gouvernement provincial, en vertu de son contrat avec la GRC, “établit les priorités quant à ce que nous voyons avec la meilleure valeur pour l’argent des contribuables”.

“Nous ne leur disons pas quel type d’enquêtes criminelles mener ni comment les mener. Nous n’intervenons pas, mais il ne s’agit pas d’une enquête criminelle. Il s’agit strictement d’utiliser des policiers pour effectuer efficacement des services de messagerie”, a-t-il déclaré. .

Freberg a déclaré que la province peut retenir le financement de la GRC pour l’empêcher de participer au rachat.

“Oui, et je crois que la réponse est absolument oui, nous avons cette autorité et c’est ce que le ministre a énoncé dans la lettre”, a-t-il déclaré.

Freberg a déclaré que la position du gouvernement était que les propriétaires des armes à feu désormais interdites étaient déjà réglementés et surveillés.

“Beaucoup de ces personnes utilisent ces armes à feu à des fins de chasse, à des fins sportives et, sans faute de leur part, n’ont créé aucun type de risque pour elles-mêmes ou pour les autres, car nous les surveillons de près en vertu de leur licence. Donc, s’ils étaient à risque nous prendrions certainement toutes les armes à feu, pas seulement celles qui sont considérées comme effrayantes », a-t-il déclaré.

En juin, après que le gouvernement fédéral a annoncé son intention de geler les ventes d’armes de poing, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré que le gouvernement était un “signal de vertu”.

Freberg a déclaré qu’il n’était pas convaincu que les services de police souhaitaient participer au rachat.

“Je ne vois pas comment nous pouvons tout d’un coup faire de ces gens des criminels. La police ne veut certainement pas que les propriétaires d’armes à feu se rendent au poste de police ou que des armes à feu se promènent toute la journée en déposant des armes à feu.”

CBC a contacté la GRC pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Le gouvernement fédéral appelle la Sask. position “imprudente”

Jeudi, le bureau du ministre fédéral de la Sécurité publique Marco Mendicino a envoyé une déclaration en réponse à la lettre de Tell.

“C’est la responsabilité première de tout gouvernement d’assurer la sécurité de ses citoyens. Cette annonce de la Saskatchewan n’est pas seulement imprudente, c’est une abdication de cette responsabilité vitale”, indique le communiqué.

« Les tribunaux ont confirmé à maintes reprises que la réglementation des armes à feu relève pleinement de la compétence fédérale. Les Saskatchewanais s’attendent à ce que leurs gouvernements fédéral et provincial travaillent ensemble pour protéger leurs communautés, et non pour faire des cascades dangereuses.

“Les armes de guerre n’ont pas leur place dans nos communautés, c’est pourquoi notre gouvernement a interdit ces armes, et notre programme de rachat les retirera de nos rues pour de bon.”

En mai, Mendicino a déclaré que le rachat commencerait d’ici la fin de l’année.

« Notre interdiction des armes d’assaut est un élément de notre plan visant à protéger les Canadiens contre la violence armée. Cela comprend des mesures à la frontière pour arrêter la contrebande, des investissements dans nos collectivités pour arrêter le crime avant qu’il ne commence et le projet de loi C-21, le plus important législation sur la violence armée au Canada en une génération », indique le communiqué.

L’interdiction initiale des armes à feu a été annoncée moins de deux semaines après le massacre des armes à feu en Nouvelle-Écosse, la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire du pays.

“Alors que les politiciens conservateurs veulent légaliser à nouveau l’AR-15 et d’autres armes d’assaut, nous restons résolus dans notre travail pour rendre nos communautés plus sûres.”

Un sondage Ipsos en 2020 ont laissé entendre qu’une majorité écrasante, 82 %, des personnes interrogées appuyaient le projet de loi C-21, la loi visant à interdire une gamme d’armes « de type assaut ».

Cependant, le soutien à l’interdiction était le plus faible en Saskatchewan et au Manitoba, à 57 %, selon les résultats du sondage.

Freberg a déclaré que la législation fédérale faisait suite à des fusillades de masse très médiatisées aux États-Unis. Il a dit que les lois canadiennes et américaines sur les armes à feu ne sont pas comparables.

“Donc, si vous sortez et demandez à quelqu’un [if] vous voulez qu’une arme d’assaut militaire soit vendue, la personne qui n’est pas familiarisée avec les armes à feu dira probablement “non, ce n’est pas une bonne idée”, mais vous pourriez appliquer la même étiquette à une batte de baseball si vous vouliez l’appeler un arme d’assaut », a-t-il dit.

Robert Freberg est le contrôleur des armes à feu de la Saskatchewan. (Mah Noor Moubarik)

Freberg a déclaré d’après son expérience que les propriétaires des armes à feu nouvellement prohibées ne sont pas intéressés par le rachat parce que le prix offert par le gouvernement fédéral est trop bas.

“Ils préféreraient de loin les vendre sur le marché privé où ils vont valoir beaucoup plus d’argent que ce qu’ils verront lors du rachat”, a-t-il déclaré.

Freberg a déclaré qu’il avait l’impression que si la GRC participait, elle recevrait un appel pour un rachat dans son détachement, se rendrait à la résidence du propriétaire, cataloguerait l’arme à feu et la stockerait avant qu’elle ne soit détruite.

“Tout le temps qui se passe est du temps pendant lequel l’officier ne peut pas travailler sur le dossier de la sécurité publique”, a-t-il déclaré.