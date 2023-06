Saskatchewan. le gouvernement affirme que l’employé a peut-être été impliqué dans un « programme d’immigration illégale »: le comité de la protection de la vie privée

Le gouvernement de la Saskatchewan croit qu’un employé du ministère de l’Immigration et de la Formation professionnelle a accédé de manière inappropriée aux dossiers de 40 candidats, dans le cadre d’un « stratagème d’immigration illégale » présumé, selon un rapport à la fin du mois dernier du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan.

En février, le ministère a demandé au commissaire d’enquêter sur une atteinte à la vie privée qu’il avait découverte lors d’une enquête interne sur un employé anonyme de la direction des services d’immigration.

Selon le commissaire, la province avait découvert que l’employé avait accédé de manière inappropriée aux dossiers du Programme des candidats à l’immigration de la Saskatchewan (SINP) de 40 clients. Le gouvernement soupçonnait que le travailleur « partageait [client information] avec un tiers extérieur au ministère dans le cadre d’un dispositif d’immigration clandestine.

Ce soupçon était basé sur un tuyau reçu en avril 2022.

« Immigration a expliqué avoir reçu une plainte d’un de ses clients alléguant que le tiers avait demandé de l’argent en échange de l’approbation de sa demande d’immigration », indique le rapport de Ron Kruzeniski du 31 mai.

« Compte tenu de la gravité des allégations, l’Immigration a informé les Services frontaliers du Canada des allégations. »

Le ministère de l’Immigration a fait appel à l’Agence des services frontaliers du Canada pour enquêter sur un « stratagème d’immigration illégale » présumé impliquant un ancien employé. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

L’employé a eu accès à un large éventail d’informations.

« Dans certains cas, seules les coordonnées des personnes ont été consultées. Dans d’autres cas, l’intégralité du dossier des personnes concernées a été consultée. Certains des fichiers comprenaient des informations sur les passeports, l’emploi, les finances et les membres de la famille des personnes », indique le rapport.

Le 26 juillet 2022, trois mois après avoir reçu le pourboire, l’accès du salarié au système interne a été coupé. L’employé a démissionné le 8 août.

« L’hubris est la seule cause profonde »

Le commissaire a noté que le ministère avait identifié pour la première fois que la vie privée de ses clients avait été violée en avril 2022, mais n’avait commencé à informer ces personnes qu’en février 2023.

« Les personnes concernées ont le droit et le besoin de savoir pour se protéger de tout préjudice qui pourrait en résulter », a-t-il écrit.

Kruzeniski a déclaré que le ministère aurait également dû offrir aux clients concernés cinq ans de surveillance du crédit, ce qui n’a pas été fait.

Il a noté que le ministère avait fourni une explication pour le retard. Il a déclaré qu’il y avait plusieurs enquêtes sur la question, rendant la situation complexe. De plus, le ministère ne savait pas si ces clients pouvaient eux-mêmes avoir été impliqués dans le programme.

« On ne savait pas si les personnes concernées étaient des associés de [the employee]. Afin d’éviter d’avoir un impact négatif sur une enquête criminelle en cours, la décision a été prise de ne pas informer immédiatement les personnes concernées », a indiqué le ministère dans le rapport.

Kruzeniski craignait également que le ministère « n’ait notifié [privacy officials] « le plus rapidement possible » après avoir pris connaissance d’une violation potentielle. » La violation a été confirmée en avril 2022, mais le ministère n’a informé ses propres responsables de la protection de la vie privée qu’en novembre et n’en a informé le commissaire qu’en février.

Dans un courriel adressé au commissaire, le ministère a fait part de ses réflexions sur la façon dont cette violation s’est produite.

« Nous soupçonnons que l’employé ou un associé connu pourrait avoir eu une intention criminelle, mais comme cette enquête est en cours en ce moment, nous ne pouvons pas l’affirmer avec certitude », a écrit le ministère, selon le commissaire.

Le ministère a noté que l’employé était bien conscient que ses activités sur la base de données interne pouvaient être suivies. Il a déclaré que cet employé avait fait l’objet d’une enquête en 2020. Bien que les allégations n’aient pas été étayées à ce moment-là, l’employé a été averti de ne pas examiner les dossiers qui ne lui étaient pas attribués.

« L’hubris est la seule cause racine qui peut être déterminée à l’heure actuelle, car [they] ne croyait pas [they] seraient pris », a déclaré le ministère au commissaire.

Le ministère apporte des changements

Kruzeniski a déclaré qu’à son avis, la cause première de la violation était le non-respect de la politique par l’employé.

« Les autres circonstances suggèrent que l’employé pourrait avoir été motivé par une intention criminelle et le désir de gain financier », a-t-il écrit.

Il a déclaré que le ministère devait améliorer la formation des employés et renforcer l’accès aux systèmes internes pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. Il a également recommandé au gouvernement de renvoyer cette affaire au ministère de la Justice pour d’éventuelles poursuites en vertu de la législation sur la protection de la vie privée.

Richelle Bourgoin, sous-ministre du ministère de l’Immigration et de la Formation professionnelle, a confirmé dans un entretien que le ministère a transmis le dossier au ministère de la Justice.

« Nous prenons la confidentialité de notre programme extrêmement au sérieux », a-t-elle déclaré, ajoutant que le ministère examinait le rapport du commissaire pour déterminer les prochaines étapes.

Elle a dit que cette situation a déjà conduit à des changements.

« Cela nous a vraiment amenés à chercher immédiatement à renforcer nos fonctions d’audit », a-t-elle déclaré. « Mais en même temps, améliorer la formation et la clarté des attentes des employés du programme. »

Elle a dit que le ministère consultera le commissaire à la protection de la vie privée beaucoup plus tôt à l’avenir.