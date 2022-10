Saskatchewan. le discours du Trône promet des changements constitutionnels pour « défendre » les ressources naturelles

Le dernier discours du trône du gouvernement de la Saskatchewan promet d’amender et de déposer un projet de loi cet automne pour défendre la compétence de la province sur ses ressources naturelles.

lieutenant-gouverneur Russ Mirasty a ouvert la séance d’automne de l’Assemblée législative de la Saskatchewan mercredi avec son discours.

Le discours exposait le programme et les priorités du gouvernement pour la session. La liste était dominée par des modifications législatives axées sur les politiques du gouvernement fédéral :

Présentation La première loi de la Saskatchewan“de définir clairement et de défendre la compétence exclusive de la Saskatchewan sur les ressources naturelles.”

Amendement La Loi sur la Saskatchewan, “pour déclarer que la Saskatchewan continue de conserver la compétence exclusive sur ses ressources naturelles.”

Déposer une loi permettant à la Saskatchewan de percevoir l’impôt sur le revenu des sociétés.

Continuer à exercer un plus grand contrôle sur l’immigration.

« Ces mesures visent à éliminer les obstacles pour libérer l’incroyable potentiel économique de la Saskatchewan », a déclaré mercredi le premier ministre Scott Moe. “Nous devons simplement supprimer les obstacles qui nous empêchent de développer durablement nos ressources à leur plein potentiel et de les exporter vers les marchés du monde entier où elles sont nécessaires.”

Le discours disait amender La Loi sur la Saskatchewan sera « semblable à la façon dont le Québec a récemment modifié unilatéralement la Constitution pour déclarer que le Québec est une nation et que sa langue officielle est le français ». Moe a passé les dernières semaines à signaler fortement que le gouvernement prévoyait d’aller dans cette direction.

Le discours du Trône a déclaré que la législation du gouvernement sera « conforme à la Constitution canadienne ». Moe n’a pas précisé ce qui sera spécifiquement dans la législation lorsqu’on lui a demandé mercredi.

Le discours disait : « Pour être clair, il ne s’agit pas d’abroger ou d’ignorer la Constitution. En fait, bien au contraire. C’est le gouvernement fédéral qui a empiété sur la compétence de la Saskatchewan en vertu de la Constitution.

“Les barrages routiers imposés par notre propre gouvernement fédéral sont également plus importants qu’ils ne l’ont jamais été”, a-t-il déclaré.

Selon le discours, le gouvernement fédéral a « fait le tour de la compétence constitutionnelle de la Saskatchewan sur les ressources naturelles sous couvert de réglementation environnementale ».

Moe a déclaré que les changements constitutionnels viseront à “fournir une certitude à la communauté des investisseurs et à s’assurer que cette province fait tout ce que nous pouvons pour réaffirmer notre droit constitutionnel”.

Selon le discours du Trône, « les investissements affluent dans la province, alors que plusieurs grands projets vont de l’avant, créant des milliers de nouveaux emplois ».

Mercredi, le premier ministre Scott Moe a discuté du discours du trône d’automne du gouvernement, qui est mis en évidence par des plans visant à modifier et à présenter une législation sur les ressources naturelles provinciales. (Adam Hunter/CBC)

On a demandé à Moe comment la province pouvait se vanter de l’arrivée d’investissements, tout en disant que les politiques fédérales empêchaient les investissements.

« Nous constatons toujours des investissements records dans notre province. Nous voulons en voir plus et nous travaillons dur pour attirer des investissements supplémentaires, mais en même temps, nous avons eu un défi avec une usine de broyage de canola qui n’a pas avancé dans le sud-est. “, a déclaré Moe. “Il y a des défis autour de certains des coûts environnementaux de l’installation ici par rapport à d’autres régions du monde.”

Le gouvernement provincial a annoncé l’Accord sur l’immigration de la Saskatchewan en juillet. Il a déclaré dans son discours qu’il prévoyait d’envoyer un accord signé au gouvernement fédéral “pour sa ratification”.

La province a annoncé qu’elle étendrait ses bureaux de commerce international à neuf sur huit en ouvrant un nouveau en Allemagne.

Le titre du discours du Trône est Une croissance qui profite à tous. Le discours se termine en présentant la Saskatchewan comme un fournisseur fiable d’un monde « plongé dans l’incertitude ».

« Mon gouvernement trace une voie qui garantit que notre économie continue de croître et que tout le monde en Saskatchewan profite de cette croissance. Plus de gens, plus d’emplois et plus d’investissements dans d’importants services gouvernementaux.

Le gouvernement fermera les magasins d’alcool gérés par la province

Le gouvernement de la Saskatchewan a également déclaré qu’il prévoyait de réformer la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA) et a mentionné deux changements notables, dont l’un est la fermeture des magasins d’alcool SLGA.

“Nous quittons le secteur de la vente au détail de SLGA. Ce n’est pas une activité principale du gouvernement à notre avis”, a déclaré Moe.

Il a déclaré que la SLGA continuerait à exploiter le côté gros du commerce des alcools.

Le gouvernement ramène également une idée lancée à la fin du printemps dernier qui permettrait aux municipalités de désigner des zones «pour une consommation sécuritaire d’alcool dans les parcs».

Le gouvernement a déposé un projet de loi modifié en mai, mais il a fallu l’approbation unanime de l’assemblée, ce que l’opposition n’a pas obtenu.

Programme de crédit de compensation carbone à créer

Le discours du Trône a également déclaré qu’il créera un programme conçu en Saskatchewan pour “générer des crédits de compensation carbone volontaires pour les producteurs et les entreprises dont les produits ont des émissions de gaz à effet de serre inférieures aux moyennes mondiales”.

Le programme permettrait aux entreprises et aux producteurs d’utiliser des crédits pour réduire leurs émissions ou pour que les crédits soient échangés avec d’autres.

“Mon gouvernement pense qu’il existe de meilleures façons de lutter contre le changement climatique que les taxes punitives et les réglementations inefficaces imposées par le gouvernement fédéral”, a déclaré le discours.

Initiatives policières et judiciaires

La province a également annoncé qu’elle rouvrirait le palais de justice de Lloydminster et la Cour du Banc du Roi à Weyburn.

Il a déclaré qu’il continuerait à travailler sur des “modèles de police communautaire qui répondent aux besoins des communautés des Premières Nations”, en particulier les discussions avec le gouvernement fédéral et le Grand Conseil de Prince Albert sur le développement d’un service de police des Premières Nations.

La province prévoit également de créer un Saskatchewan Marshals Service pour travailler aux côtés de la GRC.

Il prévoit également ajouter huit agents à son équipe d’exécution et de répression des mandats et ajouter une nouvelle équipe de réduction de la criminalité à North Battleford.

“Les récentes tragédies dans notre province ont également révélé des faiblesses dans le processus d’exécution des mandats qui doivent être corrigées immédiatement. Mon gouvernement travaillera avec le Service correctionnel du Canada pour améliorer le partage d’informations et les activités d’exécution”, indique le discours.

L’opposition affirme que le discours du Trône “recycle” de vieux documents

La chef du NPD de l’opposition, Carla Beck, a déclaré que le discours du Trône recyclait les annonces précédentes et n’offrait pas assez pour répondre aux préoccupations en matière de soins de santé.

“Les établissements de santé et les lits d’hôpitaux sont fermés dans notre province. Il est presque impossible de trouver un médecin de famille”, a déclaré Beck dans un communiqué.

L’opposition a déclaré que les nouvelles mesures proposées dans le discours “sont basées sur le livre blanc de Scott Moe – un document qui a été largement rejeté et moqué par les économistes et les experts”.

« Lorsque vous produisez un document aussi clairement défectueux, cela vous empêche d’attirer des investissements et d’être un défenseur crédible des habitants de notre province. Le livre blanc n’a pas été créé pour obtenir des résultats pour la Saskatchewan ; il a été conçu pour détourner l’attention de Scott Moe et les échecs de son gouvernement”, a déclaré Beck.