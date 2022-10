Saskatchewan. Le député dit que l’invitation du tueur condamné Colin Thatcher au discours du Trône était une “erreur de jugement”

Le député vétéran du gouvernement de la Saskatchewan, Lyle Stewart, a déclaré que sa décision d’inviter le meurtrier condamné Colin Thatcher comme invité au discours du Trône de mercredi était une “erreur de jugement”.

Thatcher a été reconnu coupable en 1984 du meurtre au premier degré de son ex-femme JoAnn Wilson, qui a été retrouvée battue et abattue dans le garage de sa maison l’année précédente.

Thatcher a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avant 25 ans. Il a obtenu une libération conditionnelle totale en novembre 2006.

Stewart a publié une déclaration jeudi matin sur sa décision d’inviter Thatcher au discours.

“Chaque député a la possibilité d’inviter un certain nombre d’invités au discours du Trône. C’était ma seule décision d’inviter Colin Thatcher, qui est un électeur et un ami de longue date. Rétrospectivement, c’était une erreur de jugement car sa présence a détourné l’attention d’un discours du Trône très positif et tourné vers l’avenir, qui comprenait un certain nombre de nouvelles initiatives visant à assurer la sécurité des familles de la Saskatchewan dans leurs collectivités », a déclaré Stewart.

Thatcher, 84 ans, était ministre sous le gouvernement de Grant Devine. Il a démissionné du cabinet quatre jours avant l’assassinat de Wilson.

La Presse canadienne a interrogé Stewart après le discours de mercredi.

“Colin était un député de longue date, et c’est un de mes électeurs et un de mes amis et c’est pourquoi je [invited him] et je suis content de l’avoir fait”, a déclaré Stewart à La Presse canadienne.

“Si quelqu’un a le droit d’être ici, c’est Colin Thatcher.”

Stewart a déclaré que Thatcher était “une personne formidable” et qu’il a eu une vie difficile à cause de son séjour en prison.

L’opposition demande des excuses à la période des questions

Au cours de la première période de questions de la séance d’automne jeudi, l’opposition NPD a demandé au premier ministre Scott Moe de s’excuser d’avoir invité Thatcher à assister au discours du Trône.

Le président Randy Weekes a rejeté une série de questions adressées à Moe au sujet de la présence de Thatcher au discours, permettant finalement une question de la députée de l’opposition Jennifer Bowes concernant les taux élevés de violence interpersonnelle en Saskatchewan.

“La Saskatchewan a les taux de violence domestique les plus élevés de tout le pays, plus du double de la moyenne nationale, c’est une crise. Quel message cela envoie-t-il aux femmes de cette province lorsque la province accorde l’honneur d’un discours du Trône à un meurtrier condamné ?”

Le ministre de la Justice Bronwyn Eyre s’est levé pour répondre.

« Les taux de violence interpersonnelle dans cette province sont une tragédie. Ce sont des chiffres et des taux que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous unir pour le faire baisser, et nous prenons cela très au sérieux. Nous avons investi dans l’intervention précoce et la prévention », dit Eire.

Mercredi, la ministre des Services correctionnels et de la police, Christine Tell, a été interrogée sur la présence de Thatcher, étant donné que le discours du Trône avait pour thème la répression du crime. Tell a dit qu’il avait fait son temps.

“Il a le droit d’être ici comme n’importe qui d’autre. C’est un citoyen libre”, a déclaré Tell.

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par la violence conjugale. En Saskatchewan,www.pathssk.org a des listes de services disponibles à travers la province. Vous pouvez accéder aux services de soutien et aux ressources locales au Canada en visiter ce site . Si votre situation est urgente, veuillez contacter les services d’urgence de votre région.

OBTENIR DE L’AIDE:

1-800-799-SAFE (7233)

OU TEXTE “START” AU 88788