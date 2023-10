Saskatchewan. le commissaire aux droits de l’homme démissionne et qualifie la politique des pronoms d’« attaque » contre les enfants de genres divers

Heather Kuttai a déclaré qu’elle ne pouvait pas s’endormir dimanche soir sans noter ses réflexions sur la nouvelle politique du gouvernement de la Saskatchewan sur les pronoms scolaires. Quelques heures plus tard, ces pensées se sont transformées en une lettre de démission.

Kuttai – ancien athlète paralympique, auteur et défenseur primé des personnes handicapées – a commencé à travailler comme commissaire aux droits de la personne dans la province en 2014. Lundi après-midi, cette nomination a pris fin.

« Je ne peux plus continuer. Je suis fortement en désaccord avec le projet de loi qui oblige les enseignants à demander l’autorisation parentale pour changer le nom et/ou les pronoms d’un enfant lorsqu’il est à l’école. Il s’agit d’une attaque contre les droits des personnes trans, non binaires, et des enfants de divers genres », a écrit Kuttai dans sa lettre de démission envoyée par courrier électronique au Premier ministre.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis déçu par le gouvernement pour lequel j’ai travaillé et soutenu au cours des neuf dernières années. »

S’adressant à CBC News quelques heures après avoir démissionné, Kuttai a déclaré que cette décision était intervenue après plusieurs longues conversations avec son fils adolescent – ​​quelqu’un qui est transgenre et qui avait un professeur de soutien sur lequel s’appuyer pendant qu’il était à l’école.

« En fin de compte, il s’agit en réalité de deux choses : mon besoin de rendre des comptes à mes enfants et mon besoin de rendre des comptes à la population de cette province », a-t-elle déclaré.

« J’avais l’impression qu’il n’y avait pas d’autre voie à suivre et que j’avais dit ce que j’avais à dire, mais ce n’était pas suffisant. Peut-être que ma démission sera plus bruyante. »

Heather Kuttai et son mari, photographiés ici avec leur famille, ont reçu les médailles du jubilé de la Reine en octobre 2022. (Soumis par Heather Kuttai)

Interrogée lundi sur la démission à l’Assemblée législative, la ministre de la Justice Bronwyn Eyre a remercié Kuttai pour son travail et a déclaré qu’elle était désolée de la voir partir.

« Il existe différents points de vue sur cette politique et nous le constatons certainement », a déclaré Eyre aux journalistes.

« Tout le monde ne sera pas d’accord avec cela, et je suis désolé d’apprendre que ce n’est pas le cas. »

La chef de l’opposition du NPD, Carla Beck, a qualifié Kuttai de courageuse et l’a félicitée pour ses actions.

« À ma connaissance, il s’agit d’une démission sans précédent – ​​et que le commissaire Kuttai a évidemment jugé nécessaire face aux choix de ce gouvernement », a-t-elle déclaré.

Beck a appelé le gouvernement de la Saskatchewan à faire une pause et à écouter tous les commentaires qu’il reçoit sur cette politique.

« Il est temps de procéder à un second examen objectif. Il est temps pour eux de s’éloigner de leur programme », a déclaré Beck.

Kuttai a déclaré qu’elle espérait que sa démission enverrait un message similaire au Premier ministre.

« Il est possible de changer d’avis quand on est prêt à écouter », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas trop tard. »