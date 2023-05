Saskatchewan. Le chef démissionne après qu’une enquête a révélé que la police avait négligé la mort d’un bébé

Le chef de la police de la troisième plus grande ville de la Saskatchewan a démissionné à la suite de la publication d’une enquête cinglante par l’agence de surveillance de la police de la province.

Dans un rapport publié jeudi, la Commission des plaintes du public (PCC) a déclaré que deux agents de Prince Albert n’avaient pas protégé de manière adéquate un bébé garçon décédé l’année dernière et devraient faire l’objet de mesures disciplinaires.

La commission a qualifié la mort du garçon d ‘ »incident tragique et potentiellement évitable ».

Tard jeudi après-midi, à la suite de la publication du rapport, le chef de la police de Prince Albert, Jonathan Bergen, a annoncé sa retraite immédiate, affirmant que certaines de ses décisions « ont motivé une agression très persistante et extraordinaire » contre sa personnalité et le harcèlement de sa famille.

Alors que le chef de la police assiégé a fait allusion à des tensions de longue date au sein du service sans rapport avec l’enquête, il a déclaré que sa décision de partir découlait finalement de la crainte de perdre davantage la confiance de la communauté après la publication du rapport.

« Si je devais accepter les responsabilités … de discipliner les membres ou d’enquêter plus avant sur les membres superviseurs, cela pourrait être présenté à tort comme biaisé et influencé par la manière dont ma famille a été traitée », a déclaré Bergen dans un communiqué.

Le rapport du PCC a également mis en évidence des lacunes dans les politiques et procédures du Service de police de Prince Albert (PAPS).

L’enquête a été lancée, à la demande de Bergen, à la suite du décès de Tanner Brass, 13 mois, le 10 février 2022.

Le bébé a été retrouvé mort par la police vers 11 heures du matin dans une maison du bloc 200 de la 23e rue Ouest, où les deux agents avaient déjà répondu plus tôt dans la matinée et emmené la mère du garçon en garde à vue.

Le père du garçon, Kaij Brass, a été accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de son fils. Les deux officiers ont été suspendus de leurs fonctions en attendant le résultat de l’enquête du PCC.

Selon le PCC, malgré le fait que Tanner « était, à tout moment pertinent, vulnérable et en danger », les agents n’ont jamais vérifié le bien-être du garçon.

La commission a déclaré que ses conclusions étaient tirées de nombreuses sources, notamment des entretiens avec des policiers, des enregistrements dans les voitures, des enregistrements audio du 911 et des vidéos de surveillance du poste de police.

Bien que le PCC ne mentionne personne par son nom dans son rapport, y compris les deux officiers, le garçon et ses parents ont déjà été identifiés.

Selon le rapport de la commission, une dispute a éclaté entre Brass et la mère de Tanner, Kyla Frenchman, la veille du décès du garçon.

Les enquêteurs pensent que l’affrontement s’est produit après que Brass se soit rendu dans un magasin d’alcools. Le bruit de la bagarre a réveillé Tanner qui s’est mis à pleurer.

Au cours de la dispute, Brass aurait agressé Frenchman. Elle est partie vers 3 heures du matin pour se rendre chez un proche, indique le rapport.

Après avoir découvert que son parent ne vivait plus à la maison, elle a marché dans le froid jusqu’au détachement de la GRC de la ville, où « il ne semblait y avoir personne ».

Des images de surveillance la montrent quittant le poste de la GRC vers 3 h 30 après avoir attendu quelques minutes devant les portes.

Frenchman est rentré chez lui à 4h30 du matin et a dit aux enquêteurs qu’elle avait trouvé Brass ivre de sang sur lui. Elle s’est ensuite dirigée vers un voisin pour utiliser son téléphone.

À 5 h 44, selon le rapport, Frenchman a appelé le 911 en disant que Brass était en état d’ébriété et qu’elle avait été agressée lorsqu’elle est revenue chercher Tanner et des vêtements.

Lorsque le gestionnaire des appels d’urgence lui a demandé si elle craignait que Brass ne blesse Tanner, French est devenu émotif et a dit « il le fait déjà » et qu’il « le frappe quand il le met au lit ».

Elle a dit à l’opérateur que Tanner dormait, selon le rapport.

Les deux officiers ont été dépêchés et, sur la base d’enregistrements audio, l’un des officiers a été informé que Frenchman avait été agressé et qu’elle s’inquiétait pour la sécurité de son fils.

Vers 5 h 50, les policiers sont arrivés chacun séparément devant le domicile.

Frenchman a dit aux officiers qu’elle avait été poussée dans les escaliers. Lorsqu’on lui a demandé, elle a dit qu’elle n’avait pas besoin d’ambulance et qu’elle voulait juste aller chercher son bébé et des vêtements, puis attendre qu’un chauffeur vienne de La Ronge, une communauté située à environ 240 kilomètres au nord de Prince Albert.

L’un des officiers a dit à Frenchman qu’elle ne pouvait pas rester dans le froid avec un enfant. Frenchman a informé les officiers que la maison était au nom de Brass.

À ce moment-là, selon le rapport, les agents ont frappé à la porte d’entrée. Brass est venu à la fenêtre et a refusé d’ouvrir la porte. Il a dit à la police que si Frenchman voulait partir, elle devrait partir.

« [Brass] ne paraissait pas ivre et [Frenchman] ne voulait pas poursuivre une enquête pour voies de fait », indique le rapport.

Les agents ont estimé qu’ils n’avaient aucune raison d’arrêter Brass et aucune autorité pour entrer dans la maison. Cependant, le PCC a identifié cela comme un grave faux pas, affirmant que les officiers ne comprenaient pas les pouvoirs qu’ils avaient accordés dans les circonstances.

« [The officers] avaient tort de croire qu’ils avaient besoin d’un mandat ou d’une autorisation », indique le rapport.

Selon le PCC, les agents « avaient le pouvoir d’entrer dans la résidence en vertu de l’obligation de droit commun de préserver la vie » et ils « auraient également été justifiés » d’entrer dans la maison pour aider Frenchman à emmener son fils et à récupérer ses affaires.

Les agents n’ont pas non plus suivi la politique du PAPS qui donne la priorité à « la sécurité immédiate du plaignant et de tout enfant présent » lors d’appels liés à la violence conjugale, indique le rapport.

Il y avait une croyance que « [Tanner] serait plus en sécurité dans la chaleur de la maison avec son père que dehors dans le froid en attendant qu’un chauffeur vienne de La Ronge », selon le rapport.

Sous l’impression erronée qu’ils n’étaient pas en mesure d’entrer dans la maison, les officiers se sont concentrés sur la recherche d’un endroit chaleureux pour le Français.

Cependant, la tâche était compliquée par le fait que les refuges pour femmes de la ville étaient « apparemment pleins ».

Une offre a été faite à Frenchman pour qu’elle passe « quelques heures » au centre de détention du service de police et la décision lui a été laissée, indique le rapport.

Les conclusions de l’enquête du PCC divergent quelque peu du récit de Frenchman sur la façon dont elle s’est retrouvée en garde à vue.

Un avocat, lisant une déclaration préparée lors d’une conférence de presse de la Fédération des nations autochtones souveraines en mars dernier, a affirmé qu’elle avait été arrêtée contre son gré et que la police l’avait accusée d’être ivre.

Les enquêteurs du PCC ont découvert que l’un des deux agents avait suggéré de l’inscrire comme « ivre » afin de fournir une raison de la placer en détention et a proposé d’aller commencer à préparer les documents nécessaires.

Il s’agit d’un autre défaut identifié dans le rapport. L’enquêteur du PCC a découvert que la police de Prince Albert n’avait aucune politique concernant l’hébergement des personnes sobres, et l’absence de directives claires place «les agents dans une position difficile».

Le rapport indique que Frenchman s’est rendu au poste de police sans menotter, posant ses mains sur ses genoux tout au long du trajet.

« Il a été dit que [Frenchman] pleurait et suppliait [the officer] aider [Tanner]cependant, l’audio et la vidéo de la caméra embarquée montrent que [Frenchman] était calme et il n’y avait pas de conversation », indique le rapport.

A son arrivée, le séjour de Frenchman en détention était « banal et [she] a reçu des articles de toilette, des vêtements secs et une boisson, et semblait se reposer tranquillement », indique le rapport, basé sur un examen des séquences vidéo.

« Il a été déclaré lors de son incarcération au centre de détention, [Frenchman] tenté à plusieurs reprises de dire aux policiers du PAPS que [Tanner] était en danger, mais qu’ils l’ont ignorée », indique le rapport.

« Un examen de l’audio et de la vidéo du centre de détention et du bloc cellulaire ne corrobore pas cette version des événements. »

Vers 10 h 45, la police a reçu un appel d’un homme qui a déclaré avoir tué son bébé. Brass a ensuite été arrêté après la découverte de Tanner mort à l’intérieur de la maison.

Le rapport du PCC indique que si les « échecs aggravés » des deux agents qui ont répondu constituent une « négligence de devoir », la Couronne ne recommande pas d’accusations criminelles.

« Lors de l’autopsie, le pathologiste n’a pas pu déterminer [Tanner’s] l’heure du décès pendant la fenêtre de 3 h à 10 h 40 », indique le rapport.

Le PCC a également conclu que les agents n’avaient pas obtenu de déclaration de Frenchman concernant son agression présumée aux mains de Brass ni recueilli d’informations concernant son « niveau d’intoxication et s’il était en sécurité pour être seul » avec son fils.

Par l’intermédiaire de son avocat, Brass a refusé de participer à l’enquête du PCC.

Une autre lacune identifiée par la commission était l’incapacité des agents à contacter les «surveillants de rue» qui auraient pu fournir des conseils même si un coordonnateur de la violence interpersonnelle de la police n’était pas disponible.

Bien qu’il n’y ait pas d’accusations criminelles, le PCC a statué que les agents devraient faire l’objet de mesures disciplinaires professionnelles en vertu de la législation provinciale sur les services de police.

En s’adressant aux médias l’année dernière lors d’une conférence de presse en larmes, Frenchman a parlé de son fils.

« Tanner était un bébé heureux. Il aimait toujours se lever le matin… surtout quand j’allumais la télé et qu’il courait aussi vite qu’il le pouvait », a déclaré Frenchman.

« Aucune femme ne devrait avoir à traverser ça. »

Deux autres enquêtes importantes sont actuellement en cours concernant le PAPS. Les deux sont liés à des incidents mortels impliquant des agents qui se sont produits plus tôt cette année.

La province a entrepris un examen indépendant du service de police l’automne dernier.

Le service de police a également eu du mal à recruter. L’année dernière, il a offert une prime d’embauche de 25 000 $ aux agents expérimentés qui ont postulé avec succès.

Lors d’une conférence de presse tenue peu de temps après la mort de Tanner, Bergen a révélé que la paire d’officiers répondants avait une expérience combinée de cinq ans dans la police.

Lors de l’annonce de sa retraite jeudi, Bergen a déclaré que le service de police de Saskatoon avait accepté de fournir un leadership intérimaire pendant que la recherche de son remplaçant était en cours.