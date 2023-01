Saskatchewan. La Première Nation découvre plus de 2 000 anomalies après une recherche GPR

Avertissement : Cette histoire contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver dérangeants.

La nation crie de Star Blanket a déclaré avoir localisé plus de 2 000 anomalies après avoir terminé la première phase d’une recherche par géoradar (GPR) sur le site de l’ancien pensionnat indien de Qu’Appelle.

“Nos cœurs sont lourds aujourd’hui, ce fut un voyage très émouvant pour nous tous”, a déclaré le chef de la nation crie Star Blanket, Michael Starr.

Les anomalies trouvées n’ont pas été confirmées comme étant des restes humains et pourraient être des pierres, de la terre ou des morceaux de bois, selon Sheldon Poitras, chef du projet de recherche au sol de Star Blanket.

Cependant, Poitras a également déclaré que le 2 octobre, ils ont découvert un fragment d’os de la mâchoire qui aurait 125 ans d’un enfant qui avait cinq ou six ans à l’époque.

“C’est la preuve physique d’une tombe anonyme”, a-t-il déclaré.

Poitras a déclaré que cela avait été confirmé par le service de police de File Hills et le bureau des coroners de la Saskatchewan.

Le chef Starr a déclaré que la découverte du fragment était très importante.

“Cette découverte a tout changé, elle a changé les choses que nous allons faire, elle a changé notre état d’esprit, elle a changé notre mode de vie d’une certaine manière”, a-t-il déclaré.

“Nous nous déplaçons avec ce que nous avons trouvé et nous ferons honneur à la dépouille, celle d’un jeune enfant.”

Poitras a déclaré que lors de la recherche, ils ont également découvert des tunnels ou des salles souterrains.

“Le scan a produit plus d’une pièce”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de ces éléments commencent à se rassembler, les données et les histoires correspondent et nous trouvons cela très intéressant, très écrasant, et nous motive à poursuivre la recherche.”

Il a ajouté qu’ils avaient également effectué des tests de balayage de l’eau lorsqu’elle était gelée l’hiver dernier.

“Nous avons atteint certains domaines d’intérêt, mais à mesure qu’ils s’éloignaient, il devenait plus difficile pour le signal de voyager clairement”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’ils poursuivraient leurs travaux pour connaître les détails des anomalies annoncées jeudi.

“Il y a eu des discussions avec AXIOM sur la possibilité de faire des carottages miniatures”, a-t-il déclaré. “Nous choisirons une zone d’intérêt, nous enverrons un forage de base, prélèverons un échantillon, le ramènerons et testerons cet échantillon pour l’ADN.”

La recherche, menée par AXIOM Exploration Group, a commencé le 8 novembre 2021 et couvrira plus de 55 acres de terrain une fois complètement terminée.

Selon Poitras, la première phase de la recherche comprenait la zone immédiate et tout le terrain plat autour du site de l’ancien terrain de l’école.

“Nous prévoyons d’aller [search] hors site et avoir un engagement de 50 % des propriétaires fonciers dans les zones du séminaire », a déclaré Poitras.

Il a dit qu’ils ont également entendu d’anciens survivants des pensionnats indiens sur d’autres domaines d’intérêt potentiels.

“Nous avons pris beaucoup de ces informations et nous avons envoyé AXIOM dans ces zones spécifiques. Nous voulons scanner la zone du séminaire, il y a un endroit appelé Ghost Town et il y a beaucoup d’histoires associées à cela”, a déclaré Poitras.

“Il y a beaucoup de zones hors site où nous devons travailler avec les propriétaires fonciers pour avancer dans les différentes phases hors de la réserve. Nous devons rencontrer ces propriétaires fonciers et obtenir leur permission pour fouiller la zone et voir ce que nous pouvons trouver.”

Selon Poitras, il y a deux extrêmes de volonté chez les propriétaires fonciers, certains qui sont prêts à faire tout ce qu’ils peuvent pour aider au projet et d’autres qui sont plus réservés et préféreraient ne pas s’impliquer.

“Ces deux extrêmes ont des terres qui nous intéressent [searching]”, a déclaré Poitras. “Il va falloir de la tactique et de la diplomatie pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde dans les prochains jours”, a-t-il ajouté.

Le site de l’ancien pensionnat est situé dans le village de Lebret, en Saskatchewan. à environ 80 kilomètres au nord-est de Regina.

L’école a ouvert ses portes en 1884 et a été agrandie en 1887, 1889 et 1895.

En 1951, l’école a été l’un des premiers pensionnats à offrir un enseignement secondaire. Il a également autorisé les langues autochtones dans ses premières années de fonctionnement, a déclaré le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

Selon le rapport de la Commission vérité et réconciliation, l’école avait un taux de mortalité élevé.

Après ses neuf premières années de fonctionnement, l’école a affirmé avoir renvoyé 174 élèves, dont 71 étaient décédés.

L’institution a fermé ses portes en 1998 après avoir fonctionné pendant 114 ans.



Avec des fichiers de Creeson Agecoutay, Nelson Bird et Caitlin Brezinski de CTV News.



—



Si vous êtes un ancien élève des pensionnats indiens en détresse ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.



Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les peuples autochtones sont disponibles ici.