Saskatchewan. La haute cour confirme la décision de ne pas payer d’assurance à la succession d’un homme décédé d’une surdose de drogue

Val Jantzen est en colère que deux compagnies d’assurance aient continué à prélever des primes sur son fils tout en sachant qu’il était accro à la cocaïne, puis lui ont refusé la couverture après sa mort d’une overdose de cocaïne en 2018.

« Ils étaient bien conscients de son style de vie, de sa dépendance », a-t-elle déclaré dans une interview.

« Ils n’ont rien fait à ce sujet. Ils ont juste continué à prendre ses primes. Ils n’ont jamais abordé la question. Ils n’ont pas ajouté d’avenant à sa police d’assurance. »

Le fils de Val, Josh Jantzen, avait deux polices, une pour l’assurance hypothécaire et une pour une marge de crédit, pour s’assurer que ces dettes seraient remboursées en cas de décès.

Val est également déçue que les juges de la Cour du Banc du Roi et de la Cour d’appel de la Saskatchewan se soient tous les deux rangés du côté des assureurs lorsqu’elle est allée en cour pour essayer de forcer les compagnies à payer.

La décision de la Cour d’appel a été rédigée par le juge Robert Leurer et publiée plus tôt ce mois-ci.

Val n’est pas le seul déçu.

« Je pense que c’est juste un autre exemple de la façon dont nous continuons à criminaliser les troubles liés à la consommation de substances dans notre pays et dans le monde », a déclaré Kayla DeMong, directrice exécutive de Prairie Harm Reduction.

« Nous reconnaissons les problèmes sous-jacents qui poussent souvent quelqu’un dans un trouble lié à la consommation de substances, mais en fin de compte, nous portons des jugements moralisateurs sur une personne et criminalisons ce qui devrait être traité comme un problème de santé. »

Josh, 37 ans, a été retrouvé mort chez lui à Saskatoon le 1er février 2018. L’autopsie a conclu qu’il avait une quantité mortelle d’alcool et de cocaïne dans son système.

Josh était aux prises avec des dépendances depuis au moins une décennie, selon sa mère. Il travaillait dans une mine de potasse et avait suivi trois cures de désintoxication, mais continuait de rechuter.

Val n’a pas tardé à souligner que son fils n’était pas complètement défini par ses dépendances. Il a grandi dans une maison de la classe moyenne de Saskatoon avec trois frères. Il faisait du sport, conduisait des motos et allait à la chasse et à la pêche. Josh travaillait dur, payait ses factures et avait une relation sérieuse.

Josh était suffisamment conscient de lui-même pour demander de l’aide par lui-même et suffisamment consciencieux pour ne pas mentir au sujet de ses difficultés lorsqu’il a obtenu une assurance, selon Val.

Kayla DeMong est directrice générale de Prairie Harm Reduction à Saskatoon. (Radio-Canada)

La Cour d’appel a statué que « les assureurs ont correctement refusé la couverture parce que M. Jantzen est décédé des suites d’avoir commis le crime de possession de la cocaïne qu’il avait consommée ».

La Compagnie d’assurance-vie TD et la Compagnie d’assurance du Canada sur la vie ont toutes deux refusé les demandes d’entrevue.

Kevin Dorse, de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes Inc., a déclaré qu’il ne pouvait pas parler des détails de cette affaire.

« Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il est très courant que les polices d’assurance-vie vendues dans toutes les régions du Canada contiennent des dispositions qui excluent ou limitent le paiement d’une réclamation en cas de décès dans des circonstances spécifiques », a-t-il déclaré dans un courriel.

Lori Sandstrom, qui enseigne le droit des assurances à l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que les compagnies d’assurance de tout le pays seront bien au courant de cette décision.

« Je pense que cette décision est importante car elle interprète une clause d’exclusion dans une police, et les assureurs recherchent toujours comment le tribunal va interpréter une clause d’exclusion », a déclaré Sandstrom.

« Ils examinent une séquence d’événements, de sorte que vous pouvez dire à partir des deux décisions que le tribunal examinait des clauses d’exclusion similaires et d’autres politiques dans différentes situations factuelles et les appliquait ici … afin que vous puissiez voir que les interprétations, si elles sont convaincantes, sont compter sur tout le Canada. »

Sandstrom est également déçu de la façon dont les dépendances sont criminalisées – et des implications plus larges de la décision de la Cour d’appel.

« Parce qu’en tant que société, nous avons choisi de ne pas dépénaliser la possession à des fins personnelles, bien qu’il s’agisse d’une dépendance, je pense que cette interprétation peut avoir des implications assez larges », a-t-elle déclaré.

« Nous avons beaucoup de gens, je pense, aux prises avec des dépendances, et maintenant, en raison de l’interprétation que les tribunaux ont donnée, des clauses d’exclusion comme celle-ci, ils peuvent être confrontés à la perte de leur assurance en raison d’une dépendance. »

DeMong a déclaré que Josh et sa famille étaient punis pour quelque chose qui ne justifiait pas de punition.

« Ils sont heureux de prendre son argent. Ils sont heureux de prendre ses primes. Ils sont heureux de travailler avec lui tant qu’ils tirent un profit financier de cette situation », a-t-elle déclaré.

« Et au moment où ils doivent payer cela et respecter leur part de l’accord, cela devient, encore une fois, cette situation mauvaise contre bonne, et ils l’ont jugée mauvaise. »