Saskatchewan. La GRC soupçonne des personnes dangereuses à Regina après plusieurs coups de couteau dans la nation crie de James Smith, Weldon

La GRC de Melfort a émis une alerte de personne dangereuse à l’échelle de la province après plusieurs appels d’attaques au couteau dans la nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan.

La police a déclaré avoir reçu un rapport selon lequel les deux suspects, identifiés par la GRC comme étant Damien Sanderson et Myles Sanderson, pourraient avoir voyagé dans le secteur de l’avenue Arcola à Regina vers 11 h 45.

“Comme les suspects sont en fuite, nous avons également demandé que l’alerte soit étendue au Manitoba et à l’Alberta”, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse dimanche après-midi.

Ils ont publié cette information juste après midi CT dimanche.

Dans le alerte émis à 8 h 20 CT dimanche, ils ont dit que deux suspects masculins seraient dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI de la Saskatchewan. Comme les suspects peuvent avoir accès à un véhicule, la GRC a étendu l’alerte à l’échelle de la province.

La police demande aux résidents de Regina de prendre des précautions et d’envisager de s’abriter sur place. La GRC a déclaré que les résidents devraient faire attention à ne pas laisser entrer d’autres personnes dans leur maison et à ne pas quitter un endroit sûr.

Une mise à jour CT de 10 h de la GRC de la Saskatchewan a indiqué qu’il y avait plusieurs victimes à plusieurs endroits et il semble que les victimes soient attaquées au hasard.

Weldon est situé à environ 50 kilomètres au sud-est de Prince Albert et à environ 25 kilomètres au sud-ouest de la nation crie de James Smith.

Saskatchewan. La GRC a émis une alerte à l’échelle de la province dimanche à la suite d’un coup de couteau dans la nation crie de James Smith. (CBC Graphics)

Damien Sanderson est décrit comme mesurant cinq pieds sept pouces et pesant 155 livres. aux cheveux noirs et aux yeux bruns.

Myles Sanderson est répertorié comme mesurant six pieds et un pouce et pesant 240 livres, avec des cheveux noirs et des yeux bruns.

L’alerte a été émise pour la première fois à 7 h 12 CT dimanche et a depuis fait l’objet de plusieurs mises à jour.

Les résidents de la région de Regina sont également avisés de ne pas approcher de personnes suspectes et de ne pas prendre d’auto-stoppeurs.

Au lieu de cela, la GRC a déclaré qu’elle devrait signaler les personnes suspectes, les urgences ou les informations au 911.

On leur demande également de ne pas partager les emplacements de la police.

Réponse des ÉTOILES

Trois ambulances aériennes STARS ont été envoyées à la Nation crie de James Smith entre 6 h 01 et 6 h 49

Mark Oddan, de l’ambulance STARS, a déclaré dans un courriel que deux de ces hélicoptères avaient été envoyés de Saskatoon et un de Regina.

Le premier équipage de Saskatoon a trié les patients sur les lieux, et le deuxième avion a amené un médecin sur les lieux pour diriger l’intervention.

D’autres équipes au sol ont transporté des patients vers les hôpitaux de Prince Albert, Nipawin et Melfort, a déclaré Oddan dans le courriel.

Les trois ambulances STARS ont chacune transporté un patient au Royal University Hospital de Saskatoon. Deux patients ont été emmenés sur les lieux et un a été transporté de l’hôpital de Melfort où ils étaient arrivés par ambulance terrestre.