Saskatchewan. La GRC nomme des suspects dans la 2e alerte de personne dangereuse, sans lien avec les coups de couteau

Une alerte de personne dangereuse a été émise par la GRC en lien avec un incident signalé sur la Première Nation de Witchekan Lake.

« La GRC de Spiritwood enquête sur des informations faisant état de coups de feu tirés sur la Première Nation de Witchekan Lake », a déclaré la GRC dans un communiqué.

“Pour le moment, on ne pense pas que cela soit lié à l’enquête de la nation crie de James Smith”, a déclaré la GRC.

Le lac Witchekan est situé à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Dans une alerte mise à jour envoyée après 17 h 30 lundi, la GRC a identifié les suspects comme étant Kelly Witchekan, 22 ans, et Melvin Starblanket, 33 ans.

Kelly Witchekan (à gauche) et Melvin Starblanket sont montrés sur une photo de la GRC. (GRC)

Selon la police, Witchekan a les cheveux et les yeux bruns, mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 140 livres. Starblanket a les cheveux noirs, les yeux bruns et mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 160 livres.

Plus tôt dans la journée, la GRC a déclaré qu’elle voyageait peut-être dans une Ford Mustang rouge foncé du milieu des années 2000.

Cependant, dans la mise à jour, la GRC a déclaré que le véhicule avait été retrouvé et que la recherche du couple se concentrait désormais sur la région de Witchekan.

La GRC a demandé aux résidents du secteur de rester vigilants et d’éviter d’approcher des personnes suspectes ou des auto-stoppeurs.

Au début de l’incident, les habitants de la région ont reçu pour instruction de chercher un abri ou un abri sur place dans un endroit sûr.

–Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.