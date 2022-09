Saskatchewan. La GRC émet une alerte aux personnes dangereuses après plusieurs coups de couteau dans la nation crie de James Smith

La GRC de Melfort a émis une alerte de personne dangereuse à l’échelle de la province après plusieurs appels d’agressions au couteau dans la nation crie de James Smith.

Dans le alerte émis à 8 h 20 CT dimanche, ils ont dit que deux suspects masculins seraient dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI de la Saskatchewan. Comme les suspects peuvent avoir accès à un véhicule, la GRC a étendu l’alerte à l’échelle de la province.

La GRC identifie les suspects comme étant Damien Sanderson et Myles Sanderson.

Damien Sanderson est décrit comme mesurant cinq pieds sept pouces et pesant 155 livres. aux cheveux noirs et aux yeux bruns.

Myles Sanderson est répertorié comme mesurant six pieds et un pouce et pesant 200 livres, avec des cheveux noirs et des yeux bruns.

Il est conseillé aux résidents de la région de se mettre à l’abri immédiatement et de s’abriter sur place. La GRC a déclaré que les résidents devraient faire attention à ne pas laisser entrer d’autres personnes dans leur maison et à ne pas quitter un endroit sûr.

Trois ambulances aériennes STARS de Saskatoon et de Regina ont été envoyées sur les lieux des coups de couteau entre 6 h 01 et 6 h 49.

Il est également conseillé aux résidents de la région de James Smith de ne pas approcher de personnes suspectes et de ne pas prendre d’auto-stoppeurs.

Au lieu de cela, la GRC a déclaré qu’elle devrait signaler les personnes suspectes, les urgences ou les informations au 911.

On leur demande également de ne pas partager les emplacements de la police.