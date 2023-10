Kipling, Saskatchewan. –

Un Kipling, Saskatchewan. La famille affirme que son processus de deuil est au point mort alors qu’elle tente de démystifier les informations erronées qui se propagent à travers des nécrologies frauduleuses au sujet de leur fille.

Isabel « Izzy » Wilson, 22 ans, est décédée subitement dans un accident de voiture près de Davin, en Saskatchewan. le 7 octobre.

Avant même que sa famille puisse rencontrer le directeur des pompes funèbres, des nécrologies non officielles d’Izzy apparaissaient en ligne.

Ses parents, Quentin et Michelle Wilson, ne l’ont remarqué qu’après qu’un journal local a publié un article en première page basé sur un communiqué de la GRC et plusieurs nécrologies frauduleuses qui semblaient légitimes. L’article identifiait de manière incorrecte les parents et le frère d’Izzy et incluait une date de funérailles.

«Il était dit que ses funérailles avaient eu lieu le 13 octobre et que nous n’avions pas parlé au salon funéraire. Nous allions juste y aller le 12 octobre pour commencer à planifier quoi que ce soit », a déclaré Michelle.

“C’était choquant et beaucoup de gens posaient des questions.”

Le journal s’est excusé auprès des Wilson et a publié une correction.

Une semaine plus tard, les membres de la famille ont trouvé une vidéo YouTube d’une personne lisant la nécrologie d’Izzy qu’ils pouvaient regarder s’ils s’abonnaient à la page.

“Ils s’en prennent à Izzy et ce n’est pas bien”, a déclaré Michelle.

La nécrologie officielle d’Izzy est publiée sur le site Web de Dignity Memorial.

CTV News a trouvé au moins six autres sites tiers contenant la nécrologie d’Izzy qui contiennent diverses informations, notamment des erreurs sur son âge, sa ville natale et des détails entourant l’accident mortel.

“Personnellement, je pense que cela a bloqué mon processus de deuil parce que c’était un événement tellement traumatisant”, a déclaré Michelle.

« Devoir essayer d’éteindre ces incendies nous a précipités dans une grande partie de notre planification. Nous n’avons pas pu prendre notre temps et traiter les choses comme je pense que nous devrions le pouvoir.

La maison funéraire Tubman est responsable des services funéraires d’Izzy.

La directrice des funérailles et embaumeuse Monica Dayman a déclaré avoir été témoin de quelques incidents avec des nécrologies frauduleuses qui ont abouti à l’affichage d’une mauvaise adresse du service funéraire.

D’autres fois, elle a déclaré que des membres de la communauté avaient acheté des fleurs sur ces sites tiers qui n’avaient jamais été livrées aux funérailles. Mais elle n’a jamais rencontré une situation comme celle des Wilson.

“C’est certainement le plus dévastateur que j’ai vu”, a déclaré Dayman.

“Nous venons de dire que nous devons trouver un moyen d’éduquer nos consommateurs et le grand public afin que les gens cessent de mordre sur ces sites et de se laisser prendre.”

Dayman a déclaré que la maison funéraire travaillait avec le journal local pour sensibiliser le public.

Les consommateurs devraient rechercher une maison funéraire liée à la nécrologie et voir si elle est partagée par la famille de la personne. Si ce n’est pas le cas, elle a déclaré que ce sont deux indices importants que le site n’est probablement pas légitime.

Selon un porte-parole du Centre antifraude du Canada (CAFC), sept signalements liés à des nécrologies frauduleuses ont été signalés cette année. Aucune perte monétaire n’a été signalée liée à l’un des rapports.

« Malheureusement, des nécrologies frauduleuses sont signalées depuis plusieurs années. Nous n’avons pas nécessairement remarqué d’augmentation jusqu’à présent cette année », a déclaré le porte-parole du CAFC.

Le CAFC recommande aux consommateurs de faire leurs recherches avant de faire un don, ce qui pourrait inclure de contacter directement le salon funéraire ou de prêter une attention particulière à l’adresse Web et aux coordonnées indiquées sur le site.

CIBLES FACILES POUR LES arnaqueurs

Un expert en marketing des services funéraires de Victoria a découvert le « piratage des notices nécrologiques » il y a environ six ans, mais il a déclaré que cela ne veut pas dire que cela ne se produisait pas avant cette date.

Robin Heppell, responsable de la stratégie funéraire et du marketing chez Funeral Boardroom, était auparavant développeur et hébergeur de sites Web de salons funéraires.

“Ce que nous avons découvert, c’est qu’il existait des sites Web tiers qui ne faisaient que récupérer [the funeral home’s website] et en publiant la nécrologie sur leur site », a déclaré Heppell.

“D’après ce que je peux dire, leur objectif était de générer des revenus auprès de tiers, qu’il s’agisse de la vente de fleurs ou d’autres souvenirs.”

Heppell a déclaré que les sites Web des salons funéraires sont souvent ciblés parce que les nécrologies sont très riches en offre et en demande, ce qui signifie qu’elles peuvent générer une grande quantité de trafic vers un site.

Certains sites Web de piratage incluent des publicités pop-up qui pourraient générer des revenus en fonction du nombre de clics reçus. Cependant, Heppell a déclaré que la majorité des revenus proviendraient de liens permettant d’acheter des fleurs ou un arbre commémoratif en l’honneur du défunt. Les escrocs empochaient alors l’argent.

«Je pense qu’ils s’en moquent, même si les informations sont exactes. Ils essaient simplement d’attirer l’attention et de réaliser des ventes », a déclaré Heppell, ajoutant que ces sites tiers ne demandent pas l’autorisation de publier des nécrologies.

Malgré la fréquence du piratage des notices nécrologiques, Heppell estime que la situation des Wilson est « assez rare ».

Il pense que leur situation est le résultat du jeune âge d’Isabel et de son décès inattendu, ainsi que du décalage entre sa mort et la publication d’une nécrologie officielle.

« Plusieurs de ces choses devaient se produire pour que cette instance décolle », a-t-il déclaré.

Heppell a déclaré que les sites de piratage « auraient dû faire beaucoup plus de travail » pour créer de fausses nécrologies à partir d’articles de presse et de publications sur les réseaux sociaux, plutôt que d’extraire les informations d’un site de pompes funèbres.

« Ces entreprises sont trop paresseuses pour rédiger une nécrologie, elles préfèrent simplement la voler. Ils préfèrent le gratter », a déclaré Heppell.

LE « COMMENT FAIRE » DU WEB SCRAPING

Jonathan Anderson, professeur agrégé au département de génie électrique et informatique de l’Université Memorial, a déclaré que le « web scraping » est un outil souvent utilisé par des sites tiers ou des fraudeurs pour extraire et télécharger de grandes quantités d’informations ou de textes à partir de sites Web.

Ces outils peuvent permettre à des tiers d’extraire des données de milliers de salons funéraires et de transformer automatiquement ces informations en texte pouvant être utilisé pour arnaquer les gens, a-t-il déclaré.

« L’avantage d’avoir un outil automatisé, c’est que vous pouvez le faire évoluer. Ainsi, au lieu d’avoir une seule personne visitant le site Web d’un salon funéraire, vous pourriez disposer d’un outil qui fonctionnerait dans tous les salons funéraires de votre région ou en fait dans d’autres endroits si l’arnaque se déroule sur Internet », a déclaré Anderson, ajoutant que le site Web les outils de grattage sont légaux à utiliser.

“Le même type de logiciel qui peut être utilisé à des fins criminelles peut également être utilisé pour créer un index de moteur de recherche et d’autres choses entre les deux”, a-t-il déclaré.

Les sites Web ont la possibilité d’ajouter un certain fichier qui demande essentiellement aux parties de ne pas supprimer le site.

En règle générale, les moteurs de recherche honorent cette demande, a déclaré Anderson, mais le fichier n’empêche techniquement pas quelqu’un de télécharger des données depuis le site.

De nombreux salons funéraires proposent des notifications par courrier électronique aux abonnés pour chaque nouvelle nécrologie ajoutée au site Web, ce qui peut rendre la collecte de ce type d’informations encore plus facile, selon Anderson.

La mère d’Isabel, Michelle, dit que devoir faire face aux fausses publications a profondément affecté la famille alors qu’elle tente de se dire au revoir.

« Devoir essayer d’éteindre ces incendies nous a précipités dans une grande partie de notre planification », a-t-elle déclaré.

“Nous n’avons pas pu prendre notre temps et traiter les choses comme je pense que nous devrions être autorisés à le faire.”