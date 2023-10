Saskatchewan. La Déclaration des droits parentaux sera introduite, malgré la clause invoquée

Le gouvernement de la Saskatchewan présentera jeudi matin le projet de loi 137, la Déclaration des droits parentaux, et invoquera la clause dérogatoire.

Le premier ministre Scott Moe a rappelé l’Assemblée législative plus tôt pour présenter le nouveau projet de loi avant le début de la session d’automne, le 25 octobre.

La clause ne peut que prévaloir sur certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés qui traitent des libertés fondamentales, des droits juridiques et des droits à l’égalité. Cela ne peut pas être utilisé pour outrepasser les droits démocratiques. Une fois invoquée, la clause dérogatoire empêche tout contrôle judiciaire de la loi en question.

Le projet de loi sera public une fois déposé à l’Assemblée législative. On s’attend à ce que cela ressemble beaucoup à une politique introduite en août concernant l’utilisation des noms et des pronoms dans les écoles.

Le gouvernement exigeait que les écoles reçoivent une autorisation parentale si un élève de moins de 16 ans souhaitait être adressé par le nom ou le pronom qu’il avait choisi. Dustin Duncan, alors ministre de l’Éducation, a déclaré que la politique ne s’appliquait pas aux surnoms ou aux versions abrégées des noms.

« Je pense que nous parlons du moment où les enfants cherchent à changer de nom associé à un changement de sexe. Si un enfant préfère utiliser une version abrégée de son prénom, je pense que c’est différent de ce qu’est cette politique. parler », a déclaré Duncan.

Peu de temps après l’introduction de la politique, le UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity a intenté une action en justice auprès de la Cour du Banc du Roi à Regina visant à faire mettre fin à la politique. Les avocats représentant l’organisation ont plaidé pour une injonction afin que la politique soit suspendue en attendant un contrôle judiciaire.

Le juge du Banc du Roi, Michael Megaw, a accordé l’injonction le 28 septembre.

Quelques heures après la publication de la décision, Moe a annoncé qu’il prévoyait d’utiliser la clause nonobstant.

Moe a déclaré aux journalistes mardi que son gouvernement avait convoqué une session d’urgence pour présenter et éventuellement adopter le projet de loi afin de protéger la politique contre les contestations judiciaires.

« En ce qui concerne la clause dérogatoire elle-même, elle fait partie de la Charte et elle a été mise en place pour que les députés élus puissent à l’avenir déterminer lesquels de ces droits seront finalement en vigueur à l’avenir. Et c’est finalement pourquoi il est utilisé ici », a déclaré Moe.

Moe a déclaré que les 27 divisions scolaires de la province n’étaient pas en phase sur les politiques de changement de nom et de pronom avant l’adoption de la politique.

« Il existe un certain nombre de divisions scolaires qui ont mis en place aujourd’hui des politiques très similaires, voire pratiquement identiques. Ce que nous disons, c’est que toutes les divisions scolaires de la province vont refléter cette politique à la fin de cette session. »

Mardi, lors d’un rassemblement devant l’Assemblée législative, des centaines de personnes ont exprimé leur opposition à cette politique et à l’utilisation de cette clause.

Moe et le ministre de l’Éducation Jeremy Cockrill affirment que les changements sont motivés par les commentaires des parents qui ont contacté les membres du gouvernement de manière formelle et informelle.

« Nous avons entendu des parents qui ont des points de vue différents sur cette législation et sur la clause dérogatoire de cette politique. Mais tous sont d’accord sur une chose, c’est qu’ils ne veulent pas voir moins d’implication des parents dans le système éducatif », a déclaré Moe. dit.

Moe a déclaré que les électeurs ont demandé aux députés du gouvernement d’aller de l’avant avec le projet de loi.

« C’est un gouvernement très attentif aux parents de toute la province, dont nous avons la chance d’avoir un grand caucus qui représente de nombreuses régions d’un coin à l’autre de la province, en présentant un projet de loi qui en grande partie, les parents qui nous ont contactés nous soutiennent. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le gouvernement n’avait pas consulté les jeunes transgenres, les alliances gays-hétéro, les enseignants ou les étudiants avant d’introduire cette politique, Moe a répondu.

« Il y a un certain nombre de députés qui ont parlé non seulement aux parents mais aussi à d’autres personnes. Ces discussions, ces courriels, cette correspondance qui a lieu avec le député par l’intermédiaire de son bureau de député ne seront pas discutés en détail en public. »

Lorsqu’on lui a demandé combien d’enfants la politique affecterait, Cockrill a répondu mercredi : « que ce soit un, 10 ou 100, la vraie question ici est de garantir que s’il y a un enfant qui se sent potentiellement en danger, nous voulons assurez-vous que des supports sont disponibles.

« Nous sommes impatients de travailler avec les divisions scolaires et leur plan de mise en œuvre pour prévenir ce préjudice. »

REGARDER | Les gouvernements continuent d’utiliser la clause dérogatoire – qu’est-ce que c’est ? :

Les gouvernements continuent d’utiliser la clause dérogatoire. Qu’est-ce que c’est ? Vidéo en vedetteLe recours proposé par la Saskatchewan à la clause dérogatoire pour protéger sa politique relative aux pronoms scolaires des contestations judiciaires n’est que le dernier exemple de politiciens menaçant d’utiliser cette clause controversée. Rob Brown de CBC Calgary se penche sur ce que cela était censé faire.

Le protecteur des enfants de la Saskatchewan a demandé que la politique soit modifiée.

« Nous convenons qu’il est préférable que les parents soient impliqués dans les décisions importantes concernant leurs enfants. C’est un aspect louable de la politique », a déclaré Lisa Broda. « Cependant, il doit défendre les droits des enfants et ne pas opposer son veto à leurs droits, car ce sont des droits humains que nous avons tous. »

Interrogée sur l’analyse de l’avocate, Moe a répondu mardi : « c’est son opinion ».

Dans sa décision, le juge Megaw a écrit que jusqu’à ce qu’une audience complète puisse avoir lieu, « l’importance de la politique gouvernementale est contrebalancée par l’intérêt public de ne pas exposer cette minorité d’étudiants à un préjudice potentiellement irréparable et à des problèmes de santé mentale liés à l’incapacité de pour trouver l’expression de leur identité de genre.

Moe a qualifié la décision de « dépassement judiciaire ».

En réponse, l’Association du Barreau canadien a contesté les commentaires de Moe.

« Le rôle de protection des droits et libertés contre les excès du gouvernement dans notre système de gouvernement incombe aux tribunaux. Les déclarations qui jettent le doute sur l’indépendance et le rôle du pouvoir judiciaire érodent la confiance du public dans le système juridique et dans nos institutions démocratiques », a déclaré le président de l’ABC, John Stefaniuk.

La motion propose 40 heures pour débattre du projet de loi

Mardi, le leader du gouvernement à la Chambre, Jeremy Harrison, a présenté une motion demandant aux députés de débattre du nouveau projet de loi pendant 40 heures sur une période de 10 jours. Les députés sont tenus de débattre des projets de loi pendant un maximum de 20 heures, généralement réparties sur plusieurs semaines au cours de la séance du printemps.

Harrison a déclaré que doubler la durée du débat donnerait aux membres la possibilité de « bien analyser les problèmes et leur donnerait pleinement l’opportunité de débattre du projet de loi ».

La leader de l’opposition à la Chambre, Nicole Sarauer, n’était pas d’accord, affirmant que le projet de loi aurait dû être présenté à la séance d’automne et suivre la procédure habituelle.

Cela « aurait alors donné lieu à des mois d’examen minutieux de la part du public. Au lieu de cela, nous voyons le gouvernement convoquer une séance spéciale et des changements au règlement qui entraîneront des jours d’examen minutieux plutôt que des mois habituels. Nous nous opposons à cela. Nous pensons que cela devrait faire l’objet d’un examen minutieux qu’il mérite.

Le gouvernement peut aller de l’avant avec sa motion qui permettrait aux députés de siéger vendredi et samedi ainsi que toute la semaine prochaine, y compris le week-end.