Saskatchewan. gouv. décourage l’utilisation de la trousse d’outils du Réseau canadien anti-haine financée par le gouvernement fédéral dans les salles de classe

Le gouvernement de la Saskatchewan décourage les enseignants d’utiliser un boîte à outils anti-haine développé par le Réseau canadien anti-haine.

La boîte à outils est une ressource pour identifier et lutter contre la haine dans les écoles, selon le réseau, qui surveille et signale les groupes ou les individus faisant la promotion de la haine envers les «groupes identifiables» décrits dans la loi canadienne, selon son site internet.

Tout le contenu est canadien et fait trois fois référence à la Saskatchewan. Mais la province dit que cela ne répond pas à ses critères.

“La boîte à outils ne répond pas à des critères tels que la haute qualité, l’absence de préjugés dans la mesure du possible et le contexte approprié et significatif de la Saskatchewan”, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Éducation de la Saskatchewan dans un communiqué le 13 octobre.

Le gouvernement fédéral indique sur son site Web que la boîte à outils fournira “un programme complet d’éducation contre le racisme pour aider les éducateurs, les parents et les communautés à mieux identifier, affronter et prévenir la haine dans les écoles du Canada”.

Le projet est financé par le Programme d’action contre le racisme du gouvernement du Canada, qui vise à éliminer les obstacles à l’emploi, à la justice et à la participation sociale des peuples autochtones, des communautés racialisées et des minorités religieuses, ainsi qu’à lutter contre la haine en ligne et à promouvoir la littératie numérique.

La boîte à outils, intitulée Confronting Hate in Canadian Schools, a été lancée en juin et a reçu 268 400 $ en financement fédéral pour son développement. Mais le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan a informé le secteur de l’éducation le 20 septembre que la boîte à outils canadienne anti-haine n’était pas recommandée.

Le ministère indique qu’au lieu d’utiliser la boîte à outils, une sélection de ressources peut être effectuée par les écoles et les systèmes scolaires à l’aide des directives de sélection des ressources d’apprentissage 2022 et listes de ressources trouvées sur le site Web du curriculum.

La boîte à outils n’est pas un programme : directeur

Evan Balgord, directeur exécutif du Canadian Anti-Hate Network, affirme que la boîte à outils anti-haine est fortement sourcée avec des liens fournis. (Réseau canadien de recherche sur le terrorisme, la sécurité et la société)

Evan Balgord, directeur exécutif du Canadian Anti-Hate Network, se dit déçu que la province décourage le secteur de l’éducation d’utiliser la boîte à outils.

“La Colombie-Britannique dit qu’elle l’inscrit déjà sur une liste recommandée, avant même que nous ne les ayons contactés. Nous avons des réunions prévues avec d’autres provinces. Donc, partout ailleurs, la réponse a été neutre à positive. La Saskatchewan a donc été une exception”, a-t-il ajouté. dit Balgord.

Balgord dit que la boîte à outils n’est pas nécessairement conçue comme une ressource en classe, mais comme une ressource de développement professionnel, principalement pour les parents et les enseignants. Ce n’est pas un programme, a déclaré Balgord.

“C’est pour empêcher les enfants d’avoir la tête si pleine de haine, d’être soignés et radicalisés et d’être propagandisés par, vous savez, des manifestes et d’autres choses et de sortir et de mener une sorte d’attaque de masse”, a déclaré Balgord.

Il dit que la boîte à outils aborde également des situations moins extrêmes. Il nie qu’il soit partial, comme le suggère la province. Il dit que les groupes haineux ciblent souvent les enfants pour le recrutement.

“Ce n’est pas partisan et ce n’est pas censé être considéré comme partisan. Cela doit parler un peu de politique parce que les groupes suprémacistes blancs, tout le temps, parlent de la façon d’influencer ou d’infiltrer la politique dominante pour parvenir à leurs fins. ” il a dit.

“C’est donc une grande partie de leur idéologie. Alors bien sûr, nous devons mentionner la boîte à outils. C’est donc là que vous allez voir.”

Contenu saskatchewanais

Quant au contenu de la Saskatchewan, la boîte à outils mentionne la rafle des années 60, qui « a arraché les bébés autochtones des bras de leurs mères en vertu de politiques racistes qui cherchaient à effacer leur culture et leurs liens communautaires ».

Il mentionne également les “Starlight Tours”, où la police de la Saskatchewan et du Manitoba emmenait des hommes autochtones dans des zones rurales et “les laissait là au cœur d’un hiver froid des Prairies”.

Pendant ce qu’on appelle maintenant la rafle des années 60, les organismes fédéraux et provinciaux plaçaient des publicités comme celle-ci dans les journaux, essayant de placer les enfants autochtones dans des maisons blanches.

Balgord dit que le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan a affirmé que le Réseau canadien anti-haine avait fait “des déclarations assez controversées sans aucune sorte de sauvegarde ou de preuve” dans la boîte à outils.

“Ce n’est ni factuel ni exact. Si vous allez jeter un coup d’œil à la boîte à outils, c’est juste là. Tout est hyperlié. Il y a comme une douzaine d’hyperliens par page. Vous savez, je me sens hyperbolique ici, mais c’est sourcé, c’est prouvé.”

Balgord dit que si quelqu’un dit que la boîte à outils n’est pas exacte sur le plan factuel, le réseau prend cela au sérieux et l’examinera.

“Nous ne voulons pas que cette chose soit politique. Nous sommes un peu déçus que ce soit devenu politique en Saskatchewan”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons simplement créer une bonne ressource pour les parents et les enseignants et, en fin de compte, empêcher les enfants de se radicaliser dans des mouvements de suprématie blanche et de haine qui ruinent leur vie, et se retournent et les obligent à menacer d’autres enfants.”

Quant au problème de la province avec ce qu’elle appelle un manque de matériel de la Saskatchewan, Balgord dit que du matériel supplémentaire pourrait être ajouté à l’avenir.

“Il y a du contenu de la Saskatchewan. Nous serions bien sûr heureux d’en ajouter plus. Mais c’est une boîte à outils destinée à tout le Canada. Donc, cela pourrait toucher la Saskatchewan, mais il n’y aura pas une tonne de matériel spécifique à la province. “