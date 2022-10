Saskatchewan. femme exemptée de l’affiliation syndicale en raison de ses convictions religieuses, selon la commission du travail

Une femme de la Saskatchewan a été exemptée de l’adhésion syndicale dans son lieu de travail en raison de ses croyances religieuses.

Dans une décision rendue à la fin du mois dernier, la Commission des relations de travail de la Saskatchewan a accédé à la demande de l’employé du gouvernement. Elle a fait valoir que ses croyances en tant que Témoin de Jéhovah lui interdisaient de rejoindre des organisations politiques. La femme, qui s’est représentée à l’audience, a déclaré que cela inclut les syndicats.

“… Elle croit qu’elle ne doit avoir qu’une seule loyauté et c’est envers le royaume de Dieu”, déclare la décision du 29 septembre.

La femme a reconnu que tous les adhérents Témoins de Jéhovah n’avaient pas cette opinion des syndicats et qu’aucun enseignement religieux spécifique n’interdisait l’adhésion à un syndicat. Elle a dit que c’était son interprétation de sa foi.

“Elle reconnaît que de nombreux gouvernements et syndicats essaient d’améliorer les conditions de vie des gens, mais il y a des limites à ce que les gouvernements terrestres et les entités politiques peuvent réellement accomplir. Le royaume de Dieu est une solution à tous les problèmes sur terre et créera les conditions au profit de tous. Il remplacera tous les autres gouvernements terrestres et supprimera tout besoin d’institutions “fabriquées par l’homme” », indique la décision.

On ne sait pas si on a demandé à la femme si elle considérait que son employeur, le gouvernement de la Saskatchewan, était également une organisation politique.

Même si la femme est maintenant exonérée du paiement des cotisations syndicales, elle recevra toujours tous les avantages de toutes les conditions de travail négociées par le Saskatchewan Government and General Employees’ Union (SGEU).

“C’est très inhabituel. De nombreux avocats spécialisés en droit du travail ne rencontreraient probablement jamais ce genre de problème dans le cadre de leur pratique”, a déclaré Kevin Banks, professeur de droit à l’Université Queen’s.

Il a dit que des cas comme celui-ci remontent à des décennies, mais qu’il n’y en avait probablement qu’une poignée à travers le pays pendant cette période.

Le professeur de droit de l’Université Queen’s, Kevin Banks, a déclaré qu’il est rare que les gens citent les croyances religieuses comme raisons d’être exemptés de l’adhésion à un syndicat. Une femme de la Saskatchewan a obtenu cette exemption le mois dernier. (soumis par Kevin Banks)

Banks a déclaré que le conseil d’administration avait clairement indiqué qu’il s’agissait d’une circonstance exceptionnelle. Il a dit que la femme devait prouver une croyance profonde et de longue date, il ne pense donc pas que cela conduira à un abus des règles.

“Le conseil a fait preuve d’une certaine profondeur et de soin en arrivant à la conclusion que ces [beliefs] ont été tenus sincèrement », a déclaré Banks.

Le professeur de droit de l’Université York, Valerio De Stefano, a convenu qu’une attention particulière avait été accordée à cette affaire complexe.

“D’une part, la nécessité de ne pas remettre en cause les clauses de sécurité syndicale [is] pivot de notre législation du travail. D’autre part, la protection des croyances religieuses profondément et manifestement ancrées”, a déclaré De Stefano dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Bien qu’il soit douteux que les syndicats puissent être considérés comme des “entités politiques” dans notre système, le Conseil a décidé de ne pas s’engager dans un examen théologique des mérites de ces croyances et a décidé d’accepter la demande d’exclusion du travailleur. En même temps, elle a souligné le caractère exceptionnel de cette exclusion de notre modèle de relations sociales. »

Un responsable du SGEU a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire à faire sur la question.