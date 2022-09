Saskatchewan. des suspects poignardés sont toujours en liberté après une recherche nocturne « implacable »

Selon le chef de la police de Regina, deux suspects dans une série de coups de couteau qui ont fait 10 morts et 15 hospitalisés étaient toujours en liberté lundi matin après une recherche « implacable » dans la nuit.

“Nous avons un nouveau groupe d’enquêteurs et de nouveaux équipes qui prendront en charge cette enquête”, a déclaré le chef du service de police de Regina, Evan Bray, dans une vidéo sur Twitter publiée vers 7 h 30 HNC.

“Nous n’arrêterons pas cette enquête tant que nous n’aurons pas ces deux-là en sécurité.”

La chasse à Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans, ont commencé tôt dimanche matin à la suite de multiples rapports d’attaques au couteau contre la nation crie de James Smith, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Damien mesure cinq pieds sept pouces et pèse 155 livres. Myles mesure un peu plus de six pieds et pèse 240 livres, selon la police.

La police pense que les hommes ont été repérés à Regina juste avant midi. On savait qu’ils voyageaient pour la dernière fois dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI de la Saskatchewan.

Le commissaire adjoint de la GRC Blackmore a déclaré qu’ils sont considérés comme armés et dangereux et qu’ils ne devraient pas être approchés.

Bien que certaines des attaques semblent avoir été ciblées, d’autres pourraient avoir été aléatoires, selon la GRC

Une alerte aux personnes dangereuses qui a commencé en Saskatchewan dimanche a ensuite été étendue pour inclure l’Alberta et le Manitoba voisins.

Au moins une attaque a eu lieu dans le village de Weldon, en Saskatchewan, situé à environ 30 kilomètres au sud-ouest de la Première Nation. Des habitants ont déclaré à CTV News qu’un homme âgé de 80 ans avait été tué.

À 10 h 30 HNC, la GRC devrait fournir une mise à jour sur la recherche des deux hommes.



–Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.