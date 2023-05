Saskatchewan. Des groupes des Premières Nations demandent une enquête et des comptes à rendre après le signalement du décès d’un bébé

Les dirigeants des Premières Nations et une mère en deuil disent qu’un rapport récent sur la mort du bébé Tanner Brass ne va pas assez loin.

Ils demandent une enquête, des accusations criminelles contre un certain nombre de policiers de Prince Albert, en Saskatchewan, et la publication de tous les enregistrements et documents dans l’affaire.

La mère de Tanner, Kyla Frenchman, a assisté vendredi à une conférence de presse à Saskatoon avec des dirigeants des Premières Nations. Elle ne parlait pas, mais était enveloppée dans une couverture de cérémonie.

« Ils ont laissé tomber Kyla, une femme autochtone, et son enfant. Nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin que le service de police de Prince Albert soit tenu responsable », a déclaré l’avocate du Français, Eleanore Sunchild.

Sunchild a déclaré que la mort de Tanner avait été causée à la fois par la négligence et le racisme.

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, a accepté.

« Ce n’est pas fini. Ce n’est pas fini de loin », a déclaré Cameron. « Ce qu’ils ont fait est ignoble. »

Des groupes des Premières Nations demandent une enquête et des congédiements au sein du service de police de Prince Albert à la suite du décès de Tanner Brass, âgé de 13 mois. (Fourni)

Un rapport publié cette semaine par la Commission des plaintes du public (PCC) de la Saskatchewan s’est appuyé sur des preuves fournies par les agents qui ont répondu, des enregistrements vidéo dans la voiture, l’enregistrement audio d’un appel au 911, des registres de répartition, des enregistrements de téléphone portable, des enregistrements de vidéosurveillance, des rapports d’autopsie, des documents de politique et d’autres éléments.

Le service de police de Prince Albert (PAPS) a demandé une enquête parce qu’il craignait que les actions – ou l’inaction – des agents aient entraîné la mort.

Le rapport a révélé qu’en février 2022, Frenchman avait appelé la police au 911 depuis le téléphone d’un voisin et leur avait dit que son bébé était en danger. La police a été envoyée dans une maison de Prince Albert. La police a emmené Frenchman au poste de police, mais a refusé d’entrer dans la maison pour vérifier Tanner, qui était à l’intérieur avec un homme en état d’ébriété et qui aurait battu Frenchman.

Plusieurs heures plus tard, des agents ont été rappelés à la résidence par l’homme qui a déclaré avoir tué l’enfant. Tanner a été retrouvé mort.

Jeudi, quelques heures après la publication du rapport, le chef de la police de Prince Albert, Jonathan Bergen, a annoncé sa retraite. La FSIN, Sunchild et d’autres demandent depuis des mois que Bergen soit licencié ou démissionne.

Kyla Frenchman, deuxième à partir de la gauche, a assisté vendredi à une conférence de presse avec son avocat et des dirigeants des Premières Nations. Ils disent qu’un rapport récent sur la mort de son fils omet des détails clés et ils exigent la publication de tous les documents. (Jason Warick/CBC)

Bergen a déclaré que lui et sa famille avaient été confrontés à un harcèlement et à des critiques incessants au cours des dernières années, en grande partie au sein de la force. Il a dit qu’il serait difficile de discipliner ces deux officiers ou de prendre d’autres mesures car cela serait considéré comme vindicatif, compte tenu de sa propre impopularité.

Bergen a déclaré dans un communiqué qu’il avait choisi de prendre sa retraite, mais lors de la conférence de presse, Cameron a remercié la ministre des Services correctionnels, de la police et de la sécurité publique, Christine Tell, d’avoir expulsé Bergen.

Cameron, Sunchild et d’autres demandent également une publication complète de l’appel au 911 et de tous les autres documents. Ils exigent une enquête complète pour en savoir plus sur l’affaire et sur la police de Prince Albert en général. Et ils veulent que des accusations criminelles soient portées contre tous les agents qui, selon eux, auraient pu empêcher la mort de l’enfant.

Publication du deuxième rapport promise

Ils ont également noté qu’il existe un deuxième rapport, réalisé par un expert d’Edmonton engagé par le gouvernement de la Saskatchewan. Ils ont exigé sa libération immédiate.

Vendredi, après la conférence de presse, le bureau de Tell a confirmé l’existence du rapport final de l’enquête spéciale du service de police de Prince Albert et a promis de le rendre public « dans les prochaines semaines ».

Tell, dans un communiqué, a également remercié la Commission des plaintes du public pour son travail.

Elle a dit qu’il « fournit un service précieux aux habitants de la Saskatchewan et aide à garantir que nos services de police municipaux restent responsables. Je remercie la commission pour son travail et offre mes plus sincères condoléances à la famille de Tanner Brass. Cette situation était tragique et les détails maintenant publiés soulignent la nécessité d’un changement immédiat au sein du service de police de Prince Albert.

« Je suis convaincu que le nouveau chef de la police par intérim entamera le processus de changement nécessaire.

« J’attends avec impatience la coopération continue des commissaires de police de Prince Albert alors qu’ils vont de l’avant pendant cette période difficile. »