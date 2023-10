Saskatchewan. demande au tribunal de pénaliser un Anishinabe pour la publication de vidéos de prison, selon les experts, montrant de la torture

Le gouvernement du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, demande à la cour provinciale de pénaliser un Anishinabe pour avoir prétendument enfreint les règles du tribunal à la suite de la publication d’informations et d’une vidéo provenant de l’intérieur d’une prison pour jeunes montrant le personnel l’immobilisant avec un dispositif de retenue complet pendant qu’il pleurait, hyperventilé et demandait la mort.

La vidéo interne de la prison d’août 2010 a capturé plusieurs moments à l’intérieur du centre pour jeunes Paul Dojack de Regina. Selon la vidéo et les fichiers obtenus par CBC News, Matthew Michel, alors âgé de 15 ans, a été attaché pendant deux heures dans un appareil appelé Wrap, qui maintenait son corps retenu dans une position assise avancée à un angle de près de 45 degrés avec ses mains menottées. derrière son dos.

Le gouvernement de Moe demande à la Cour du Banc du Roi d’imposer une « peine substantielle » à Michel à la suite d’un reportage de CBC News sur son traitement alors qu’il était dans le système correctionnel pour adolescents, selon un récent avis de requête déposé au tribunal.

La Saskatchewan affirme dans le dossier judiciaire que les « vidéos, images et documents » utilisés dans les reportages de CBC News provenaient « des documents divulgués par la Saskatchewan » dans le cadre du litige intenté par Michel contre le gouvernement provincial.

Un homme allègue de la « torture » dans sa plainte contre la province

Michel, aujourd’hui âgé de 28 ans, est originaire de la Première Nation de Fishing Lake, en Saskatchewan. Il allègue dans une déclaration déposée contre la province qu’il souffre d’un traumatisme durable en raison de la « torture » qu’il a subie à la suite de l’utilisation répétée du Wrap.

Le gouvernement de la Saskatchewan nie tout acte répréhensible et affirme que son utilisation du Wrap respectait correctement la réglementation.

La Saskatchewan prétend que Michel a partagé des documents de manière inappropriée et souhaite que le tribunal soit pénalise financièrement Michel, soit suspende ou rejette sa poursuite. Une audience est prévue pour le 31 octobre.

Le gouvernement de la Saskatchewan a commencé à suivre l’utilisation du Wrap le 1er juillet 2023, à la suite des reportages de CBC News, selon une lettre du 9 août de l’ancienne ministre provinciale des services correctionnels, Christine Tell, obtenue par CBC News.

Une image tirée d’une vidéo de formation de Safe Restraints Inc. montre une personne placée dans le dispositif de retenue connu sous le nom de Wrap. (Safe Restraints, Inc.)

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, le gouvernement de la Saskatchewan a réitéré son principal argument déposé devant le tribunal concernant ses allégations selon lesquelles les documents avaient été partagés de manière inappropriée, et a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir d’autres commentaires puisque l’affaire était devant les tribunaux.

Le NPD de la Saskatchewan a déclaré dans une déclaration à CBC News qu’il ne ferait aucun commentaire sur le litige en cours, mais a déclaré qu’il estimait que le gouvernement n’était pas « honnête et transparent » quant à son utilisation du Wrap.

« Nous avons été profondément choqués et bouleversés après avoir examiné les rapports et les vidéos impliquant M. Michel et l’utilisation du foulard dans les établissements de détention pour jeunes de la Saskatchewan », indique le communiqué.

« À aucun moment, cela ne doit être utilisé comme moyen principal pour faire respecter la conformité. »

Le dépôt d’un dossier judiciaire est une intimidation, selon un expert juridique

John Hill, un avocat à la retraite spécialisé dans le droit pénitentiaire, a décrit ce qu’il a vu dans les vidéos comme s’apparentant à de la « torture ». Hill a appelé le tribunal de la Saskatchewan à déposer une « démarche d’intimidation » contre Michel.

« Ils punissent le jeune homme », a déclaré Hill, qui a enseigné le droit aux universités Queen’s et Windsor.

Le dossier déposé devant le tribunal de la Saskatchewan affirme que si Michel a divulgué les informations et les vidéos à CBC News, il a enfreint ce que l’on appelle la « règle de l’engagement implicite » régissant les affaires civiles.

Matthew Michel est montré à 12 ans sur cette photo non datée. (Dossiers du gouvernement de la Saskatchewan)

La Saskatchewan soutient que les documents divulgués au cours d’une procédure judiciaire civile ne devraient être utilisés que pour ce processus contentieux – à l’exception d’exemptions spécifiques exigeant l’autorisation des tribunaux et de la partie qui a remis les documents.

« Une sanction substantielle est justifiée étant donné l’ampleur du manquement apparent du défendeur », indique le dossier déposé par la province le 2 octobre.

« Dans ce cas, l’ampleur et le caractère délibéré du manquement apparent appellent une sanction importante. »

Hill a déclaré que le gouvernement de la Saskatchewan aurait dû réagir différemment en s’engageant à améliorer la façon dont il traite les jeunes dans son système correctionnel.

« Soyons réalistes, qui a commis la véritable irrégularité ? Ce sont les agents correctionnels de cet établissement où ce jeune homme était détenu », a déclaré Hill.

Des vidéos montrent l’utilisation d’un appareil sur de jeunes délinquants

Le gouvernement provincial affirme avoir « tenté de déterminer comment CBC News a acquis les documents et les vidéos qu’elle a utilisés dans sa couverture ».

CBC News n’a pas divulgué la source des vidéos, photos et documents utilisés dans ses reportages.

CBC News a obtenu des vidéos illustrant 10 incidents impliquant l’utilisation du Wrap sur de jeunes contrevenants dans des établissements correctionnels de la Saskatchewan entre 2009 et 2012.

Michel a été impliqué dans cinq incidents survenus dans deux établissements – le Centre pour jeunes Paul Dojack à Regina et le Centre pour jeunes Kilburn Hall à Saskatoon. Ils ont montré que le personnel de la prison pour jeunes de la Saskatchewan utilisait le Wrap pour punir Michel et l’obliger à se conformer, selon des documents internes obtenus par CBC News.

La sénatrice indépendante Kim Pate milite depuis des décennies en faveur d’une réforme du système correctionnel. Elle a qualifié la demande judiciaire de la Saskatchewan de « démarche cynique et méprisable » visant à « saper et à faire taire » Michel. (Mathieu Thériault/CBC)

La sénatrice Kim Pate, qui a vu des parties des vidéos illustrant l’utilisation du Wrap sur Michel, a qualifié la demande judiciaire de la Saskatchewan de « geste cynique et méprisable » visant à « saper et faire taire » Michel.

« Si les tribunaux acceptent de permettre au gouvernement de la Saskatchewan de victimiser davantage M. Michel de cette manière, nous devrions tous nous demander si les tribunaux de la Saskatchewan ont un quelconque intérêt à remédier au racisme systémique et persistant et aux injustices connexes vécues par les peuples autochtones », a déclaré Pate. , défenseur de longue date de la réforme correctionnelle, dans une déclaration envoyée par courrier électronique.

« Si cette tentative de renverser la justice est facilitée d’une manière ou d’une autre, ce sera un exemple clair de l’état lamentable du système judiciaire en Saskatchewan. »

REGARDER | Un expert explique comment les contraintes imposées aux jeunes peuvent conduire à des traumatismes durables : Les moyens de contention utilisés à un jeune âge peuvent provoquer un traumatisme durable, selon un expert Vidéo en vedetteL’expert en traumatologie Gabor Maté explique pourquoi l’expérience de Matthew Michel pourrait causer un traumatisme durable.

Un thérapeute compare les vidéos à la prison d’Abou Ghraib

CBC News a également montré plusieurs minutes de vidéos de la prison pour jeunes à Gabor Maté, un éminent thérapeute et auteur qui étudie et écrit sur la relation entre les traumatismes et le développement de l’enfance.

« Vous savez ce qu’est une bonne analogie ? La prison d’Abou Ghraib en Irak », a déclaré Maté, faisant référence au images de l’armée américaine torturant des prisonniers irakiens qui a émergé en 2004.

« Sauf que ce sont des enfants… Des enfants traumatisés. »

Charles Hammond, président de Secure Restraints Inc., qui fabrique le Wrap, a précédemment déclaré à CBC News que le Wrap peut être utilisé en toute sécurité lorsqu’il est déployé correctement.

Le Wrap garantit qu’un individu est retenu en position assise pour faciliter la respiration, mais il doit également être associé à une surveillance attentive de sa santé, a-t-il déclaré.

Hammond a déclaré que le Wrap ne devrait pas être utilisé à des fins punitives.

La province a mené une enquête interne en 2020 sur l’utilisation du Wrap sur Michel, qui a innocenté le personnel et les institutions impliqués de tout acte répréhensible.