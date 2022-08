Saskatchewan. cueilleur de champignons porté disparu depuis 7 jours

Cela fait sept jours que Lois Chartrand, 74 ans, a disparu alors qu’elle cueillait des champignons dans la forêt au nord de Smeaton, en Saskatchewan.

« Vous avez toujours de l’espoir. Je ne sais pas si je pourrais survivre là-bas pendant quatre ou cinq jours, maintenant c’est six jours », a déclaré son mari Lorne Terry mercredi.

Le Whitefox, Sask. couple cueille et vend des champignons, des crosses de fougère et des baies sauvages depuis de nombreuses années.

“C’est l’une des seules choses qu’elle aimait faire”, a déclaré Terry à propos de sa femme.

Il dit que Chartrand connaît bien la région et y récolte depuis 30 ans.

Le gendre de Chartrand, Barry Legault, a déclaré que l’épreuve avait été difficile pour Terry et tous ceux qui connaissaient Chartrand.

« C’est juste dévastateur et nous sommes mystifiés. Il n’y a aucune trace d’elle. Cela n’a tout simplement aucun sens”, a déclaré Legault.

Lois Chartrand est vue en train de danser avec son mari sur une photo non datée. (Avec la permission de Barry Legault)

Legault a déclaré que des membres de la famille étaient arrivés de l’Ontario par avion après avoir appris que Chartrand avait été perdu.

Selon la GRC, Chartrand a été porté disparu le 4 août.

Chartrand et un ami conduisent un quad sur un sentier dans la forêt, puis partent à pied avec des seaux pour cueillir des champignons. Ils ont perdu le contact visuel les uns avec les autres en cueillant des champignons.

Chartrand a été vu pour la dernière fois vers 11 h ce matin-là.

L’ami était en contact avec Chartrand par radio bidirectionnelle. Il s’est fatigué de la guider en klaxonnant un véhicule.

Une fois sur les lieux, les policiers ont également été en contact avec Chartrand sur la radio bidirectionnelle.

La GRC a pu communiquer avec Chartrand par radio pour la dernière fois à 6h00 le 5 août.

Selon la police, de violents orages, du vent et de la pluie ont traversé la région la nuit de sa disparition et ont eu un impact sur la recherche, notamment en renversant un drone de recherche au-dessus des arbres.

« Nous mettons tout en œuvre pour retrouver Lois et la ramener dans sa famille », a déclaré le sergent d’état-major de la GRC Conrad Logan.

“Lois a déjà été dans la brousse et s’est retournée et a pu sortir, mais dans ce cas, il est regrettable qu’elle n’ait pas encore pu s’en sortir toute seule.”

La réponse initiale à l’appel comprenait des membres de Saskatoon Search and Rescue, de recherche et de sauvetage de la GRC et des personnes locales connaissant bien la région.

Un hélicoptère de la GRC et l’avion du service de police de Saskatoon équipé d’imagerie thermique ont survolé la région mais n’ont pas pu localiser Chartrand.

Des chiens policiers et des personnes à cheval sont également impliqués dans les recherches en cours.

La GRC a déclaré qu’elle continuerait de fouiller la zone. Jusqu’à présent, des personnes à pied ont fouillé une zone de 11 kilomètres carrés.

Logan estime que plus de 100 policiers, des équipes de recherche formées et des bénévoles ont parcouru la région, y compris des membres de l’Agence de sécurité publique de la Saskatchewan et divers pompiers.