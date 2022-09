Saskatchewan. coups de couteau: les Premières Nations souffrent d’un «traumatisme collectif»

Une communauté des Premières Nations est aux prises avec les réalités de la tragédie qui a fait 10 morts et 18 autres blessés, à la suite d’une chasse à l’homme de trois jours pour les suspects impliqués dans les attaques au couteau en Saskatchewan.

Les amis et les membres de la famille de la Nation crie de James Smith pleurent ensemble, avec des veillées aux chandelles et des cérémonies de guérison, pour se souvenir des vies perdues lors de l’attaque de dimanche contre la communauté des Premières Nations et le village voisin de Weldon.

Le soutien communautaire ainsi que les ressources en santé mentale sont essentiels pour aider tous les peuples autochtones en deuil de l’attaque, déclare Renee Linklater du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).

Linklater est le directeur principal du Shkaabe Makwa, le centre de bien-être des Premières nations, des Inuits et des Métis de CAMH. Elle a parlé à Your Morning Thursday de CTV des différentes ressources en santé mentale disponibles pour toutes les communautés autochtones en quête de guérison après l’attaque.

Au sein de la Nation crie de James Smith, le soutien en santé mentale peut être trouvé par l’intermédiaire de l’équipe de mieux-être de la communauté soutenue par le Conseil de Prince Albert. De plus, Linklater dit que des lignes d’assistance comme Hope for Wellness et Talk Suicide Canada peuvent offrir un soutien.

“Ces types de ressources doivent vraiment être offerts en ce moment et quand nous pensons aux impacts continus de ce que les gens vont ressentir au cours de ces prochaines heures et jours, il y a absolument une réponse traumatisante collective à cela”, a-t-elle déclaré. Votre matin.

Linklater dit qu’elle espère que cela attirera l’attention sur le besoin de plus de ressources en soins de santé pour les communautés autochtones qui ont déjà eu une histoire intergénérationnelle d’expériences traumatisantes.

“Nous avons vraiment besoin d’une stratégie globale pour développer un programme de récupération après un traumatisme, pour pouvoir bénéficier d’un soutien adapté à la culture, mais aussi qui soit intégré aux stratégies courantes”, a-t-elle déclaré.

Linklater a déclaré qu’il était également nécessaire d’augmenter le financement gouvernemental pour les étudiants des Premières Nations qui souhaitent faire des études postsecondaires. Elle dit que de nombreux étudiants inscrits sur des listes d’attente pour recevoir un financement pour entrer au collège ou à l’université sont intéressés à travailler dans le domaine de la santé mentale et peuvent aider à fournir plus de ressources à leur communauté.

“Nous retenons les gens qui veulent être des travailleurs sociaux, ils veulent être des psychologues, des thérapeutes et des infirmières”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que nous devons vraiment réfléchir à l’étendue et aux différents supports qui doivent réellement être réunis pour avoir un meilleur système.”

Mardi, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré à CTV News Channel que le gouvernement couvrirait les dépenses liées aux frais funéraires et aux services de santé mentale.