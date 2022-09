Saskatchewan. coups de couteau : le casier judiciaire du suspect remonte à 2 décennies

Un fugitif recherché dans une attaque meurtrière au couteau en Saskatchewan a un casier judiciaire de près de deux décennies et une propension à la violence en état d’ébriété, selon un document de la commission des libérations conditionnelles.

Le document de février de la Commission des libérations conditionnelles du Canada indique que Myles Sanderson a déclaré à la commission que la consommation régulière de drogues et d’alcool fort lui ferait “perdre la tête” et se mettrait en colère.

“Vos antécédents criminels sont très préoccupants, notamment l’usage de la violence et des armes liées à vos infractions répertoriées, et vos antécédents de violence conjugale”, indique le document obtenu par La Presse canadienne.

La GRC n’a pas précisé ce qui a motivé les attaques de dimanche qui ont fait 10 morts et 18 blessés dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, au nord-est de Saskatoon. La police pense que certaines victimes ont été ciblées, mais d’autres ont été choisies au hasard.

Le frère de Sanderson, Damien Sanderson, également suspect dans les meurtres, a été retrouvé mort lundi matin sur la Première Nation et est devenu le 11e décès.

La police continue de rechercher Myles Sanderson et un mandat a été émis contre lui pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre et introduction par effraction.

Sanderson a reçu une libération d’office de prison en août 2021, mais elle a été révoquée environ quatre mois plus tard parce que la commission a déclaré qu’il n’avait pas communiqué avec son surveillant de libération conditionnelle.

Dans le document, le conseil a déclaré qu’il avait décidé de rétablir sa libération d’office avec une réprimande.

“La Commission est d’avis que vous ne présenterez pas de risque indu pour la société si vous êtes libéré d’office et que votre libération contribuera à la protection de la société en facilitant votre réintégration dans la société en tant que citoyen respectueux des lois.”

Sanderson purgeait sa première peine fédérale de plus de quatre ans, quatre mois et 19 jours pour une série d’infractions, notamment des voies de fait, des voies de fait avec une arme, des voies de fait contre un agent de la paix et des vols qualifiés. Au total, indique le document, il a 59 condamnations pénales.

L’enfance de Sanderson a été marquée par la violence, la négligence et la toxicomanie et a conduit à un “cycle de toxicomanie, de recherche de pairs négatifs et de comportements violents”, indique le document. Il vivait entre la maison de son père dans un centre urbain et la maison de ses grands-parents dans une Première nation. Il y avait de la violence et des abus dans les deux ménages, a-t-il déclaré.

Sanderson a commencé à boire et à fumer de la marijuana vers l’âge de 12 ans pour faire face à des problèmes, indique le document. La cocaïne a suivi peu de temps après.

“Vous pouvez facilement être en colère lorsque vous êtes ivre, mais vous êtes une personne différente lorsque vous êtes sobre”, indique la décision.

Le conseil a déclaré que bon nombre de ses crimes s’étaient produits alors qu’il était en état d’ébriété.

En 2017, Sanderson s’est rendu dans une maison où vivaient son ex-petite amie et ses deux enfants. Les enfants ont été précipités à l’étage dans une salle de bain et placés dans une baignoire pour se protéger, indique le document.

“Vous êtes monté à l’étage et avez agi de manière menaçante, avez parlé du gang et percé un trou dans la porte de la salle de bain, effrayant les enfants”, indique la décision.

Sanderson s’est enfui avant l’arrivée de la police, mais quelques jours plus tard, il a tenté de combattre un employé du magasin d’une bande des Premières nations et a menacé de le tuer et d’incendier la maison de ses parents, selon le document.

Quelques mois plus tard, Sanderson a menacé un complice et l’a forcé à cambrioler un fast-food en le frappant à la tête avec une arme à feu et en le piétinant, selon la décision. Sanderson a observé le vol de l’extérieur.

En 2018, le conseil a déclaré que Sanderson buvait dans une maison et s’était mis en colère contre les personnes avec qui il était. Il a dit qu’il a poignardé deux d’entre eux avec une fourchette, puis a attaqué un homme qui marchait à proximité et l’a battu jusqu’à ce que l’homme perde connaissance dans un fossé.

Sanderson a été localisé au domicile de son partenaire deux mois plus tard. Lors de l’arrestation, il a donné des coups de pied à un officier au visage et sur le dessus de la tête à plusieurs reprises, selon la décision.

Le conseil a déclaré que Sanderson semblait avoir maintenu la sobriété et obtenu un emploi. Il participait à des cérémonies culturelles et avait trouvé un foyer pour sa famille. Le conseil a déclaré qu’il semblait qu’il faisait de bons progrès dans sa réintégration dans la société.

Le conseil a déclaré que s’il restait sobre, son risque serait gérable. Il a été libéré avec des conditions pour ne pas contacter son partenaire ou ses enfants, sauf lorsque cela est nécessaire pour les responsabilités parentales.

En mai, un bulletin Crime Stoppers a été publié pour Sanderson, avertissant qu’il était illégalement en liberté.

La Fédération des nations autochtones souveraines a exhorté lundi toute personne disposant d’informations sur son emplacement à contacter la police.

L’incertitude quant à l’endroit où se trouve le suspect cause un stress incommensurable aux familles, amis et voisins autochtones, a déclaré le chef Bobby Cameron.

“Ils ont déjà assez souffert”, a déclaré Cameron. “Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider à mettre fin à cette tragédie sans plus de pertes de vie.”