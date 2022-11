Saskatchewan. agriculteurs adoptant les technologies agricoles développées localement

À tout moment de la saison de croissance, Jake Leguee peut consulter une application et voir exactement la quantité d’humidité dans le sol de sa ferme.

Il a installé une demi-douzaine de stations météorologiques sur sa propriété – une terre de troisième génération qu’il exploite avec sa famille près de Filmore, en Saskatchewan, dans le sud-est de la province – pour rendre ses opérations plus efficaces. Les stations suivent une variété de facteurs qui affectent les cultures, comme la température de l’air et du sol, les niveaux d’humidité et le vent. L’application, développée par une entreprise de technologie agricole de la Saskatchewan, l’aide à interpréter les données.

“Cela a vraiment fait une différence dans la façon dont nous gérons nos cultures, et cela nous rend plus durables sur le plan environnemental, car nous n’utilisons pas d’intrants si nous n’en avons pas besoin”, déclare Leguee.

L’objectif du gouvernement fédéral de réduire les émissions provenant de l’utilisation d’engrais de 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030, qui a été publié il y a deux ans, ravivé dans la conscience publique ce printemps et cet été en raison d’une série de consultations sur la façon d’y parvenir.

Mais Leguee dit que les agriculteurs canadiens travaillent depuis longtemps pour rendre leurs opérations, y compris l’utilisation des intrants, aussi efficaces que possible, et la volonté d’apprendre, d’essayer et d’adopter de nouvelles technologies est essentielle au travail.

Jake Leguee exploite une ferme avec sa femme, ses enfants et d’autres membres de sa famille dans le sud-ouest de la Saskatchewan. (Jake Leguee)

C’est en partie la raison pour laquelle la Saskatchewan est devenue une plaque tournante pour les technologies agricoles émergentes, selon plusieurs experts de l’industrie. De plus, les agriculteurs de cette province ont fait leurs preuves en matière d’adoption de nouvelles technologies et de soutien aux startups locales, explique Sean O’Connor, directeur général d’Emmertech, un fonds de capital-risque Conexus de 60 millions de dollars axé sur les startups de technologie agricole de la Saskatchewan.

« Les agriculteurs sont les propriétaires d’entreprises les plus innovateurs au Canada en ce qui nous concerne, et ils recherchent de nouvelles solutions », dit-il.

“Vous ne pouvez pas créer d’entreprises de technologie agricole sur Bay Street. Elles appartiennent aux écosystèmes agricoles, où vous interagissez directement avec l’industrie elle-même.”

“Un endroit idéal pour faire des affaires”

Croptimistic Technology est l’une des entreprises de technologie agricole basée en Saskatchewan qui ressent l’amour local. Lancé en 2018 à Naicam, il développe des cartes personnalisées du sol, de l’eau et de la topographie (SWAT) pour les agriculteurs.

“C’est un endroit formidable pour faire des affaires”, déclare le fondateur Cory Willness, qui a travaillé comme agronome pendant de nombreuses années avant de lancer l’entreprise. “Dans l’Ouest canadien en général, il y a beaucoup d’agriculteurs qui adoptent tôt.”

Les cartes SWAT de Croptimistic aident les agriculteurs à identifier exactement quelles parties de leurs champs ont besoin d’éléments nutritifs et lesquelles n’en ont pas besoin, dit Willness, ce qui pourrait se traduire par environ 15 % de bénéfices supplémentaires. Il a donné cet exemple : Si un agriculteur dépense 5 millions de dollars en engrais et en semences, mais que 5 % de ses acres sont radiés, c’est 250 000 $ perdus.

Cory Willness a fondé Croptimistic Technology avec sa femme, Shannon, en 2018. Ils sont basés à Naicam, en Saskatchewan, à 150 kilomètres à l’est de Saskatoon. (Soumis par Croptimistic Technology)

Croptimistic est en bonne compagnie. À Regina, Precision AI a développé des drones artificiellement intelligents qui effectuent une pulvérisation de précision entièrement automatisée, et Ground Truth Ag a créé une technologie qui aide les agriculteurs à analyser et à enregistrer des échantillons de céréales en temps réel pour mieux comprendre la qualité des récoltes. À Emerald Park, à proximité, Crop Intelligence dispose d’une application qui permet aux agriculteurs d’analyser les données de leurs stations météorologiques pour prendre de meilleures décisions de production, améliorer la qualité de leurs cultures et leurs bénéfices.

Meilleur potentiel de rendement

Cette technologie pourrait non seulement permettre aux agriculteurs d’économiser de l’argent grâce à une réduction des intrants agricoles, mais aussi d’améliorer le potentiel de rendement, explique le Dr Stuart Smyth, titulaire de la chaire de recherche en innovation agroalimentaire à l’Université de la Saskatchewan.

Par exemple, si un agriculteur possède 320 acres et peut déterminer que la maladie n’affecte que 5 % de ses cultures, le coût de l’application d’engrais sur l’ensemble de la terre peut être plus élevé que celui des cultures perdues.

“Je dis à mes étudiants qu’au cours de la prochaine décennie, l’utilisation de ces technologies numériques a certainement le potentiel de vraiment révolutionner l’agriculture de production”, déclare Smyth.

L’agriculture représentait 10 % des émissions totales du Canada en 2019, selon le gouvernement fédéral, et de 2005 à 2019, l’utilisation d’engrais a augmenté de 71 %.

“C’est un gagnant pour l’agriculteur, et c’est gagnant pour l’environnement “, dit Willness à propos de l’amélioration de l’efficacité des engrais. “Si des réglementations sont mises en place ou des incitations viennent, ces personnes seront préparées.”

Assistance au démarrage

En plus des agriculteurs férus de technologie, la Saskatchewan dispose d’un écosystème de démarrage favorable, dit O’Connor, avec la présence d’acteurs majeurs de l’industrie, tels que Brandt, AGT Foods, Protein Industries Canada et des agences provinciales de développement économique et technologique – comme Innovation Saskatchewan – qui ont donné la priorité à la technologie agricole.

J’entends souvent : « Vous n’entrerez jamais dans les agriculteurs – ils font juste la même chose que leur grand-père. Mais je n’ai tout simplement pas vu ça du tout. – Jason McNamee, Lucent Biosciences

Jason McNamee a senti l’étreinte de cet écosystème lorsque lui et son équipe basée à Vancouver de Lucent Biosciences ont présenté leur idée pour Soileos lors d’un concours de démarrage technologique en Saskatchewan en 2019. Il s’agit d’un engrais à base de plantes qui annonce des avantages tels que l’amélioration des rendements, des coûts et la durabilité environnementale. .

Bien qu’ils n’aient pas remporté le concours, ils ont attiré l’attention du PDG d’AGT Foods.

“Murad Al-Katib est venu vers moi juste après le terrain et m’a dit : ‘Est-ce que tu dis ce que je pense que tu dis ?’ Et il m’a donné sa carte”, se souvient McNamee.

Quelques mois plus tard, AGT et Lucent se sont associés à un consortium d’autres entreprises pour obtenir une subvention de Protein Industries Canada de 19 millions de dollars.

Lucent termine actuellement le développement de sa nouvelle usine de production à Rosetown, en Saskatchewan, qui emploiera environ 20 personnes et aura la capacité de fabriquer environ 7 000 tonnes de produits par an – pour commencer. Ils s’attendent à ce que Soileos soit disponible pour les agriculteurs de la Saskatchewan d’ici le printemps prochain.

« La communauté de la technologie agricole en Saskatchewan est extrêmement forte », dit McNamee. “J’entends souvent, ‘Vous n’entrerez jamais dans les agriculteurs – ils font juste la même chose que leur grand-père.’ Mais je n’ai tout simplement pas vu ça du tout.”

Surmonter les obstacles

Il reste encore un long chemin à parcourir pour que l’industrie technologique de la Saskatchewan décolle vraiment, et des défis majeurs l’attendent.

Premièrement, des investissements supplémentaires sont nécessaires, dit O’Connor, comme en témoigne le fait que 182 millions de dollars de capital de risque ont été déployés dans la technologie agricole canadienne l’année dernière, contre 4,9 milliards de dollars aux États-Unis.

Jake Leguee dit que les agriculteurs canadiens s’efforcent depuis longtemps de rendre leurs opérations aussi efficaces que possible, et la volonté d’apprendre, d’essayer et d’adopter de nouvelles technologies est essentielle au travail. (Jake Leguee)

L’un des défis de l’obtention d’investissements dans ce secteur est qu’il s’agit d’une industrie moins bien comprise, dit O’Connor, et que cette technologie nécessite plus de temps pour être développée et adoptée, ce qui signifie qu’il faut plus de temps aux investisseurs pour voir les rendements.

Enfin, les petites entreprises ici ont du mal à embaucher du personnel local, en particulier dans le développement de logiciels, explique Willness.

“C’est probablement l’un des plus grands défis : essayer de rivaliser avec tout le monde pour trouver des talents technologiques. C’est un secteur tellement en vogue.”

Pourtant, le fait que la Saskatchewan connaisse déjà ce degré de développement et d’investissement dans les technologies agricoles est une bonne nouvelle pour l’Ouest canadien, dit O’Connor.

“Pour une fois, ça n’appartient pas aux grands centres. Au lieu de se battre pour les miettes, on peut avoir notre propre tranche de pain.”