Saskatchewan. a les pires déserts de garde d’enfants au Canada: rapport

Megan Schmidt en a assez de dire aux parents qu’il n’y a pas de place pour leurs enfants au First Years Learning Centre de Regina.

Schmidt, directrice du centre, s’est dite heureuse que les services de garde soient devenus plus abordables, mais sa garderie a une liste d’attente de 1 925 enfants.

« C’est vraiment, vraiment difficile de devoir refuser des gens comme ça. Nous sentons la lutte dans la voix des parents lorsqu’ils appellent et nous [have to] dites qu’il n’y a probablement aucune chance que votre enfant entre ici », a déclaré Schmidt.

« Nous pourrions ouvrir 10 autres centres dans cette zone et nous aurions toujours une liste d’attente. »

La Saskatchewan a les pires déserts de garde d’enfants au Canada, selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) intitulé Ce n’est pas encore fait : Les services de garde à 10 $ par jour nécessitent de combler les lacunes en matière de garde d’enfants au Canada.

Ce tableau du rapport du Centre canadien de politiques alternatives sur la garde d’enfants classe le nombre d’enfants dans chaque province vivant dans un désert de garde d’enfants. (Centre canadien de politiques alternatives)

Le rapport indique que 92 % des enfants de la Saskatchewan qui ne fréquentent pas encore la maternelle vivent dans un code postal avec plus de trois enfants en compétition pour chaque place en garderie agréée.

La Saskatchewan a été la troisième province à mettre en place des services de garde d’enfants à 10 $ par jour, atteignant l’objectif fédéral deux ans plus tôt.

« Le défi est que sans plus de places, les parents qui pourraient vouloir utiliser ces services de garde beaucoup plus abordables ne le peuvent pas, car il n’y a pas de place », a déclaré David Macdonald, économiste principal au CCPA et co-auteur du rapport. , a déclaré à CBC Radio L’édition du matin hôte Stefani Lagenegger.

Macdonald a déclaré que certains changements dans la façon dont les services de garde sont offerts pourraient aider à réduire le nombre de déserts de services de garde dans la province.

« Quand il s’agit d’endroits comme la Saskatchewan, nous avons besoin d’un processus de planification publique qui ressemble plus à ce que vous verriez pour les écoles publiques », a déclaré Macdonald, « c’est donc là que vous allez localiser les écoles publiques – pas là où c’est le plus pratique pour l’école, l’administration scolaire, mais là où c’est le plus pratique pour les enfants. »

Saskatoon s’est classée au dernier rang des taux de couverture pour les enfants qui ne sont pas encore à la maternelle parmi les villes canadiennes, tandis que Regina a la troisième pire couverture. Cependant, Macdonald a déclaré qu’encore plus d’enfants vivent dans des déserts de garde d’enfants dans les régions rurales de la Saskatchewan.

Regina et Saskatoon se classent toutes deux parmi les trois dernières pour ce qui est des taux de couverture pour les enfants qui ne sont pas encore à la maternelle. Toutes les villes de la liste comptent plus de 6 500 enfants dans cette catégorie. (Centre canadien de politiques alternatives)

Certaines subventions gouvernementales se terminant en juillet

Nichole Kessel est la directrice de Wiggles and Giggles Childcare Inc. à Whitewood, une ville située à 175 kilomètres à l’est de Regina. Elle se souvient du stress et des larmes qui accompagnaient les opérations d’ajustement pour répondre aux exigences d’une garderie à 10 $ par jour à court préavis.

Kessel reçoit actuellement 10 $ du parent et 32 ​​$ du gouvernement par enfant. Les subventions gouvernementales pour les places d’accueil et à temps partiel prendront fin le 1er juillet, ce qui, selon elle, sera dévastateur pour son centre.

« C’est décevant. C’est épuisant. C’est juste très triste », a déclaré Kessel au Palais législatif de la Saskatchewan mardi.

« C’est comme si beaucoup d’efforts que nous déployions ne servaient à rien et que notre centre s’effondrerait. »

Nichole Kessel est la directrice de Wiggles and Giggles Childcare Centre Inc. à Whitewood, en Saskatchewan. à environ 175 kilomètres à l’est de la Saskatchewan. Elle a pris la parole au Palais législatif de la Saskatchewan mardi. (Radio-Canada)

Kessel, qui est également vice-président de la Southeast Saskatchewan Directors Association, a déclaré qu’environ la moitié des centres de la région se sont engagés à éliminer certaines familles car il n’y aura pas assez d’argent pour le personnel et les ressources.

Comment le gouvernement soutient-il le secteur ?

Le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré qu’il avait annoncé des augmentations salariales pour les trois niveaux d’éducateurs de la petite enfance au cours des deux dernières années.

Kessel a déclaré que certains travailleurs de la garde d’enfants dans les communautés rurales ne sont pas admissibles à ces améliorations parce qu’ils n’ont pas leur niveau d’éducation de la petite enfance.

Elle a noté que la garderie de Whitewood a ouvert ses portes en août.

« Qui à Whitewood, en Saskatchewan, a son niveau d’éducation de la petite enfance alors que nous n’avons jamais eu de garderie auparavant », a déclaré Kessel. « Je viens juste d’avoir quelques-uns de mes employés qui commencent à prendre leurs niveaux, mais ils gagnent 13,21 $ de l’heure alors que Dairy Queen les commencera à 15 $. »

« Je ne peux pas rivaliser avec ça. »

Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, a déclaré que la province travaillait à l’élaboration d’une stratégie à long terme pour la main-d’œuvre des éducateurs de la petite enfance qui présentera une vision à plus long terme de la croissance du secteur et une grille salariale pour garantir que les éducateurs de la petite enfance reçoivent des salaires compétitifs.

Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, a déclaré que la province travaillait à la création d’une stratégie de main-d’œuvre et d’une grille salariale. (Heywood Yu/La Presse Canadienne)

» [We are looking at] une stratégie d’expansion qui cherchera à voir où nous pouvons nous développer non seulement là où il n’y a pas de garderie, mais en travaillant avec des centres et des espaces familiaux réglementés pour voir s’ils peuvent prendre en charge des nombres supplémentaires », a déclaré Duncan lors de la période des questions mardi.

Duncan n’a pas rencontré Kessel mardi.

Kessel veut voir une stratégie de main-d’œuvre d’ici le 9 juin et voir une grille salariale en jeu d’ici le 23 juin.

Des salaires plus attractifs nécessaires pour répondre à la demande

Angie Stevenson, directrice du St. Brieux Community Childcare Centre, a déclaré qu’il était formidable que les services de garde deviennent de plus en plus abordables.

Elle a ajouté que les enfants vivant à St. Brieux, à environ 180 kilomètres au nord-est de Saskatoon, ne vivent pas dans un désert de garde d’enfants, mais le centre ressent toujours le resserrement de la demande accrue.

« Nous voyons maintenant une liste d’attente et nous n’avons jamais eu de liste d’attente auparavant », a déclaré Stevenson. « Nous avons une installation de 78 places pour une ville de 650 habitants.

« Nous pourrions avoir plus d’enfants dans quelques-unes de nos salles de classe si j’avais plus d’éducatrices de la petite enfance qualifiées, mais c’est ce que nous constatons partout en Saskatchewan et au Canada.

Megan Schmidt est l’une des directrices du First Years Learning Centre Inc. à Regina. Cette garderie a une liste d’attente de 1925 enfants. (Soumis par Meagan Schmidt)

Schmidt a déclaré qu’il y avait un besoin immédiat d’une grille salariale, d’améliorations des conditions de travail et des avantages sociaux.

« Je dirais qu’une majorité d’éducateurs de la petite enfance ont deux emplois, certains pourraient en avoir trois », a déclaré Schmidt.

« Il serait important que le gouvernement se concentre sur ces trois choses afin d’inciter davantage d’éducateurs à se rendre sur le terrain et à ceux qui sont partis de revenir », a déclaré Schmidt.