Saskatchewan. a eu un nombre record de donneurs d’organes l’année dernière et ce chirurgien transplanteur attribue « l’effet Logan Boulet »

La Saskatchewan a enregistré un nombre record de dons d’organes l’année dernière, selon la province – ce qu’un chirurgien transplantologue dit indique un changement dans la façon dont les gens envisagent de donner leurs organes après leur mort.

La province affirme qu’il y a eu 30 donneurs décédés pour l’exercice allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, un record absolu pour la Saskatchewan. Il y a également eu 46 greffes de rein réussies au cours de cette période – le deuxième nombre le plus élevé pour la Saskatchewan, a indiqué la province dans un communiqué de presse mercredi.

De plus, 276 patients ont fait don de tissus oculaires, ce qui contribue à améliorer la vue des gens, a indiqué la province. Une greffe est parfois le seul traitement pour les personnes dont un organe est endommagé par une blessure ou une maladie.

Le chirurgien transplantologue de Saskatoon, le Dr Michael Moser, affirme qu’il y a eu un changement de culture autour du don d’organes dans la province. Bien que les gens ne soient généralement pas très doués pour parler de la mort, cela change, a-t-il dit, et les gens deviennent plus à l’aise pour parler de don d’organes.

« Nous voyons beaucoup plus de bonnes nouvelles dans les médias. Les gens en parlent. Nous recevons beaucoup, beaucoup de soutien de la part des autorités sanitaires », a-t-il déclaré.

« Cela a entraîné de nombreux changements positifs, comme le registre en ligne des dons d’organes et de tissus de la Saskatchewan, qui était important. »

L’« effet Logan Boulet »

En 2022, Moser a reçu le prix Logan Boulet Humanitaire de l’année – du nom du joueur de l’équipe de hockey Humboldt Broncos décédé à la suite de l’accident de bus de 2018 qui a tué 16 personnes, mais dont la décision d’être un donneur d’organes a permis de sauver six vies.

L’équipe de transplantation de la Saskatchewan, qui facilite les soins pré- et post-transplantation pour les receveurs d’organes dans la province, a remporté le prix d’équipe cette année.

Cette équipe a été utile pour gérer les greffes et soutenir les familles, a déclaré Moser.

Le Dr Michael Moser, à l’extrême droite, et des membres de l’équipe de transplantation de la Saskatchewan ont reçu les prix humanitaires Logan Boulet 2022 le 27 avril 2023 à Saskatoon. (Will Draper/CBC)

Il croit que ce qu’il appelle « l’effet Logan Boulet » a contribué à l’augmentation du nombre de donneurs d’organes en Saskatchewan au cours des dernières années.

Le défenseur des Broncos, âgé de 21 ans, a signé sa carte d’organe le jour de son anniversaire – cinq semaines avant l’accident de bus – et a dit à ses parents qu’il s’inscrivait comme donneur d’organes.

Suite à sa mort, près de 150 000 personnes se sont inscrites comme donneurs dans les semaines suivantes.

Mais Moser a déclaré qu’il y avait encore une pénurie et beaucoup de travail à faire. Des milliers de personnes sont sur des listes d’attente pour des organes vitaux, a-t-il dit.

« Environ 25% de ces personnes ne survivront probablement pas assez longtemps pour recevoir leur greffe », a-t-il déclaré. « Ils vont mourir avant d’avoir obtenu leur greffe à temps. »

« Maintenant, j’ai retrouvé une vie » : receveur d’une greffe

Monica Goulet est une greffée du rein et une porte-parole qui vient de célébrer le quatrième anniversaire de sa chirurgie. Il faut beaucoup plus de sensibilisation sur les besoins des donneurs d’organes en Saskatchewan, a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’il existe un certain nombre de mythes dans la communauté. Je pense que certaines personnes craignent que s’ils donnent un rein, ils réduiront leur espérance de vie. »

Monica Goulet a subi une greffe de rein il y a quatre ans. Elle dit que plus de travail doit être fait pour éduquer les gens sur les dons d’organes. (Monica Goulet/Facebook)

Goulet veut voir une éducation et un financement plus significatifs de tous les niveaux du gouvernement pour le don d’organes.

Elle souhaite également que davantage de travail soit fait pour aider les peuples autochtones à s’inscrire pour devenir donateurs et accéder aux ressources. Les défenseurs ont déclaré qu’il y avait un manque d’accès aux services de transplantation dans les communautés nordiques et autochtones.

Une autre greffée, Debbie Onishenko, a subi une greffe de rein il y a quatre mois et a déclaré qu’elle ne s’était jamais sentie mieux.

« Pour me regarder maintenant et voir comment c’était avant – Brent [her donor] est mon héros. Il m’a sauvé la vie. Et maintenant j’ai de nouveau une vie. Et il y a tellement de gens qui en ont vraiment besoin. »

Onishenko souhaite que les gens soient plus actifs dans les dons d’organes, mais a déclaré qu’elle était encouragée par l’augmentation des dons en Saskatchewan.

« Avec le temps, les gens oublient ces choses, et s’ils ne sont pas affectés par cela, ils ne s’en souviennent pas », a-t-elle déclaré.

« J’espère que c’est une indication qu’ils y réfléchissent maintenant et qu’ils inscrivent leur nom sur les listes de dons pour être [donors after they’re] décédé, ou juste aller donner du sang ou du plasma. »

La receveuse de greffe Debbie Onishenko exhorte davantage de personnes à inscrire leur nom sur la liste des donneurs d’organes de la Saskatchewan. (Chanss Lagaden/CBC)

Il y a actuellement 800 résidents adultes et pédiatriques de la Saskatchewan vivant avec un organe donné, selon la province.

Alors que les sondages suggèrent que la grande majorité des Canadiens appuient le don d’organes et de tissus, seulement environ un tiers ont enregistré une décision concernant leurs souhaits de don d’organes, la province dit dans son communiqué cette semaine.

La province a lancé son registre des donneurs d’organes et de tissus en septembre 2020 pour augmenter ce nombre. À ce jour, près de 21 000 résidents de la Saskatchewan ont manifesté leur intention de faire don de leurs organes et tissus, a indiqué la province.

Toute personne de 16 ans ou plus possédant un numéro de carte d’assurance-maladie valide de la Saskatchewan peut s’inscrire comme donneur.