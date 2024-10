Sasheer Zamata sur « Agatha All Along » et son coming-out

[This story contains spoilers from the third episode of Agatha All Along, “Through Many Miles / Of Tricks and Trials.”]

Ancien Samedi soir en direct La star Sasheer Zamata est entrée dans un nouveau royaume de fandom avec son rôle de Jennifer Kale dans la nouvelle comédie noire de super-héros Disney+. Agatha tout au long.

« Je pense que je suis prêt », a déclaré Zamata Le journaliste hollywoodien avant les débuts de la série le 18 septembre. «Je suppose que je ne le saurai pas avant que cela n’arrive, mais je suis excité parce que je pense que les fans de Marvel vont adorer ça. Nous entrons vraiment dans le côté magique de Marvel et c’est vraiment excitant et amusant.

Le WandaVision Le spin-off trouve Agatha de Kathryn Hahn en train de rassembler de manière hypocrite un clan réticent à retrouver ses pouvoirs surnaturels. Parmi eux se trouve le personnage de Zamata, une sorcière de potions qui dirige une sorte d’apothicairerie de soins de la peau bio lorsqu’elle ne se lance pas dans l’occulte. Dans l’épisode trois, «À travers de nombreux kilomètres / Des trucs et des épreuves», Jennifer sauve la situation – et la vie de presque toutes les personnages – lorsqu’elle évoque un antidote après avoir réalisé qu’ils ont été empoisonnés par une bouteille de vin qu’ils ont bu quand ils se sont arrêtés devant une maison inoccupée le long de la Route des Sorcières.

Comme ses rôles précédents dans Économie domestique, Je me suis réveillé et Dernier JOdans lequel Zamata, qui s’est récemment révélée être une « lesbienne tardive », a été choisie pour incarner une femme queer avant de partager publiquement son identité sexuelle, l’opportunité de incarner Jen s’est présentée au moment même où l’actrice et comédienne explorait l’histoire de sorcières pour son dernier stand-up spécial La première femme. « C’est comme si le diagramme de Venn de tous mes intérêts formait un cercle parfait avec cette série », explique Zamata.

Ci-dessous, la star de Marvel parle de son expérience de tournage Agatha tout au longdes scènes de chant au port de prothèses, en passant par la réponse à sa sortie.

***

Comment ce rôle vous est-il venu ?

Je faisais déjà des recherches sur les sorcières pour mon stand-up – et je suis très passionné par les traditions et l’histoire des sorcières, mais c’était totalement différent. On m’a demandé de passer une audition après avoir déjà filmé mon spécial. J’aime tout ce qui se passe dans la série : la magie, les sorcières, la merveille de tout cela. C’est comme si le diagramme de Venn de tous mes intérêts formait un cercle parfait avec cette émission. Alors j’espérais, puis j’ai été choisi, et je me souviens avoir envoyé un e-mail aux producteurs et leur avoir dit : « Saviez-vous que vous avez engagé une sorcière ? Pourriez-vous le dire ? Et peut-être qu’ils le pourraient, peut-être que c’est une ambiance que je dégage et dont je n’avais pas conscience. Mais je suis tellement heureux qu’ils aient vu tout ce qu’ils ont vu et qu’ils aient décidé de me laisser rejoindre l’équipe.

Avez-vous une série de sorcières préférée ?

j’aime bien Sabrina, l’apprentie sorcière. C’est très amusant et drôle. Grand Magie pratique fan, fan de Le métier. j’ai adoré Histoire d’horreur américaine : Coven. Nous avons eu de très grandes sorcières dans les médias. Je suis heureux que ce spectacle y ajoute.

Étiez-vous déjà fan de super-héros fantastiques ? As-tu regardé WandaVision avant d’être casté ?

Je l’ai fait. Je suis un grand fan de tout ce qui concerne Marvel et j’ai regardé WandaVision. Quand j’ai découvert qu’ils faisaient un spin-off basé sur les sorcières, je me souviens avoir dit à mes représentants : « J’ai besoin d’être vu pour ça, comme si c’était le moment idéal. WandaVision personnes. » La créatrice, Jac Schaeffer, est tellement intelligente et je pense vraiment qu’elle crée un tout autre ton pour Marvel ; nous sommes capables de faire tellement d’autres choses que vous n’avez jamais vues auparavant. Je suis tellement fan de toute l’action, et ils ont fait preuve de beaucoup de liberté créative avec ces personnages. J’ai hâte que les gens voient la quantité d’émotion et de profondeur que nous pouvons vraiment atteindre avec ces personnages.

Qui est Jennifer Kale selon vous ?

Jennifer Kale est une sorcière très prudente qui doit apprendre à faire confiance aux gens, et elle continue d’être testée à maintes reprises tout au long de la série. C’est une sorcière en potions. Elle utilise l’alchimie, la chimie et son environnement pour créer de la magie, et j’espère que cela pourra inciter les gens à utiliser les ressources de leur vie pour créer leur propre magie et se voir un peu dans mon personnage.

Nous avons l’habitude de vous voir dans des comédies et des sitcoms plus simples. Il s’agit plutôt d’une comédie noire. Avez-vous senti que vous deviez mettre en valeur certaines capacités que nous n’avions peut-être jamais vues auparavant ?

Absolument. J’aime tellement faire de la comédie, mais c’était tellement agréable qu’on me demande d’en faire plus et qu’on me demande de faire des choses qu’on ne m’a jamais demandé de faire dans aucune autre production. Il y a des éléments vraiment dramatiques et bruts dans ce spectacle, et j’ai pu fléchir un peu mes muscles et repousser mes limites. J’ai hâte que les gens me voient faire quelque chose de différent de ce que j’ai fait auparavant.

Il y a plusieurs scènes de chant dans cette série. Est-ce que vous chantez tous vraiment ?

Nous chantons vraiment, oui, et c’est drôle qu’on ne nous ait pas demandé si nous pouvions chanter avant de commencer le spectacle. Comme si ce n’était même pas une exigence. Mais heureusement, nous le pouvons tous. Tout le monde a une formation en théâtre. Donc tout a fonctionné. Et j’adore chanter. J’ai chanté dans la chorale de mon église quand j’étais plus jeune, ainsi que dans des chorales et des comédies musicales. Je suis vraiment heureux qu’on me demande de faire ressortir à nouveau ce côté de moi. On a chanté à D23 en live devant 12 000 personnes au Honda Center, et c’était vraiment fou. Mais quand nous le faisons en groupe et que nous nous harmonisons, c’est tellement amusant et unificateur, et j’ai l’impression que nous invoquons vraiment quelque chose.

Je crois que vous aviez déjà coupé vos cheveux avant d’être choisi. Est-ce que ce sera toujours le look de votre personnage, ou y a-t-il eu des conversations sur les perruques et les extensions ?

Il y a eu des conversations sur les perruques et les extensions. Et je pense que lorsque le costumier m’a vu en personne, il m’a dit : je pense que c’est bien comme ça. Genre, c’est Jen. Je suis heureux de porter des perruques et des extensions ; c’est aussi amusant aussi. Et même dans cette série, je vais avoir tellement de looks différents qui seront différents de mon crâne rasé. Mais j’adore ressembler à ça. J’adore cette version de moi – et c’est si facile de me raser rapidement la tête et c’est tout ce que nous faisons. Mais je pense que c’est bien pour Jen d’avoir le crâne rasé parce que son personnage est très propre. Des lignes épurées, de la simplicité, de l’ordre, et je pense qu’une tête rasée ajoute à cela. C’est sa personnalité.

Dans l’épisode trois, le clan subit un sort qui fait gonfler les visages de tout le monde. Quelle a été l’expérience de cette transformation dans le fauteuil de maquillage ?

J’ai fait un peu de prothèse pour certaines choses, mais c’est la première fois que j’ai un visage complet avec des prothèses. C’était sauvage. Et c’est fou de regarder tout le monde avec son visage. Nous avons eu de nombreux moments où nous éclations de rire parce que nous nous disions : « Tu as l’air ridicule, et j’ai l’air ridicule, et c’est fou. Et livrer des lignes avec des lèvres et des nez énormes sur nos visages était vraiment drôle, mais aussi vraiment cool. Le département FX est tellement talentueux. Ils ont planifié le look de chacun bien à l’avance et ont ensuite dû rester là et s’assurer que nous étions suffisamment hydratés et humides pour le reste de la journée. C’était tout un voyage.

Y a-t-il eu beaucoup d’écran vert utilisé pendant le tournage et est-ce qu’il a fallu un certain temps pour s’y habituer ?

En fait, nous avions très peu d’écran vert dans cette série. Ils se sont vraiment fait un devoir de rendre tout pratique. Donc ce que vous voyez, c’est ce qui se passe. Quand il y a de l’eau, c’est de l’eau. Quand il y a du feu, il y a réellement du feu. Ils ont construit le décor de la route, et on a vraiment l’impression de marcher à travers une forêt. Et c’est tellement cool. Ils utilisent toutes ces techniques hollywoodiennes à l’ancienne pour jouer avec la perspective et la profondeur, et c’était vraiment cool à regarder. Et vous pouvez dire que les scénographes ont eu tellement de plaisir à faire ce spectacle et que les gens des effets ont eu tellement de plaisir à faire ce spectacle parce que tout le monde a pu utiliser les outils qu’ils connaissent depuis des années et les utiliser dans un spectacle comme celui-ci. Je pense qu’il y a tellement de productions qui le font juste en post, elles mettent juste un écran en place [and say] « Nous allons le réparer en post-production et créer cette chose de manière totalement artificielle », et je pense qu’il est utile de faire appel aux artistes disponibles. Il y a des gens vraiment talentueux qui savent comment créer des choses physiques que nous pouvons toucher, utiliser et parcourir et je suis très reconnaissant de participer à une émission comme celle-là car cela améliore aussi vraiment nos performances.

Cela fait plusieurs années depuis votre histoire de 2017 dans Séduireoù vous avez parlé de votre expérience du colorisme et de votre sentiment d’être stigmatisé à cause de votre teint à Hollywood. Avez-vous constaté une amélioration dans les rôles qui vous sont désormais proposés ?

Je pense qu’il y a une amélioration dans la diversité des personnes devant et derrière la caméra, parce que j’ai l’impression que le public a également envie de cela, ce qui est tellement agréable, et il en parle très clairement. L’audience est égale à l’argent et les studios écoutent partout où se trouve l’argent. Je suis tellement reconnaissant que nous allions dans cette direction. Et j’espère que cela continuera ainsi, car j’aime travailler.

Dans votre profil récent dans Euxvous avez parlé d’espérer que les gens respecteront vos limites concernant votre identité sexuelle. Quelle a été la réaction à votre coming out depuis la publication de l’histoire ?

C’était tellement agréable. Cela a été tellement affectueux et accueillant. Je me sens vraiment heureux et j’ai l’impression que cet article m’a été très encourageant et attentif à moi et à mes mots. Je suis vraiment très reconnaissant. Cela n’aurait pas pu se produire de meilleure manière. J’ai reçu des réponses vraiment drôles de personnes disant : « Était-elle là ? (des rires) Comme : « La porte de ce placard était en verre. De quoi parles-tu? » Et ils n’ont pas tort.

Agatha tout au long sort de nouveaux épisodes les mercredis à 21 h HE / 18 h HP sur Disney+.