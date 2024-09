Sasha Obama est la reine du street style dans une rare apparition : photos

Tout comme sa sœur Malia Obama, Sasha Obama affiche son style ultra-cool-girl pour le plus grand plaisir de tous. Si Malia a opté pour des looks plus audacieux, ces nouvelles photos montrent exactement vers quel style Sasha s’oriente et elles sont une source d’inspiration majeure pour notre street style.

Sur des photos obtenues par Bonjouron peut voir que Sasha arbore un look chic composé d’une chemise boutonnée marron soyeuse, qu’elle a associée à un short en jean délavé clair et à des chaussons verts. En plus de cela, elle porte un collier tendance, des bijoux en or délicats partout et un sac marron assorti, pour compléter le look.

Sérieusement, nous adorons le mélange de cool et de Y2K, et c’est un look vraiment cool pour le street style. Pour ceux qui ne le savent pas, le street style est en fait une façon simple et cool d’exprimer votre style personnel lorsque vous êtes en déplacement en ville.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons ce genre d’accessoires avec ce look. Sur d’autres photos obtenues par le site au début de l’été, nous pouvons voir qu’elle a déjà porté le même sac et le même collier.

Pour être honnête, nous adorons les Queen qui se portent à nouveau.

Sasha (au centre à gauche) et Malia (au centre à droite), filles de l’ancien président américain Barack Obama

Photo de Jepayona Delita/Agence Anadolu/Getty Images

Bien que Sasha n’ait jamais parlé publiquement de son style de rue, on voit chez elle de nombreux motifs. Elle a expérimenté différentes couleurs, différents motifs et bien plus encore, tous conformes à l’esthétique de la génération Z. (L’esthétique de la génération Z est axée sur le maximalisme, avec la superposition de différentes couleurs vives, de textures et plus encore.)

Elle a porté des looks bohèmes avec des jupes longues colorées, des styles Y2K comme le plus récent avec le sac hobo et le bracelet de cheville, et plus encore ; consolidant ainsi sa place aux côtés de sa sœur aînée en tant que reines du street style.

