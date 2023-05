Sasha Obama diplômés de l’USC, Barack et Michelle Obama présents – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Une fête de famille ! Barack Obama et sa femme, Michellesa fille, Sacha, 21, a célébré son diplôme de l’USC avec sa famille à Los Angeles le 12 mai. En plus de ses parents, sa sœur, Malia Obama, 24 ans, a également assisté à la cérémonie d’ouverture. L’ancien président américain avait l’air pimpant dans un costume gris, qu’il a accessoirisé avec des chaussures habillées noires et des lunettes de soleil. Sa femme de 59 ans a quant à elle bercé une robe noire chic signée Dries van Noten. Elle s’est jumelée avec son mari et a ajouté des lunettes de soleil noires à son ensemble.

Toute l’équipe d’Obama s’est habillée pour impressionner, avec leur fille diplômée vêtue de sa casquette et de sa robe noires. La jeune femme de 21 ans a complété son look avec l’écharpe officielle de l’USC et plusieurs couronnes florales de graduation. Sasha semblait tout sourire alors qu’elle et sa mère se tenaient gentiment la main en traversant la pelouse lors de la cérémonie. Malia, pour sa part, a secoué une élégante robe nude qui présentait un design à épaules dénudées et une fente à hauteur de cuisse. La jeune femme de 24 ans a accessoirisé son look avec des talons hauts verts et des lunettes de soleil noires.

Bien que Sasha ait commencé sa carrière dans l’enseignement supérieur en 2019 à l’Université du Michigan, elle a ensuite choisi de passer à l’USC après sa première année, par Le courrier quotidien. Le même point de vente a révélé que le nouveau diplômé s’était spécialisé en sociologie pendant ses études à l’université de Los Angeles. Sa sœur, Malia, est diplômée de l’Université de Harvard en 2021, selon Bazar de Harper.

À l’époque, leur fière maman racontait CBS ce matin, qu’elle était excitée pour le prochain chapitre de la vie de ses deux filles. « J’ai presque oublié que cette année, cet été, ils vont avoir 23 et 20 ans », a déclaré Michelle en mai 2021. « Je veux dire, je me dis simplement » Arrêtez-vous là « . Je n’ai même plus d’adolescents. Je suis donc excité pour son prochain chapitre. C’est pourquoi je veux être aussi excité que n’importe quel parent. Plus récemment, La lumière que nous portons l’auteur s’est extasié sur ses enfants adultes dans une interview sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna en novembre 2022.

Alors qu’elle et son mari visitaient l’appartement de leurs filles à Los Angeles, Michelle n’a pas pu s’empêcher de se moquer du fait que les dames leur faisaient utiliser des sous-verres. « Nous allions les emmener dîner et ils ont dit: » Pourquoi ne venez-vous pas chez nous pour des cocktails! « », A-t-elle plaisanté à l’époque. « Et nous étions comme, ‘D’accord, voyons comment cela va être.' » Quand ils ont demandé à leur maman adorée d’utiliser un sous-verre, elle a été étonnée. « Quand nous avons eu les verres, ils étaient comme, ‘Uh uh uh – utilisez un sous-verre! », A ajouté l’ancienne première dame. «Et je me dis: ‘Tu n’as jamais utilisé de sous-verre dans ma maison. Alors maintenant, quand ce sont tes affaires, tu veux en prendre soin ! »

Les filles d’Obama n’avaient respectivement que 7 et 10 ans lorsqu’elles ont commencé à vivre à la Maison Blanche en 2008. Leur père a mis fin à ses deux mandats présidentiels en janvier 2017. Malia est née le 4 juillet 1998, tandis que sa sœur, Sasha a rejoint la famille le 10 juin 2001. Leurs parents sont mariés depuis 1992.

