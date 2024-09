Sasha Obama, 23 ans, a l’air pensive alors qu’elle sort en jean coupé avant de fumer une cigarette dans sa voiture à Beverly Hills

La plus jeune fille de Barack Obama a été aperçue en train de fumer une cigarette dans sa voiture avant de partir à Beverly Hills.

Sur des photos obtenues par le DailyMail.com, on peut voir Sasha Obama, 23 ans, portant une chemise boutonnée foncée rentrée dans un short en jean taille haute bleu clair alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture vendredi.

Elle a accessoirisé sa tenue avec des chaussures vertes à enfiler, un grand sac à main marron, des lunettes carrées, de grosses bagues et un collier avec un pendentif circulaire époustouflant.

L’ancienne première fille et diplômée de l’Université de Californie du Sud avait l’air pensive alors qu’elle fumait une cigarette depuis le siège conducteur.

Sasha et sa sœur aînée, Malia, 26 ans, ont passé huit ans de leur enfance à vivre à la Maison Blanche après que leur père soit devenu le 44e président des États-Unis à partir de 2009.

Sasha Obama, 23 ans, portait une chemise boutonnée foncée rentrée dans un short en jean taille haute bleu clair alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture vendredi.

L’ancienne première fille a fumé une cigarette depuis le siège conducteur de sa voiture avant de partir à Beverly Hills

Leur célèbre père a déclaré à Jimmy Kimmel en juin que ses filles n’avaient absolument aucune envie de se lancer en politique.

« C’est une question à laquelle je n’ai pas besoin de répondre, car Michelle leur a inculqué très tôt qu’il serait fou de se lancer en politique », a confié l’ancien président. « Cela n’arrivera jamais. »

Malgré tout, l’homme de 63 ans a décrit Malia et Sasha, qui vivent toutes deux à Los Angeles, comme des « jeunes femmes puissantes ».

Lorsque Sasha a eu 23 ans le 10 juin, son le père a partagé une photo de lui-même avec sa plus jeune fille lorsqu’il était enfant avec une légende réconfortante.

« Joyeux anniversaire, Sasha ! C’est une telle joie de te voir tracer ton propre chemin dans le monde… et tu ne fais que commencer », a déclaré l’ancien président.

Elle a accessoirisé sa tenue avec des chaussures vertes à enfiler, un grand sac à main marron, des lunettes carrées, de grosses bagues et un collier avec un pendentif circulaire époustouflant.

Sasha a déménagé sur la côte ouest en 2022 après avoir été transférée de l’Université du Michigan à l’USC

Michelle Obama a partagé une photo plus récente d’elle-même serrant Sasha dans ses bras avec la légende : « Joyeux anniversaire, Sasha ! Tu me rends incroyablement fière. J’espère que cette année t’apportera tout ce que tu veux et plus encore. Je t’aime. »

Sasha a déménagé sur la côte ouest en 2022 après avoir été transférée à l’USC depuis l’Université du Michigan.

Elle a obtenu son diplôme universitaire en sociologie en mai 2023, tandis que ses célèbres parents l’encourageaient depuis le public.

En décembre, elle a été photographiée montrant son ventre tonique et son piercing au nombril dans une jupe funky et un petit haut court alors qu’elle se rendait au salon de manucure.

Les sœurs ont été photographiées à de nombreuses reprises en train de fumer des cigarettes, une habitude qu’elles ont peut-être héritée de leur père.

Barack a commencé à fumer à l’adolescence et il a promis à sa femme Michelle qu’il arrêterait avant de faire campagne pour la présidence.

Sasha et sa sœur aînée Malia, 26 ans, ont passé huit ans de leur enfance à vivre à la Maison Blanche après que leur père ait été le 44e président des États-Unis

Barack Obama a déclaré que ses filles n’avaient absolument aucun intérêt à entrer en politique parce que Michelle leur avait « inculqué » qu’elles seraient « folles » de choisir cette carrière.

Il a déjà admis avoir fumé jusqu’à 10 cigarettes par jour et a été très honnête à propos de ses difficultés à arrêter de fumer au fil des ans.

En 2009, il a admis lors d’une conférence de presse : « En tant qu’ancien fumeur, je suis constamment aux prises avec ce problème.

« Est-ce que je suis parfois tombée dans le piège ? Oui. Suis-je une fumeuse quotidienne ou une fumeuse constante ? Non. Je ne le fais pas devant mes enfants. Je ne le fais pas devant ma famille.

« Et vous savez, je dirais que je suis guéri à 95 %, mais il y a des moments où je fais des erreurs. »

Dans ses mémoires de 2020, A Promised Land, il a attribué le mérite de l’avoir aidé à arrêter de fumer à sa fille aînée, Malia, écrivant que la voir « froncer les sourcils » après l’avoir « senti dans son haleine » l’a déterminé à arrêter.