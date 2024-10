Sasha et Malia Obama s’habillent avec des vêtements occidentaux pour la fête d’Halloween de Billie Eilish à Hollywood.

Hue!

Sasha et Malia Obama se sont habillés pour le Far West lors de la soirée d’Halloween de Billie Eilish à Hollywood samedi soir.

Pour la soirée en ville, Malia, 26 ans, a opté pour une touche moderne aux vêtements occidentaux avec une mini-jupe en jean, un débardeur blanc et des cuissardes en cuir.

Elle a coiffé le look avec un chapeau de cowboy noir, un faux serpent autour du cou et un bandage blanc sur la main. La diplômée de Harvard semblait également arborer un faux tatouage autour de son biceps gauche.

Sasha et Malia Obama ont assisté samedi soir à la fête d’Halloween de Billie Eilish à Hollywood. Roger / FOND

Malia – qui est la fille aînée de Barack et Michelle Obama – portait une jupe en jean et un débardeur blanc pour l’événement. Elle a porté le look avec des bottes noires et un chapeau de cowboy. Roger / FOND

Sasha a opté pour une ambiance western plus subtile, portant un haut bleu avec un mini short rayé. Elle a attaché le numéro avec des bottes en cuir marron et un trench-coat noir. Roger / FOND

Pendant ce temps, sa sœur, Sasha, 23 ans, s’est habillée dans un costume beaucoup plus subtil sur le thème occidental.

La plus jeune des filles de Barack et Michelle Obama portait un haut bleu, un mini short rayé et des bottes en cuir marron.

Le diplômé de l’Université de Californie du Sud portait un long trench-coat en cuir noir et était accessoirisé d’une ceinture et d’un sac à main marron.

Les célèbres frères et sœurs se sont également rendus au Birds Street Club à West Hollywood, selon le Daily Mail. Roger / FOND

Selon les rapports, parmi les autres vedettes de la fête figuraient Kaia Gerber, le rappeur The Kid LAROI et l’actrice Kiernan Shipka. Cité des étoiles/INSTARimages

À un autre moment de la soirée, Malia a été photographiée souriante à l’arrière d’un SUV en route vers le Birds Street Club à West Hollywood, selon le Daily Mail.

De nombreuses autres stars étaient présentes à la soirée du hitmaker « Bad Guy », notamment le mannequin Kaia Gerber, le rappeur The Kid LAROI et l’actrice Kiernan Shipka.

Le frère d’Eilish, Finneas, et sa petite amie, Claudia Sulewski, étaient également présents. par Juste Jared.

Les autres célébrités ont également gardé leurs costumes subtils, avec The Kid LAROI, 21 ans, portant un sweat-shirt à capuche gris et un pantalon noir.

Pendant ce temps, Shipka, 24 ans, portait une robe blanche à manches longues avec des chaussettes blanches assorties et des talons Mary Jane noirs.

Malia, vue ci-dessus avec un ami en 2023, et Sasha ont récemment été aperçues au concert de Charli XCX le 16 octobre. TheImageDirect.com

Malia, vue ci-dessus le 18 octobre, portait un haut dos nu gris, une jupe en jean et des collants noirs lors du défilé. TheImageDirect.com

La récente sortie des sœurs Obama intervient près de deux semaines après leur participation au concert de Charli XCX à Los Angeles.

En photos obtenu par E! NouvellesSasha portait une chemise graphique à manches longues et un pantalon en jean lors de l’événement musical du 16 octobre. Elle a porté le look avec des bottes en cuir noir, une ceinture surdimensionnée et des bracelets.

Malia, quant à elle, portait un haut dos nu gris, une jupe en jean et des collants noirs. Tout comme son frère, elle a également porté des bottes en cuir noir pour le Sweat Tour.

La jeune femme de 26 ans a fait la une des journaux lors de sa participation au Festival du cinéma américain de Deauville, le 6 septembre. Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock

Malia portait un ensemble Vivienne Westwood pour le tapis rouge. AFP via Getty Images

Le mois dernier, Malia a fait la une des journaux pour sa participation au Festival du cinéma américain de Deauville en France.

Alors qu’elle était sur le tapis rouge lors de l’événement du 6 septembre pour ses débuts en tant que réalisatrice d’un court métrage intitulé « The Heart », elle a porté un ensemble à carreaux Vivienne Westwood.

Malia a opté pour le corset Sunday de la marque (1 875 $), une jupe longue asymétrique JM (1 393 $) et une paire de bottes hautes en cuir.