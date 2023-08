Sasha et Malia Obama font la fête avec Drake à West Hollywood

Sa sœur aînée – qui travaille actuellement comme scénariste après avoir obtenu son diplôme de Harvard – portait un haut marron à lacets et un pantalon taille haute à fleurs transparent. Elle a complété sa tenue avec un sac à main chic et des bottes à plateforme.

Selon le média, les sœurs ont quitté le club réservé aux membres à 4 heures du matin. Alors que les deux hommes se dirigeaient vers une voiture entourés de leurs amis, Malia a tenté de cacher son visage aux photographes.

Quant à Drake, il a été vu en train de faire la fête au Bird Streets Club deux fois cette semaine, célébrant ses réalisations au milieu de sa tournée It’s All A Blur. En plus des anciennes premières filles, parmi les autres célébrités présentes à ses soirées figuraient Saweetie et Anderson .Paak ainsi que le père du rappeur, Dennis Graham.

Le dernier album du musicien canadien, Pour tous les chiens, devait baisser aujourd’hui, mais cela ne s’est pas produit. Il semblerait qu’il devra bientôt organiser une autre fête lorsque le projet sera réellement publié.