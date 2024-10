Sasha, 17 ans, le fils de Naomi Watts, domine sa mère lors d’une rare apparition sur le tapis rouge à New York

Soirée mère-fils !

Naomi Watts est sortie à la première à New York de son nouveau film, « The Friend », avec elle et le fils de 17 ans de son ex Liev Schreiber, Sasha Schreiber, à ses côtés.

Watts, 56 ans, a assisté à l’événement avec son adolescent jeudi, quelques jours seulement après que Liev, 57 ans, ait été aperçue lors d’une rare sortie publique avec leur autre enfant, Kai, dans la Big Apple.

Naomi Watts et son fils Sasha Schreiber ont fait une rare apparition ensemble sur le tapis rouge jeudi. Getty Images

L’actrice a amené son aîné à la première de son nouveau film, « The Friend », à New York. Getty Images pour FLC

Watts était stupéfait dans une robe Schiaparelli sans bretelles noire, qui comportait un haut corset transparent et une jupe midi en cuir gonflée au niveau de la hanche.

Elle a accessoirisé avec des talons aiguilles noirs assortis et des boucles d’oreilles tendance, gardant son carré blond élégant et droit.

Sasha, quant à elle, avait l’air adulte et dominait visiblement sa célèbre maman sur les photos qu’ils ont prises ensemble sur le tapis rouge.

Watts portait une belle robe bustier noire de Schiaparelli. Getty Images pour FLC

Son fils de 17 ans portait également un ensemble entièrement noir. Getty Images

Il a complété le look de Watts avec un ensemble entièrement noir composé d’un t-shirt, d’un blazer, d’un pantalon et de chaussures cirées, complétant l’ensemble avec une montre et un collier en or.

On nous dit que Sasha veut suivre les traces de ses parents et envisage d’étudier dans des universités pour étudier le théâtre.

Le couple a assisté à la première sans Kai, 15 ans, ni le mari actuel de Watts, Billy Crudup.

Au cours du week-end, Kai et Liev ont eu leur propre sortie père-fille, assistant à un dîner chic ensemble au Carlyle, A Rosewood Hotel avec l’épouse actuelle de l’acteur, Taylor Neisen.

Sasha et Liev ont également récemment passé du temps ensemble à l’US Open à New York le mois dernier.

En plus de Sasha, Watts partage également sa fille de 15 ans, Kai, avec son célèbre ex acteur. Getty Images

Kai (photographiée ici avec Sasha) a rejoint son père pour un rare dîner public ce week-end. Getty Images pour Level33 Entertainment

Watts et Liev ont accueilli leurs deux enfants au cours de leur romance de 11 ans. Ils ont annoncé leur séparation en 2016.

« Au cours des derniers mois, nous sommes arrivés à la conclusion que la meilleure façon d’avancer pour nous en tant que famille est de nous séparer en tant que couple », avait déclaré l’ancien couple à Page Six dans une déclaration commune à l’époque.

« C’est avec beaucoup d’amour, de respect et d’amitié dans nos cœurs que nous avons hâte d’élever nos enfants ensemble et d’explorer cette nouvelle phase de notre relation. »

Sasha n’était pas présent au dîner, mais il a assisté à l’US Open avec son père en septembre, comme on le voit ici. Images du GC

Liev, photographié ici avec ses enfants en janvier 2018, s’est séparé de Watts en 2016. Images du GC

Un an après avoir annoncé leur séparation, Liev a commencé à sortir avec Neisen et ils se sont mariés discrètement en juillet 2023.

Ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, une fille nommée Hazel, le mois suivant.

De son côté, Watts a commencé sa relation avec Crudup en 2017. Ils se sont mariés en juin 2023 lors d’une cérémonie privée avant d’organiser une plus grande célébration au Mexique un an plus tard.