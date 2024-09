Sasami annonce un album et partage le clip de sa nouvelle chanson « Slugger » : Regardez

Sasami reviendra, en mars 2025, avec son premier album studio depuis 2022 Presser. Le nouvel album s’appelle Du sang sur le grand écranet il sort le 7 mars via Domino. Sur le LP on retrouve la nouvelle chanson «Batteur” Regardez la vidéo sur le thème du baseball de la piste, réalisée par Atelier des structures cristallinesci-dessous.

Sasami a travaillé sur Du sang sur le grand écran avec les coproducteurs Jenn Decilveo et Rostam. L’album comprend également une apparition de Clairo sur la chanson « In Love With a Memory ».

« Cet album est une question d’apprentissage et de respect de l’art de l’écriture de chansons pop, de s’abandonner à la passion illogique, à l’obsession et au plaisir sans culpabilité », a déclaré Sasami dans un communiqué de presse. « Il s’agit de se pencher sur le chaos de la romance et de la dévotion totale – du romantisme jusqu’à l’autodestruction. »

En mai dernier, Sasami a partagé le premier aperçu de son nouvel album sous la forme du single «Chéri”, expliquait-elle à l’époque : “Je voulais écrire une chanson avec tout le drame d’un opéra classique du XIXe siècle, mais avec la patience et la compréhension de quelqu’un en thérapie en 2024.”

Sasami : du sang sur le grand écran

Du sang sur le grand écran:

01 Frappeur

02 Soyez juste amis

03 Je serai parti

04 L’amour vous fait faire des choses folles

05 Amoureux d’un souvenir [ft. Clairo]06 Possédé

07 Comprendre

08 Pour le week-end

09 Chérie

10 Smoke (Banni d’Eden)

11 Rien qu’un visage triste

12 Tout perdre

13 La graine