SAS Who Dares Wins star Ferne McCann dans une querelle amère avec l’ancien ami Sam Faiers

La star de CELEBRITY SAS Who Dares Wins, Ferne McCann, est impliquée dans une querelle amère avec son ancien ami et co-star Sam Faiers.

Le couple est de nouveau en guerre après que Sam, 31 ans, ait accusé Ferne, 32 ans, d’avoir mal parlé d’elle à des amis.

“Naturellement, Sam est incroyablement blessée et bouleversée par ces commentaires, en particulier de la part de quelqu’un qu’elle considérait comme une bonne amie”, a déclaré une source proche de Sam au Sun.

“Elle ne sait pas pourquoi Ferne s’est retournée contre elle.”

Les initiés disent que Sam a maintenant bloqué Ferne et cette semaine, et a abandonné Ferne sur Instagram.

Le couple a grandi ensemble dans l’Essex et a ensuite joué dans The Only Way Is Essex – mais Sam est parti en 2014 et Ferne a démissionné deux ans plus tard.

Leur amitié est devenue tendue en 2017 lorsque Ferne a lancé sa propre émission de téléréalité, Ferne McCann: First Time Mum, qui a documenté sa grossesse et la naissance de sa fille dimanche.

Le lancement du programme est intervenu quelques années après que Sam ait lancé The Baby Diaries, qui a été rapidement suivi par The Mummy Diaries – et des sources affirment que Sam pensait que Ferne la “copiait”.

À l’époque, Ferne a déclaré: «La raison, en ce qui me concerne, est qu’elle s’est brouillée avec moi parce que j’ai décidé de participer à cette émission.

“Nous avons eu environ 15 ans d’amitié … tout ce que je dirai, c’est une terrible honte.”





Mais la rupture s’est terminée en 2018 chez la sœur de Sam, Billie, à Ibiza – comme Ferne est la meilleure amie de Billie, le couple a dû se retrouver face à face.

Sam a révélé plus tard : « Nous n’en avons pas parlé et je doute que nous le fassions. Nous avons tous les deux évolué.

“Nous avons assisté à la douche nuptiale de ma sœur Billie à Ibiza et nous nous sommes vus l’autre jour aux Pride of Britain Awards, donc nous en avons juste fini maintenant.”

Le représentant de Ferne n’a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que le représentant de Sam n’a fait aucun commentaire.

Cela vient après que Ferne a été vue en train de fondre en larmes sur Celebrity SAS Who Dares Wins après avoir admis ses échecs relationnels.

La personnalité de la télévision participe à la série exténuante de Channel 4 aux côtés de l’actrice d’EastEnders Maisie Smith et de la boxeuse Shannon Courtenay.

Ferne, qui s’est fiancée à son petit ami Lori Haines en juillet, a déclaré aux téléspectateurs: «Je suis terrible dans les relations. Je ne pense pas avoir jamais eu une relation saine.

“Je commence à sortir avec quelqu’un, et c’est vraiment tout ou rien. Soit ils sont morts pour moi et je les coupe, soit je suis obsédé. J’ai besoin de cette résurrection.

Elle est devenue émotive pour la première fois dans l’épisode de la semaine dernière après avoir accidentellement tiré sur le mauvais adversaire lorsque les recrues ont été chargées de tester leur entraînement aux armes.

Le soldat SAS Mark ‘Billy’ Billingham a essayé de la calmer, mais elle a répondu: «Je suis tellement royalement foutue et finie. J’en ai marre de pleurer.

Ferne a eu une vie amoureuse mouvementée, The Sun révélant en exclusivité qu’elle s’était séparée de DJ Jake Padgett après avoir passé le deuxième verrouillage ensemble.

Après la scission, la personnalité de la télévision a révélé qu’elle voulait toujours la retrouver heureuse pour toujours, mais a admis qu’elle tombait trop facilement amoureuse des hommes.

Ferne a déclaré au Sun: “Je suis une ventouse pour l’amour – j’aime tellement l’amour, et bien sûr, je veux trouver mon bonheur pour toujours.”