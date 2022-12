SAS: Who Dares Wins s’apprête à changer radicalement pour la série de l’année prochaine

Les recrues BRAVE de l’année prochaine SAS: Who Dares Wins doivent affronter une réalité extrêmement froide et dure.

Après une série de séries dans des climats plus chauds, je peux révéler les producteurs derrière le plan de l’émission à succès de Channel 4 pour filmer dans un endroit sous zéro.

Il reste à déterminer où cela se fera, mais un certain nombre de pays sont à l’étude.

Les concurrents seront plongés dans des températures glaciales et poussés plus près du point de rupture que jamais auparavant.

Les Hébrides écossaises sont le plus au nord où la série s’est aventurée jusqu’à présent, avant de se diriger ensuite vers le terrain impitoyable des Andes chiliennes.

La série de cette année a balayé les challengers dans le désert jordanien, tandis que la nouvelle édition, qui débutera le 4 janvier sur Channel 4, se déroulera dans la jungle vietnamienne.

Une version de célébrité mettant en vedette Matt Hancock et James Argent suivra – avant que l’équipe ne parte pour filmer dans le nouvel endroit glacé qui n’a pas encore été convenu.

Un initié de la télévision a déclaré: “L’équipe veut changer les choses en emmenant des recrues dans un pays qui est très, très froid.

“Le simple fait de pouvoir exister à des températures inférieures à zéro sera déjà assez difficile – sans parler des tâches brutales comme les plongées dans l’eau glacée, les randonnées dans la neige et les défis d’endurance.

Ils ont l’intention d’en faire l’environnement de guerre le plus hostile et le plus impitoyable à ce jour.

“Il y a un certain nombre d’emplacements sur la table et rien n’est encore gravé dans le marbre.”

Les instructeurs Mark “Billy” Billingham, Rudy Reyes et Jason “Foxy” Fox restent tous en place pour la nouvelle série, rejoints par la nouvelle recrue Chris Oliver – mais Billy est promu à Rudy à la tête de l’équipe Hardman.

Billy a déclaré: “Il n’y a personne de mieux placé que moi pour diriger les recrues dans cet environnement perfide.”

Pendant ce temps, le père de l’US Marine d’American Rudy a fait des tournées de service au Vietnam, donc pour Rudy, c’était poignant de filmer le prochain défi vietnamien pour SAS: Who Dares Win.

Il a déclaré: “Ce fut un honneur de fouler les jungles dures mais belles que mon père a traversées.”

LIV DEMANDE DE LE GARDER À MAMAN

GRAHAM NORTON parvient toujours à faire se tortiller ses invités célèbres et son spécial du Nouvel An ressemble à une autre masterclass.

Il interroge Olivia Colman sur la différence d’âge entre elle et le nouveau leader Michael Ward dans le prochain drame Empire Of Light.

Elle répond: “Il y a eu un moment particulier où j’étais à califourchon sur Michael dans une situation compromettante et légèrement embarrassante et il a dit: ‘C’est l’anniversaire de ma mère aujourd’hui.’

“Quand il a dit qu’elle avait 43 ans, je me suis dit : ‘D’accord, arrête de parler !'”

Branchez-vous pour tout le plaisir sur The Graham Norton Show ce samedi à 22h25 sur BBC One.

HÉ, GROS DÉPENDEURS

ITV injecte un peu de plaisir estival dans notre hiver sombre avec un nouveau jeu télévisé ensoleillé.

Loaded In Paradise verra cinq paires de concurrents sauter entre les îles grecques dans une course pour prendre le contrôle et dépenser 50 000 euros.

Il y a une Gold Card remplie d’argent, pour souffler sur le plaisir des vacances folles.

Mais une seule paire chanceuse peut en avoir le contrôle à tout moment – ​​tandis que tout le monde, avec un budget restreint, essaie de les traquer et de le leur arracher.

Les candidates glamour Millie Thompson et Amelia Bell, qui sont les meilleures amies, estiment qu’elles sont déjà des dépensières expertes avec un goût de la grande vie.

Millie a déclaré: “Nous sommes tous les deux des influenceurs et j’ai fait beaucoup de tournages avec des célébrités. Nous avons également fréquenté des footballeurs.

“Et quand j’avais quatre ans, je vivais à côté de Harry Styles et nous avions l’habitude de jouer aux mamans et aux papas dans son abri de jardin.

“Il avait une maison de jeu incroyable et j’y apporterais ma poupée.”

Amelia a ajouté: “Nous sommes toutes les deux blondes, mais pas stupides, nous pouvons donc utiliser cela à notre avantage, en jouant sur le stéréotype de la blonde stupide pour tromper les gens.”

La série complète de Loaded In Paradise est disponible en streaming gratuitement à partir de demain sur ITVX.

WITCHER UN À L’OBSERVATEUR

ÉPARGNEZ une pensée pour Henry Cavill, qui a quitté son rôle dans Netflix smash The Witcher pour revenir à la franchise de films Superman – tout cela avant qu’un changement de patron chez DC Studios ne le laisse sans emploi.

Mais le showrunner de The Witcher a promis que les fans ne seraient pas déçus par la sortie d’Henry à la fin de la troisième série, lorsqu’il confierait le rôle de Geralt à Liam Hemsworth.

Getty

Teasant l’intrigue de la saison quatre, Lauren Hissrich a déclaré: «Le grand virage de Geralt consiste à renoncer à la neutralité et à faire tout ce qu’il doit faire pour se rendre à Ciri.

“Et pour moi, c’est l’adieu le plus héroïque que nous puissions avoir.

“Geralt a une nouvelle mission en tête lorsque nous revenons vers lui dans la saison quatre.

“C’est un Geralt légèrement différent de ce à quoi nous nous attendions. Au fait, c’est un euphémisme.

La deuxième saison de l’épopée fantastique a accumulé 462,5 millions d’heures de visionnage au cours de sa première semaine.

La troisième saison sortira à l’été 2023.

GROS DOSH POUR ANNE MORE-EE

Anne-Marie, coach de THE VOICE, a créé une société, Therapy Productions Ltd, pour mener des « activités de production de programmes télévisés », selon sa description officielle.

Et si cela s’avère aussi lucratif que ses efforts commerciaux en 2022, la chanteuse rira.

TVI

Sa principale entreprise, AM Biznus, a vu ses actifs et ses liquidités augmenter à 4 millions de livres sterling pour l’année jusqu’à fin mars 2022, contre 3,2 millions de livres sterling au cours des 12 mois précédents.

Les comptes montrent qu’elle a payé un impôt de 270 000 £, indiquant un revenu d’environ 1,5 million de £.

Anne-Marie – qui a eu quatre succès dans le Top Ten et un album très vendu, Therapy, qui a atteint la deuxième place l’année dernière – possède également une agence immobilière, Miss AM Properties, avec des actifs de plus de 600 000 £.