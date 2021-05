SAS: Who Dares Wins recrute rend hommage à la petite amie YouTuber décédée dans un accident d’horreur

SAS: QUI OSE GAGNE La recrue Jacob Hazell a salué l’émission pour «avoir fait sortir le combat de lui» après la mort tragique de sa petite amie YouTuber il y a deux ans.

Emily Hartridge, qui a animé la série humoristique 10 Reasons To… sur sa chaîne, est décédée tragiquement dans un accident de scooter en 2019. Elle n’avait que 35 ans.

4 Emily, 35 ans, et Jacob, 28 ans, envisageaient de fonder une famille à sa mort Crédit: Ian Whittaker – Le soleil

4 Jacob pense que son passage en tant que recrue SAS l’a aidé à sortir à nouveau de sa coquille Crédit: PA

Elle conduisait un scooter électrique en se rendant à un rendez-vous pour commencer un traitement de FIV à sa mort.

Dévasté Jacob a maintenant parlé de la perte, qui est survenue juste une semaine après avoir emménagé ensemble et planifié leur avenir.

Dans le but de trouver la motivation et de ramener son étincelle dans la vie, il a rejoint cette série de SAS – et est en concurrence avec le premier concurrent transgenre de l’émission, et un pompier espérant lutter contre son SSPT à la suite de la lutte contre l’incendie de Grenfell.

S’exprimant avant son apparition dans la série, il a déclaré: «Après avoir perdu Emily en 2019, je crains parfois d’avoir abandonné la vie sans elle.

«J’avais besoin de me prouver que je ne l’avais pas fait. J’ai crié en bas de cette falaise pendant la tâche de rappel, mais le fait que j’aie quitté ce bord a prouvé qu’il me restait encore du combat en moi.

4 Emily était en route pour un rendez-vous de FIV lorsqu’elle a été tuée sur un scooter électrique Crédit: Ian Whittaker – Le soleil

Le joueur de 28 ans s’attaque maintenant au parcours d’endurance difficile dirigé par Ant Middleton et Ollie Ollerton.

Mais il dit que malgré les températures glaciales, les tâches exténuantes et les hurlements constants des sergents de forage, cela pâlit par rapport à la dure perte d’Emily.

4 Le couple avait planifié sa vie ensemble Crédit: Collect

À la suite de sa mort, il a également été soumis à des trolls qui lui ont reproché ce qui lui était arrivé.

« Je suis sûr que la plupart des gens diraient que ce serait sans aucun doute le plus difficile », a-t-il déclaré. « Cependant, après avoir perdu ma petite amie Emily en 2019, SAS: Who Dares Wins prend la deuxième place.

« Il est juste de dire que je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi difficile que pour moi. Cela a fait ressortir des choses en moi que j’avais enfouies au plus profond de moi depuis très longtemps.

« Et je suis tellement reconnaissant pour le spectacle et l’opportunité que depuis que j’ai quitté le cours, cela m’a aidé à affronter et à gérer certains de ces problèmes, plutôt que de les enfouir en moi. »

«Cela m’a aidé à faire la paix avec toute la situation. Aux autres recrues, DS, et à vous tous qui travaillez sur la série, du fond du cœur, merci », a-t-il poursuivi.

SAS: Who Dares Wins est diffusé le dimanche à 21h sur Channel 4.