SAS: Who Dares Wins recrute laisse les téléspectateurs en larmes alors qu’il revit l’horreur aux mains d’un pédophile

SAS: Les téléspectateurs de WHO Dares Wins ont eu le cœur brisé lorsqu’une recrue s’est courageusement révélée avoir été ciblée par un pédophile âgé de 11 ans.

Jamie, alias recrue n ° 14, a expliqué à quel point sa vie avait changé à jamais quand il avait été soigné et abusé par un pédophile qui travaillait comme entraîneur de football pour les jeunes.

Canal 4

Jamie a parlé des horreurs qu’il a endurées après avoir été soigné par un éclaireur de football[/caption]

Avec une carrière prometteuse devant lui dans l’équipe de jeunes de Stoke City, Jamie s’est retrouvé marqué à jamais après son traitement aux mains de son entraîneur.

Interrogé avec Ant Middleton et Melvyn Downes, Jamie a fondu en larmes alors qu’il parlait de garder son secret pendant 25 ans.

«Quand j’avais 11 ans, j’étais un très bon footballeur à cet âge, j’ai eu beaucoup d’intérêt, et j’ai fini par jouer pour une équipe locale, et ils avaient un entraîneur particulièrement bon.

«Malheureusement, l’entraîneur s’est avéré être un pédophile prolifique, et pendant plus de deux ans, j’en ai été victime.

Canal 4

Jamie est tombé en panne alors qu’il parlait[/caption]

«Je l’ai nié avec véhémence en raison d’un délibéré, et je l’ai fait pendant 25 ans, et cela m’a vraiment foutu en l’air», a-t-il déclaré en fondant en larmes.

Finalement, un ancien coéquipier a pris la parole, lui permettant de faire de même.

Jamie a été tellement traumatisé par ce qui lui est arrivé que cela a effectivement tué sa carrière de footballeur florissante, le laissant souffrant de crises de panique.

Mais il a par la suite parlé publiquement de ce qui s’était passé, le qualifiant de «meilleure chose qu’il ait jamais faite».

Canal 4

Ant et Melvyn l’ont félicité pour avoir parlé si honnêtement.[/caption]

Laissant Middleton et Downes sans voix, il a déclaré plus tard aux caméras: «Je dois porter les 25 dernières années avec moi. Il y a des jours où je me réveille et c’est un défi. Il s’enracine dans tout.

«J’aurais juste aimé avoir la force de caractère pour lever la main et être celui qui l’a fait arrêter.

« Quelqu’un d’autre avait cette force et l’a fait et nous a sauvé le reste. »

Canal 4

Il a admis sa tristesse de ne pas parler plus tôt[/caption]

Ant a dit plus tard à la recrue: «Je ne vois pas de victime. Je vois quelqu’un qui est extrêmement courageux, qui est extrêmement enthousiaste.

«Vous avez ce courage. Pour être honnête avec vous-même, vous libère en tant qu’individu. Et c’est comme ça que nous les battons – avec succès. »

Jésus qui m’a vraiment frappé le pauvre numéro 14 sur #SASWhoDaresWins quel mec lui attribue un énorme crédit – Craig Sheard (@Craig_Sheard) 23 mai 2021

Il faut du cran pour admettre ce compagnon – un homme très courageux #SASWhoDaresWins – S̶i̶m̶o̶n̶F (@ S20Sim) 23 mai 2021

Omg c’est horrible Je ne peux pas imaginer ce qu’il a traversé, combien il est courageux de raconter cette horrible histoire #SASWhoDaresWins si courageux – Lisa.CB (@ LisaCB8) 23 mai 2021

Brave garçon numéro 14, respect #SASWhoDaresWins – Dinesh (@Sanassee) 23 mai 2021

Le n ° 14 est un être humain incroyablement courageux. Je suis sûr que sa volonté d’être si ouverte à la télévision aidera sans aucun doute les autres. #SASWhoDaresWins – Bushra Siddiq (@bushysiddiq) 23 mai 2021

Putain de merde, la trame de fond du numéro 14 était incroyablement traumatisante. Quel type incroyablement courageux. Toute sa vie devant lui à 11 ans et tout lui a été enlevé. #SASWhoDaresWins – Moog (@a_toots) 23 mai 2021

En 2018, Barry Bennell, entraîneur de football junior et dépisteur jeunesse, a été reconnu coupable de 43 chefs d’accusation d’abus sexuels sur des enfants.

Il ne devrait actuellement pas être libéré avant d’avoir au moins 80 ans.

Les victimes précédentes se sont rapidement exprimées, Andy Woodward parmi ceux qui ont courageusement renoncé à leur anonymat pour parler de ce qui leur est arrivé.





Après avoir pris la parole, Jamie a cherché une thérapie et a voulu suivre SAS afin de se prouver qu’il pouvait faire quelque chose de difficile.

SAS: Who Dares Wins est diffusé le dimanche à 21h sur Channel 4.