SAS: Who Dares Wins hardman Chris Oliver ouvre sur le statut de heartthrob hunky

NOUVEAU SAS: Who Dares Wins hardman Chris Oliver admet qu’il n’a jamais été traité de beau gosse de sa vie, malgré les téléspectateurs louant sa beauté.

Le vétéran militaire, 40 ans, qui a effectué quatre tournées en Afghanistan et vu des combats en Irak, en Irlande du Nord et en Sierra Leone, a plus d’une décennie de moins que son collègue de direction – Mark ‘Billy’ Billingham, Jason ‘Foxy’ Fox et ancien US marine Rudy Reyes.

L’ancien opérateur des forces spéciales et chef de la Royal Marine Mountain Chris a rejoint la série alors que le personnel du spectacle soumettait 20 recrues à un cours de sélection de style SAS[/caption]

Et les fans de la série Channel 4 ont accueilli le dernier ajout avec enthousiasme, estimant qu’il a rendu l’émission plus “attrayante”.

S’exprimant en exclusivité lors de sa toute première interview dans un journal, Chris déclare : « J’ai un rire ironique quand je lis à ce sujet, c’est un problème agréable à avoir.

“Mais c’est comme ça, les gens vont le prendre ou le laisser. Je peux dire brutalement que je n’ai jamais été traité de beau gosse sur mon chemin, mais si les gens disent ça, je le prendrai.

“Je ne dirais pas non plus que je suis un joli garçon – peut-être qu’il est robuste et beau?”

En effet, certains ont même plaisanté en disant qu’il n’aurait pas l’air déplacé sur Love Island, mais Chris dit qu’il ne pourrait pas être plus différent des gars actuellement en Afrique du Sud qui tournent la nouvelle série d’hiver sur ITV2.

La star née à Sunderland ajoute: “Je n’aurais peut-être pas l’air déplacé dans la villa, mais je serais certainement déplacé dans la villa.

“Je suis beaucoup plus adaptable au côté déprimé et sale, accidenté, boueux et exaltant de la vie, par opposition à m’asseoir au bord d’une piscine et à faire tout ce qu’ils font à Love Island.”

L’ancien opérateur des forces spéciales et chef de la Royal Marine Mountain Chris, qui a 16 ans d’expérience au combat, a rejoint la série alors que l’état-major de la DS soumettait 20 recrues à un cours de sélection de style SAS dans la jungle pour la première fois.

Mais il minimise toutes les suggestions qu’il pourrait être considéré comme une touche douce au Nord-Vietnam, une position confirmée lors de l’ouverture de la série de lundi dernier lorsque les téléspectateurs l’ont vu déchirer les 20 nouvelles recrues.

Chris admet qu’il peut être «fougueux», mais ce qui l’agace le plus, c’est «le manque de discipline et d’attention aux détails».

Il insiste également sur le fait que la série ne s’est pas «réveillée», une accusation portée par l’ancien DS Ant Middleton qui prétend que la série a été rendue «plus facile» et se concentre désormais davantage sur les «histoires sanglantes» des recrues.

Chris dit : “J’ai vu des choses rapportées dans la presse et j’ai regardé l’émission à distance et les personnalités clés de l’émission, mais je dis, ‘hé, inscrivez votre nom sur le parcours et voyez de quoi il s’agit et vous ‘vous découvrirez bientôt qu’il n’y a rien de réveillé’.

“Ce cours est brutal, même pour moi venant de ce milieu, le voir mis en pratique était pour le moins impressionnant car ces recrues sont mises à l’épreuve.”