SAS: Who Dares Wins DS choque la star alors qu’il quitte la série après moins d’un an – laissant les fans dévastés

SAS: la star de WHO Dares Wins, Remi Adeleke, a annoncé qu’il quittait la série après une seule série sur la franchise.

L’ancien US Navy Seal a rejoint la série en avril 2022 dans un remaniement majeur de la série, devenant la nouvelle DS remplaçant Melvyn Downes qui a quitté la série.

Canal 4 / Pete Dadds

Remi Adeleke a annoncé qu’il quittait la série après moins d’un an[/caption]

Pennsylvanie

L’équipe DS a fait peau neuve après le départ d’Ant Middleton en 2020[/caption]

Son arrivée est arrivée dans la foulée d’Ant Middleton, quittant de manière spectaculaire la série d’entraînements exténuants à cause d’affrontements concernant son comportement sur le plateau (Ant a affirmé plus tard que l’incident était une “plaisanterie militaire” et qu’il démissionnait de toute façon).

Mais avant la finale de Celebrity SAS dimanche soir, Remi a révélé que l’épisode serait son dernier – ce qui signifie qu’il n’est apparu que dans une série civile et une série de célébrités pendant son passage dans l’émission d’essai d’endurance.

Partageant un message sur Instagram accompagné d’une photo de l’équipe DS dans le désert du Wadi Rum en Jordanie, Remi a écrit : « Bye bye UK. La finale de ce soir sera aussi ma finale, car je ne reviendrai pas pour le prochain Royaume-Uni [SAS Who Dares Wins] versements.

« J’aimerais remercier mes frères, Billy, Rudy et Foxy de m’avoir permis de faire partie de cette aventure EPIC, qui change la vie et qui est épanouissante.

“Je voudrais remercier notre équipe INCROYABLE d’avoir capturé toute la magie !

“A tous les fans de SAS qui sont restés malgré les changements, merci de m’avoir accueilli.”

“À tous les ennemis, merci de détester, car les ennemis ont toujours alimenté ma volonté de réussir”, a-t-il ajouté dans un clin d’œil révélateur à ceux qui ont critiqué la série après la sortie d’Ant Middleton.

“Enfin, merci à @minnowfilms et @channel4 en particulier Johnny [Jon Cahn] pour m’avoir embauché.

“Dieu bénisse, beaucoup d’amour et CONTINUE DE PAYER L’HOMME !!!!”

Le reste de l’équipe DS était à la tête de l’assistance, qui ont tous répondu en lui souhaitant bonne chance dans ses projets futurs.

“Tout le meilleur mon ami, ça a été un plaisir”, a déclaré Mark “Billy” Billingham, tandis que James Fox l’a qualifié de “légende”.

Rudy Reyes, qui a rejoint l’émission en même temps que Rémi, en remplacement d’Ant Middleton, a ajouté : “Mon frère, quels défis et opportunités de croissance nous avons tous eu ensemble à la tête des recrues !!! A bientôt mon homme”

La sortie est un autre coup dur pour la série, qui tourne actuellement sa dernière série de célébrités en Jordanie.





Six célébrités participantes ont déjà dû arrêter en raison d’une blessure, le plus grand nombre de congés médicaux de l’histoire de l’émission.

Le chanteur Wanted Siva Kaneswaran, l’ancien footballeur Jermaine Pennant et le cycliste paralympique Jon-Allan Butterworth se sont tous évanouis lors d’un test de marche, marchant dans une chaleur extrême tout en portant des sacs lourds.

Le trio a été forcé de marcher dans la chaleur par l’équipe SAS – dirigée par l’ancien US Navy Recon Marine – tout en portant des sacs lourds.

Montana Brown de Love Island a été laissé en larmes après s’être disloqué une rotule, le joueur de rugby Gareth Thomas s’est tiré un muscle ischio-jambier et l’ancienne star de Towie James Argent a contracté le pied des tranchées et la pourriture de la jungle en Thaïlande.

SAS : qui ose gagne est diffusé sur Channel 4 et est disponible sur 4OD.

Canal 4 / Pete Dadds

Remi a fait forte impression sur les recrues d’une série civile et d’une série de célébrités[/caption]

Pennsylvanie

On ne sait pas qui remplacera Rémi sur le parcours[/caption]